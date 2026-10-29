ETV Bharat / sports

ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে খেলুৱৈৰ শেহতীয়া ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

ICC Rankings
অভিষেক শৰ্মা আৰু মাৰ্কো জান্সেন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 8:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে বুধবাৰে খেলুৱৈৰ শেহতীয়া ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰে ৷ আই চি চিৰ পুৰুষৰ ৰেংকিঙত বিস্ফোৰক ভাৰতীয় বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাই ঈশান কিষানক অতিক্ৰম কৰি পুনৰবাৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙত ১ নং স্থান দখল কৰিছে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ মাৰ্কো জান্সেনে অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত ৰবিন্দ্ৰ জাডেজা আৰু বলাৰৰ ৰেংকিঙত মিচেল ষ্টাৰকক অতিক্ৰম কৰি এক নম্বৰ বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক

অভিষেকৰ পূৰ্বে ঈশানে টি-২০ ৰেংকিং লাভ কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তাৰকা প্ৰদৰ্শনৰ অন্তত অভিষেকৰ পৰা কিষানে এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ট্ৰেভিছ হেডক অতিক্ৰম কৰি অভিষেকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ আই বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ৷

ICC Rankings
আই চি চি টি ২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেটিং ৰেংকিং (ICC Website)

অভিষেকে শেহতীয়াকৈ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে পুনৰবাৰ এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ মঙলবাৰে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩৮ বলত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ঐতিহাসিক ইনিংছ খেলিছিল । এই অভিলেখ ভংগকাৰী ইনিংছে এতিয়া তেওঁক টি-২০ ৰেংকিঙৰ ৰজা হিচাপে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।

ৰেংকিঙত জান্সেনৰ উত্থান

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ পিছত জান্সেনে অল ৰাউণ্ডাৰ আৰু বলাৰ উভয় ৰেংকিঙত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । তেওঁ মিচেল ষ্টাৰকক অতিক্ৰম কৰি এক নম্বৰ টেষ্ট বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ বাওঁহাতৰ বেগী বলাৰগৰাকীয়ে কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীৰ্ষ ৰেংকিং অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

ICC Rankings
আই চি চি টেষ্ট অল-ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিং (ICC Website)

তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টত ৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰথম ইনিংছত ৫টা উইকেট দখল কৰি মেচৰ গতিপথ সলনি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰবীন্দ্ৰ জাডেজাই আই চি চি টেষ্টৰ অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল ৷ টেষ্ট অলৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত চাৰি বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি শীৰ্ষ স্থান দখল কৰি আহিছে জাডেজাই ৷

ICC Rankings
আই চি চি টি ২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বলিং ৰেংকিং (ICC Website)

টেষ্ট আৰু এদিনীয়াৰ শীৰ্ষত কোন ?

টেষ্ট বেটিং ৰেংকিঙত ১ নং স্থানত আছে হেৰী ব্ৰুক । ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে এদিনীয়া ৰেংকিঙত আধিপত্য অব্যাহত ৰাখিছে । আফগানিস্তানৰ স্পিনাৰ ৰছিদ খানে এদিনীয়া আৰু টি-২০ বলাৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে ।

অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত এদিনীয়াত আফগানিস্তানৰ আজমাতুল্লাহ ওমৰজায়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে জিম্বাবুৱেৰ অধিনায়ক চিকন্দৰ ৰাজাই টি-২০ত এক নম্বৰ স্থানত আছে ।

লগতে পঢ়ক : অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ

আইচিচি টি-২০ বেটছমেনৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ঈশান কিষাণ, টেষ্টত বলাৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত বুমৰাহ

আইচিচিৰ ৰোষত পাকিস্তান: মেচ ফীৰ ৫০ শতাংশ , ১১ পইণ্ট কৰ্তন

TAGGED:

ICC RANKINGS
আই চি চিৰ পুৰুষ ৰেংকিং
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ
আই চি চিৰ ৰেংকিঙত অভিষেক শৰ্মা
টি ২০ ৰেংকিং

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.