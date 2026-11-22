গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিনিয়ৰ মহিলা আন্তঃমণ্ডল টি-২০ ট্ৰফী
এচিএ ষ্টেডিয়াম আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুংস্থিত এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমীত অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ছিনিয়ৰ মহিলা আন্তঃমণ্ডল টি-২০ ট্ৰফী অনুষ্ঠিত হ’ব ।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 10:39 AM IST
গুৱাহাটী : অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিনিয়ৰ মহিলা আন্তঃমণ্ডল টি-২০ ট্ৰফী অনুষ্ঠিত হ'ব । অসম ক্ৰিকেট সন্থা (এচিএ)ই গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিনিয়ৰ মহিলা আন্তঃ-মণ্ডল টি-২০ ট্ৰফী ২০২৬ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
এই প্ৰতিযোগতাখনি অহা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ৪ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰতিযোগিতাখনিত মুঠ ছটা মণ্ডলীয় দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনিত কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰে খেলিব ।
২০২৬–২৭ বৰ্ষৰ বিচিচিআই ঘৰুৱা ক্ৰিকেট সংস্কৰণৰ অংশ হিচাপে এই প্ৰতিযোগিতাখন দুখন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত এচিএ ষ্টেডিয়াম আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুংস্থিত এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমী গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি বি চি চি আয়ে এক প্ৰেছ বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনিত অংশগ্ৰহণকাৰী ছয়টা দল হ’ল - পশ্চিম মণ্ডল ,পূব মণ্ডল, উত্তৰ-পূব মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, উত্তৰ মণ্ডল আৰু কেন্দ্ৰীয় মণ্ডল । প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ লীগ আৰু নক আউট ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
উক্ত অহা ২৪ নৱেম্বৰত তিনিখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । বৰ্ষাপাৰা এচিএ ষ্টেডিয়ামত পশ্চিম মণ্ডলৰ মুখামুখি হ’ব ইষ্ট মণ্ডল আৰু উত্তৰ মণ্ডলে কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । আনহাতে নৰ্থ ইষ্ট জ’নে ফুটুলুঙৰ এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমী খেলপথাৰত দক্ষিণ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
লীগ পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ অহা ২৬, ২৮ আৰু ৩০ নৱেম্বৰ আৰু ২ ডিচেম্বৰত দুয়োটা স্থানতে অনুষ্ঠিত হ'ব ।অহা ৪ ডিচেম্বৰত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙৰ এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমী খেলপথাৰত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
স্মৃতি মান্ধনা, জেমিমা ৰড্ৰিগছ, ৰীচা ঘোষ, শ্ৰেয়ংকা পাটিল, শ্বেফলী বাৰ্মা, হৰলিন কৌৰ দেওল, অমনজোৎ কৌৰ, জি কমলিনী, দীপ্তি শৰ্মা, ৰেনুকা সিং ঠাকুৰ, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ৰাধা যাদৱ, বৈষ্ণৱী শৰ্মা, নন্দিনীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি এন শ্ৰী চৰণী, প্ৰতিকা ৰাৱাল, জিণ্টিমণি কলিতা, উমা চেত্ৰী আৰু নিকি প্ৰসাদেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:আইপিএলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অৱসৰ, চিএছকেৰ মেণ্টৰৰ দায়িত্ব ধোনীৰ কান্ধত
হংকং অ'পেনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনৰ