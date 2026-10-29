ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে খেলুৱৈৰ শেহতীয়া ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে ।
Published : October 29, 2026 at 8:22 AM IST
নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে বুধবাৰে খেলুৱৈৰ শেহতীয়া ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰে ৷ আই চি চিৰ পুৰুষৰ ৰেংকিঙত বিস্ফোৰক ভাৰতীয় বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাই ঈশান কিষানক অতিক্ৰম কৰি পুনৰবাৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙত ১ নং স্থান দখল কৰিছে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ মাৰ্কো জান্সেনে অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত ৰবিন্দ্ৰ জাডেজা আৰু বলাৰৰ ৰেংকিঙত মিচেল ষ্টাৰকক অতিক্ৰম কৰি এক নম্বৰ বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
A bonanza of movements in the ICC Men's Player Rankings after an eventful week of cricket 🤩📝 Read more 👉 https://t.co/2MydP7B3bX https://t.co/GwohgoLAmJ— ICC (@ICC) October 28, 2026
আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক
অভিষেকৰ পূৰ্বে ঈশানে টি-২০ ৰেংকিং লাভ কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তাৰকা প্ৰদৰ্শনৰ অন্তত অভিষেকৰ পৰা কিষানে এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ট্ৰেভিছ হেডক অতিক্ৰম কৰি অভিষেকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ আই বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ৷
অভিষেকে শেহতীয়াকৈ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে পুনৰবাৰ এক নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ মঙলবাৰে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩৮ বলত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ঐতিহাসিক ইনিংছ খেলিছিল । এই অভিলেখ ভংগকাৰী ইনিংছে এতিয়া তেওঁক টি-২০ ৰেংকিঙৰ ৰজা হিচাপে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
ৰেংকিঙত জান্সেনৰ উত্থান
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ পিছত জান্সেনে অল ৰাউণ্ডাৰ আৰু বলাৰ উভয় ৰেংকিঙত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । তেওঁ মিচেল ষ্টাৰকক অতিক্ৰম কৰি এক নম্বৰ টেষ্ট বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ বাওঁহাতৰ বেগী বলাৰগৰাকীয়ে কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীৰ্ষ ৰেংকিং অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টত ৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰথম ইনিংছত ৫টা উইকেট দখল কৰি মেচৰ গতিপথ সলনি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰবীন্দ্ৰ জাডেজাই আই চি চি টেষ্টৰ অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল ৷ টেষ্ট অলৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত চাৰি বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি শীৰ্ষ স্থান দখল কৰি আহিছে জাডেজাই ৷
টেষ্ট আৰু এদিনীয়াৰ শীৰ্ষত কোন ?
টেষ্ট বেটিং ৰেংকিঙত ১ নং স্থানত আছে হেৰী ব্ৰুক । ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে এদিনীয়া ৰেংকিঙত আধিপত্য অব্যাহত ৰাখিছে । আফগানিস্তানৰ স্পিনাৰ ৰছিদ খানে এদিনীয়া আৰু টি-২০ বলাৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে ।
অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙত এদিনীয়াত আফগানিস্তানৰ আজমাতুল্লাহ ওমৰজায়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে জিম্বাবুৱেৰ অধিনায়ক চিকন্দৰ ৰাজাই টি-২০ত এক নম্বৰ স্থানত আছে ।