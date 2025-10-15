এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনত বিফল ভাৰত

এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনত বিফল ভাৰত
প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপত যোগ্যতা অৰ্জনত ব্যৰ্থ হ'ল ভাৰত । ছিংগাপুৰৰ হাতত ২-১ গ'লত পৰাজিত ভাৰত ।
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৭ত দেখা নাযাব ভাৰতীয় দলক । ২০১৫ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাদেশীয় ইভেণ্টৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ভাৰত । মঙলবাৰে নিশা গোৱাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ'লত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে ভাৰতে ।
মিডফিল্ডাৰ ছং উই-ইয়ঙে আলহী দলটোৰ বাবে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । কিয়নো তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনে দলটোৰ অৰ্হতাৰ আশাক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিলে । আনহাতে ভাৰতীয় দলটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হয় । ডু অৰ ডাই মেচখনত ভাৰতৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক খালিদ জামিলে সন্মুখৰ পৰা দলটোক যিকোনো প্ৰকাৰে জয়ী কৰাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল । খেলৰ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়তে ভাৰতে প্ৰথমটো গ'ল দিয়ে । ১৪ মিনিটত ললিয়ানজুৱেলা ছাংটেয়ে প্ৰায় ৩০ গজ দূৰত্বৰ পৰা গ'লটো কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰথমাৰ্ধৰ বেছিভাগ সময় ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । ছাংটে, লিষ্টন ক'লাকো আৰু মহেশ সিঙে খেলখনত কেইবাটাও সুযোগ সৃষ্টি কৰে । ছাংটে আৰু মহেশ দুয়োজনে গ'লৰ সুন্দৰ সুযোগ হেৰুৱায় । কিন্তু প্ৰথমাৰ্ধ শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰে ভাৰতৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে । ছং উই-ইয়ঙে ৪৪ মিনিটত এটা গ'ল কৰি দলটোক শক্তিশালী স্থিতিলৈ আনে ।
দ্বিতীয়াৰ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে পুনৰ ডিফেন্স শক্তিশালী কৰে । কিন্তু ৫৮ মিনিটত ছিংগাপুৰে দ্বিতীয়টো গ'ল কৰে । ভাৰতে কিছু আক্রমণ কৰি সমতা স্থাপনৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ছিংগাপুৰে নিজৰ অগ্রগতি ৰক্ষা কৰাত সফল হয় ৷
এই জয়ৰ লগে লগে ছিংগাপুৰ এতিয়া গ্ৰুপ চিৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । ভাৰত তালিকাৰ একেবাৰে শেষত থকাৰ লগে লগে অৰ্হতাৰ পৰাও বঞ্চিত হয় । ২০১৫ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে এছিয়া কাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে । ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৫ টা সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ১৯৬৪ চনৰ সংস্কৰণত ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছিল ভাৰতীয় দল ।
