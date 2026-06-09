বিশ্বত জিলিকিল অসমৰ অদৃত, প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক

বিশ্বত জিলিকিল অসমৰ অদৃত, প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক
গুজৰাটৰ ট্ৰান্স ষ্টেডিয়ামত ৪ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চেম্পিয়নশ্বিপ ।
Published : June 9, 2026 at 5:43 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নীৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ অদৃত কাশ্যপে প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি অসম তথা যোৰহাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । গুজৰাটৰ ট্ৰান্স ষ্টেডিয়ামত যোৱা ৪ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি অদৃতে এই সাফল্য অৰ্জন কৰে ।
বিশ্ব যোগাসন, যোগাসন ভাৰত, SAI আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে যৌথভাৱে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সফলতা অৰ্জন কৰা অদৃত অ'এনজিচি চিনামৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । তেওঁ মৰিয়নীৰ মেলেং লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ পৰাগ বৰঠাকুৰ আৰু ৰীতা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ।
অদৃতৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । লগতে প্ৰতিভাৱান ছাত্রজনৰ এই সফলতাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ জ্ঞাপন কৰা হয় শুভেচ্ছা ।
প'ষ্টটোত কোৱা হৈছে,"অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বতৰা । গুজৰাটত অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৰিয়নীৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ অদৃত কাশ্যপে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ একাগ্ৰতাৰ শলাগ লৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছে ।"
ইফালে বুধবাৰে অদৃত কাশ্যপ উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত । গৃহজিলাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।