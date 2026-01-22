নিউজীলেণ্ডক ৪৮ ৰাণত পৰাস্ত ভাৰতৰ, অভিষেক শৰ্মা মেন অৱ দ্য মেচ
ভাৰতে ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত নিউজীলেণ্ডক ২০ অভাৰত ১৯০ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ।
Published : January 22, 2026 at 8:26 AM IST
নাগপুৰ : পাঁচখন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত নিউজীলেণ্ডক ৪৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ১-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ নাগপুৰৰ বিদৰ্ভ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যন ষ্টেডিয়ামত টছত পৰাস্ত হৈ ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ইয়াৰ পিছত নিউজীলেণ্ডে ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৯০ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিৱিৰ হৈ গ্লেন ফিলিপছে সৰ্বাধিক ৪০টা বলত ৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য'ত ৪টা চাৰি আৰু ৬টা ছয় অন্তৰ্ভূক্ত ৷ মাৰ্ক চেপমেনেও ২৪টা বলত ৪টা চাৰি আৰু ২টা ছয়ৰে ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ভাৰতীয় বলাৰসকলে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিৱম ডুবেই দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে আৰ্শদীপ, হাৰ্দিক, আৰু অক্ষৰে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ শৃংখলাখনৰ দ্বিতীয়খন মেচ অহা ২৩ জানুৱাৰীত ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ হৈ অভিষেক শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৩৫টা বলত ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য'ত ৫টা চাৰি আৰু ৮টা ছয় অন্তৰ্ভূক্ত ৷ তেওঁক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
ইফালে ৰিংকু সিঙে চাৰিটা চাৰিটা আৰু তিনিটা ছয়ৰ সহায়ত ২০টা বলত ৪৪ ৰাণৰ শক্তিশালী ইনিংছ খেলে ৷ যাৰবাবে ভাৰতে ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ হাৰ্দিকে ১৬ বলত ২৫ ৰাণ, অধিনায়ক সূৰ্যই ২২ বলত ৩২ ৰাণ, চেমচনে ১০ ৰাণ, ঈশানে ৮ ৰাণ, শিৱমে ৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
নিউজীলেণ্ডৰ হৈ জেকব ডাফী আৰু কাইল জেমিছনে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰি সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ক্লাৰ্ক, সোধি আৰু ছাণ্টনাৰে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
ভাৰত : সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), সঞ্জু চেমছন (উইকেটকীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ, ৰিংকু সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, আৰ্শদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, যশপ্ৰীত বুমৰাহ ৷
Team sheets are in! ✅📋— Star Sports (@StarSportsIndia) January 21, 2026
Will this Playing XI help Team India start the 5-match series with a win tonight? 👀#INDvNZ | 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/o7KbRwpZwK pic.twitter.com/GTIJTcwzWQ
নিউজীলেণ্ড : মিচেল ছাণ্টনাৰ (অধিনায়ক), টিম ৰবিনছন, ডেভন কনৱে (উইকেটকীপাৰ), ৰাচিন ৰবিন্দ্ৰ, গ্লেন ফিলিপছ, মাৰ্ক চেপমেন, ডেৰিল মিচেল, খ্ৰীষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক, কাইল জেমিছন, ইছ ছ’ধি, জেকব ডাফী ৷
