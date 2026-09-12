ETV Bharat / sports

উত্তৰ গুৱাহাটীত দেশৰ অন্যতম বৃহৎ ইনড'ৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন

অসমৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বিকাশৰ বাবে বিচিচিআয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । গোটেই বছৰ যিকোনো বতৰত অনুশীলন কৰিব পৰাকৈ মুকলি কৰা হৈছে এক ইনড'ৰ প্ৰতিষ্ঠান ।

ACA Cricket Academy indoor facility
উত্তৰ গুৱাহাটীত দেশৰ অন্যতম বৃহৎ ইনড'ৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন (x@ACA)
author img

By ANI

Published : September 12, 2026 at 1:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ তথা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । অসমত দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ ইনড'ৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে ।

উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ক্ৰিকেট একাডেমীত এই প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে । বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই শুকুৰবাৰে এই বৃহৎ ইনড'ৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰে ।

ই দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ ইনড'ৰ প্ৰতিষ্ঠান বুলি অভিহিত কৰি বিচিচিআইৰ সচিবগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ বিস্তৃত আন্তঃগাঁথনিৰ ফলত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে যিকোনো বতৰত বা প্ৰতিকূল বতৰতো কোনো বাধা নোহোৱাকৈ গোটেই বছৰটো প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব ।

কামৰূপ জিলাৰ ফুলুঙৰ এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমীত ১৭ হাজাৰ বৰ্গফুটৰ এই ইনড'ৰ অনুশীলন প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰা হৈছে । য'ত স্পিন বলিঙৰ বাবে ৪ খন আৰু ফাষ্ট বলিঙৰ বাবে ৫ খন অনুশীলন পিটছ আছে ।

BCCI Secretary Devajit Saikia
বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া (ANI)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছত বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই কয়, "এই ইনড'ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ উল্লেখযোগ্য অংশটো হ'ল ইয়াত ৯ খন অনুশীলন পিটছ আছে, যিয়ে স্পিনাৰৰ লগতে ফাষ্ট বলাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ক্ৰিকেট অনুশীলনৰ উপৰিও এই ইনড'ৰ প্ৰতিষ্ঠানত জিমনেছিয়াম, ফিজিঅ'থেৰাপি কক্ষ আৰু প্ৰি-হেব, ৰিহাব আৰু ক্ৰীড়া বিজ্ঞানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছত কেৰিয়াৰ হিচাপে ক্ৰিকেটক গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰা সকলো খেলুৱৈয়ে বাৰিষাৰ লগতে গ্ৰীষ্মকালতো কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব । এইটোৱে নিশ্চিতভাৱে ছিজনৰ বৃহৎ ইভেণ্ট বিশেষকৈ বিচিচিআইৰ ঘৰুৱা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰিব ।"

ইফালে এই প্ৰতিষ্ঠানত বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি অনা ইউনিটাৰ্ফ খেলপথাৰেৰে সজ্জিত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত খেলুৱৈসকলে ৯ খন পিটছত বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত দুটা স্পিন বলিং মেচিন আৰু এটা ফাষ্ট বলিং মেচিন আছে, যিবোৰ আমেৰিকা, কানাডা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছে ।

ক্ৰিকেটৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সমান্তৰালভাৱে এই ইনড'ৰ চেণ্টাৰত ১৫০০ বৰ্গফুটৰ জিমনেছিয়াম আৰু খেলুৱৈৰ শৰীৰচৰ্চা আৰু পুনৰ্বাসনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰ আছে । ইয়াত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পৃথক পৃথক চেঞ্জিং ৰুম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, দুয়োটাতে আইচ বাথৰ ব্যৱস্থা আছে, আনহাতে ছাউনা আৰু ষ্টীম ৰুমৰ সুবিধাও আছে ।

এক নিৰ্দিষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি কক্ষৰ ফলত পুনৰ্বাসন, খেলুৱৈক আঘাতৰ পৰা আৰোগ্য হ'ব পৰা সুবিধাৰ লগতে এই সুবিধাই প্ৰি-হেবিলিটেচন, পুনৰ্বাসন আৰু ক্ৰীড়া বিজ্ঞান চিকিৎসাৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

এই নতুন ইনড'ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এচিএ ক্ৰিকেট একাডেমীৰ গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰতে গাঁথনিগত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ অসমৰ গ্ৰীষ্ম আৰু বাৰিষা কালত বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত বাহিৰৰ অনুশীলন প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । যাৰ ফলত এই প্ৰতিষ্ঠানটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

বিচিচিআইৰ সচিব শইকীয়াই লগতে কয় যে এই প্ৰতিষ্ঠানে খেলুৱৈসকলক নিজৰ ফিটনেছ বজাই ৰাখি ক্ৰিকেট দক্ষতাৰ ওপৰত কাম কৰাৰ এক ব্যাপক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব আৰু আৰোগ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব । যাৰ উদ্দেশ্য হ'ব তেওঁলোকক ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰিকেটৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এচিএৰ সচিব সনাতন দাস, এচিএৰ কোষাধ্যক্ষ অনুপম ডেকা, এচিএ এপেক্স কাউন্সিলৰ সদস্য মুকুতানন্দ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

এই প্ৰতিষ্ঠানে অসমৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে খেলুৱৈসকলক গোটেই বছৰ প্ৰশিক্ষণ, ফিটনেছ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধাৰে বিচিচিআইৰ ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আকাশ স্পৰ্শ কৰাৰ মন ! আগন্তুক বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন

TAGGED:

অসম ক্ৰিকেট সন্থা
দেৱজিৎ লন শইকীয়া
বিচিচিআই
উত্তৰ গুৱাহাটী
ASSAM INDOOR CRICKET FACILITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.