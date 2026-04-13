গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তিনিখন আইপিএল মেচ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য

গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তিনিখন আইপিএল মেচ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আঁৰত ডাঙৰ ৰহস্য
বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফক পুৰস্কৃত কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাই ৷ আইপিএলৰ তিনিখনকৈ মেচ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাত সফল হোৱাৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফক প্ৰশংসা ৷
Published : April 13, 2026 at 10:16 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসম ক্ৰিকেট সন্থা চমুকৈ এচিএৰ বৃহৎ ঘোষণা ৷ শেহতীয়াকৈ গুৱহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত সুকলমে তিনিখনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফে যি তৎপৰতাত দেখুৱালে তাৰ বাবে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত নিয়োজিত গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফসকলক পুৰস্কৃত কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ বাবে বৰ্ষাপাৰত সুকলমে তিনিখনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
দেওবাৰে অসম ক্ৰিকেট সংস্থা চমুকৈ এচিএই X ত উল্লেখ কৰিছে, "বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফলৈ ২৫ লাখ নগদ ধন পুৰস্কাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে বৰ্ষাপাৰ ষ্টেডিয়ামত সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰিলো তিনিখনকৈ আইপিএলৰ মেচ ৷"
ACA Announces ₹25 Lakh cash reward for Ground Staff after 3 Successful IPL Matches— Assam Cricket Association (@assamcric) April 12, 2026
Behind the successful hosting of three Indian Premier League matches at ACA Stadium, Guwahati, stands a team that works tirelessly away from the spotlight — our dedicated ground staff.
উল্লেখ্য যে, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হোম গ্ৰাউণ্ড আছিল বাৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম ৷ ৩০ মাৰ্চত চেন্নাই চুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন মেচ খেলিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৷ মেচখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছিল ৷ ঠিক একেদৰে ৭ এপ্ৰিলত মুম্বাইৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ ৷ মেচখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ল ৷ কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ বাবে ২০ অভাৰৰ পৰিৱৰ্তে ১১ অভাৰকৈ খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে ৷ ঠিক ১০ এপ্ৰিলতো ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মেচখন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ অৱদান আছে ৷
যাৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফসকলক অধিক উৎসাহিত কৰিবলৈ ২৫ লাখ নগদ ধন পুৰস্কাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ৷ ইফালে বৰ্ষাপাৰাত হেয়াৰ ড্ৰাইৰেয়ে পিটছ শুকুৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
