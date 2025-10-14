ETV Bharat / sports

এ এফ চি এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰ : ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং ক’ত চাব ?

ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং : এছিয়ান কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰত ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ফুটবল দলে খেলিব ।

Indian football team
ভাৰতীয় ফুটবল দল (File Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আজি (১৪ অক্টোবৰ, মঙলবাৰ) গোৱাৰ মাৰ্গাওৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় ফুটবল দলে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ডু অৰ ডাই মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সন্ধিয়া ৭:৩০ বজাৰ পৰা দুয়োটা দলৰ মাজত এই খেলখন আৰম্ভ হয় ।

খালিদ জামিলৰ প্ৰশিক্ষক দলটোৱে বৰ্তমান AFC এছিয়ান কাপ ২০২৭ কোৱালিফায়াৰ ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ Group C-ৰ তৃতীয় স্থানত আছে । কেৱল গ্ৰুপ বিজয়ী দলেহে এছিয়ান কাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব আৰু হংকঙে তিনিখন মেচৰ পৰা ৭ পইণ্ট লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে ছিংগাপুৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । এই প্ৰতিযোগিতাত এতিয়ালৈকে ভাৰতে মাত্ৰ দুটা পইণ্টহে লাভ কৰিছে ।

আজি (মঙলবাৰ) হংকঙৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশে মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু এই মেচৰ ফলাফলেই ভাৰতৰ বাবে সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰিব । যদি হংকঙে জয়লাভ কৰে তেন্তে ভাৰতে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ মেচত জয়ী হ’ব লাগিব, নহ’লে তেওঁলোকৰ বাবে গেম অভাৰ হ’ব ৷ ৫ দিন পূৰ্বে ঘৰৰ বাহিৰত খেলা খেলখনত ভাৰতীয় দলটোৱে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র খেলিছিল ৷

  1. ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিংৰ সবিশেষ
  • ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত AFC Asia Cup 2027 ৰ কোৱালিফায়াৰ মেচ কেতিয়া ?

১৪ অক্টোবৰত ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত এ এফ চি এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰ প্ৰতিযোগিতা ।

  • ক’ত ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া AFC Asia Cup 2027 ৰ কোৱালিফায়াৰ মেচখন ?

গোৱাৰ মাৰ্গাওৰ জৱাহৰ লাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এ এফ চি এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰ মেচ ।

  • ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব AFC Asia Cup 2027 ৰ কোৱালিফায়াৰ মেচ ?

ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এ এফ চি এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰ প্ৰতিযোগিতাখন সন্ধিয়া ৭:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

  • ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ খেলখন ক’ত টেলিকাষ্ট হ’ব ?

ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ কোৱালিফায়াৰ মেচখন ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কত প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

  • ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং ক'ত চাব ?

ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফুটবল খেলখন জিঅ’হটষ্টাৰত লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ২০২৭ ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলিব নে ৰোহিত আৰু বিৰাটে ? জানিবলৈ পঢ়ক...

লগতে পঢ়ক : ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ক্লীন ছুইপ ভাৰতৰ, ৭ উইকেটত পৰাস্ত আলহী দল

TAGGED:

AFC ASIA CUP
INDIA VS SINGAPORE
INDIAN FOOTBALL TEAM
ইটিভি ভাৰত অসম
AFC ASIA CUP 2027 QUALIFIERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.