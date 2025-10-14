এ এফ চি এছিয়া কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰ : ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং ক’ত চাব ?
ভাৰত বনাম ছিংগাপুৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং : এছিয়ান কাপ ২০২৭ৰ কোৱালিফায়াৰত ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ফুটবল দলে খেলিব ।
হায়দৰাবাদ : আজি (১৪ অক্টোবৰ, মঙলবাৰ) গোৱাৰ মাৰ্গাওৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় ফুটবল দলে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ডু অৰ ডাই মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সন্ধিয়া ৭:৩০ বজাৰ পৰা দুয়োটা দলৰ মাজত এই খেলখন আৰম্ভ হয় ।
খালিদ জামিলৰ প্ৰশিক্ষক দলটোৱে বৰ্তমান AFC এছিয়ান কাপ ২০২৭ কোৱালিফায়াৰ ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ Group C-ৰ তৃতীয় স্থানত আছে । কেৱল গ্ৰুপ বিজয়ী দলেহে এছিয়ান কাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব আৰু হংকঙে তিনিখন মেচৰ পৰা ৭ পইণ্ট লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে ছিংগাপুৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । এই প্ৰতিযোগিতাত এতিয়ালৈকে ভাৰতে মাত্ৰ দুটা পইণ্টহে লাভ কৰিছে ।
আজি (মঙলবাৰ) হংকঙৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশে মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু এই মেচৰ ফলাফলেই ভাৰতৰ বাবে সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰিব । যদি হংকঙে জয়লাভ কৰে তেন্তে ভাৰতে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ মেচত জয়ী হ’ব লাগিব, নহ’লে তেওঁলোকৰ বাবে গেম অভাৰ হ’ব ৷ ৫ দিন পূৰ্বে ঘৰৰ বাহিৰত খেলা খেলখনত ভাৰতীয় দলটোৱে ছিংগাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্র খেলিছিল ৷
