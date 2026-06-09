ETV Bharat / sports

বিশ্বত জিলিকিল অসমৰ অদৃত, প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক

গুজৰাটৰ ট্ৰান্স ষ্টেডিয়ামত ৪ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চেম্পিয়নশ্বিপ ।

Adrit Kashyap from Jorhat won the gold medal in 1st World Yoga Championship
প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নীৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ অদৃত কাশ্যপে প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি অসম তথা যোৰহাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । গুজৰাটৰ ট্ৰান্স ষ্টেডিয়ামত যোৱা ৪ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি অদৃতে এই সাফল্য অৰ্জন কৰে ।

বিশ্ব যোগাসন, যোগাসন ভাৰত, SAI আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে যৌথভাৱে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সফলতা অৰ্জন কৰা অদৃত অ'এনজিচি চিনামৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । তেওঁ মৰিয়নীৰ মেলেং লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ পৰাগ বৰঠাকুৰ আৰু ৰীতা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ।

প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক (ETV Bharat Assam)

অদৃতৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । লগতে প্ৰতিভাৱান ছাত্রজনৰ এই সফলতাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ জ্ঞাপন কৰা হয় শুভেচ্ছা ।

Adrit Kashyap from Jorhat won the gold medal in 1st World Yoga Championship
প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত আঁজুৰিলে স্বৰ্ণপদক (ETV Bharat Assam)

প'ষ্টটোত কোৱা হৈছে,"অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বতৰা । গুজৰাটত অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিশ্ব যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৰিয়নীৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ অদৃত কাশ্যপে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ একাগ্ৰতাৰ শলাগ লৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছে ।"

ইফালে বুধবাৰে অদৃত কাশ্যপ উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত । গৃহজিলাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটা

আমিষ খাদ্য নচলিব ! ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক টিফিনত কেৱল নিৰামিষ খাদ্যহে দিব পাৰিব অভিভাৱকে

TAGGED:

বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপ
যোৰহাট
অদৃত কাশ্যপ
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD YOGA CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.