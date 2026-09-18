তৃতীয় টি-২০ত ১২৭ ৰাণত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা দখল, অভিষেকৰ অভিলেখ

তৃতীয় টি-২০ত ১২৭ ৰাণত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা দখল, অভিষেকৰ অভিলেখ
নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ভাৰতে ৭ উইকেট হেৰুৱাই ২২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে ১৪.১ অভাৰত মাত্ৰ ৯৪ ৰাণ কৰি অল আউট হয় ।
By ANI
Published : September 18, 2026 at 9:25 AM IST
নতুন দিল্লী: আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত অন্তিমখন মেচত ভাৰতে আফগানিস্তানক ১২৭ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মাই অভিলেখ ভংগকাৰী শতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে ৰবি বিষ্ণৈ আৰু নিতীশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে নিজৰ বলিং পৰাক্ৰমেৰে আফগানিস্তানৰ বেটিং লাইন তচনচ কৰে ।
টছত জিকি প্ৰথমে ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় আফগানিস্তানে । নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ভাৰতে ৭ উইকেট হেৰুৱাই ২২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে ১৪.১ অভাৰত মাত্ৰ ৯৪ ৰাণ কৰি অল আউট হয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ত ১০০ ৰাণৰ ব্যৱধানত ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ এয়া দশম জয় ।
১২৭ ৰানৰ পৰাজয় আফগানিস্তানৰ এই ফৰ্মেটত আটাইতকৈ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ বিপৰীতে টি-২০ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ ৯৪ ৰাণ তেওঁলোকৰ সৰ্বনিম্ন স্কৰ । ২০২২ চনৰ এছিয়া কাপৰ সময়ত ডুবাইত ৮ উইকেটত ১১১ ৰান সৰ্বনিম্ন স্কৰ আছিল ।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆#TeamIndia celebrate an emphatic series victory in the Friendship Cup 🥳#AFGvIND pic.twitter.com/GSPVCRvrdP— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আহি ভাৰতীয় অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মা আৰু সঞ্জু চেমছনে আফগানিস্তানৰ বলাৰক প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । খেলখনৰ দ্বিতীয় অভাৰ বলিং কৰিবলৈ অহা আজমতুল্লাহ ওমৰজাইৰ বলত অভিষেকে ১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ পাছৰ অভাৰত ফজলহক ফাৰুকীৰ বলত ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
পঞ্চম অভাৰত মহম্মদ নবীৰ বলত একেৰাহে ছয় মাৰি টি-২০ ক্ৰিকেটত ৯ হাজাৰ ৰান সম্পূৰ্ণ কৰে সঞ্জু চেমছনে । একেটা অভাৰতে মাত্ৰ ১৬ টা বলত অভিষেকে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে পাৱাৰপ্লে’ৰ সময়ত ভাৰতে কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ৮৫ ৰানত উপনীত হয় ।
𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
One word for that record knock 👇
Updates ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/VcO7UHQ9KR
ৰছিদ খানে দশম অভাৰত অভিষেকৰ উইকেট দখল কৰে । ভাৰতীয় অপেনাৰগৰাকীয়ে ৩৪টা বলত ৯টা চাৰি আৰু ১১টা ছয় কোবাই মুঠ ১০৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছতে চেমচনে একেৰাহে দ্বিতীয়টো অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । চেমছনে ৩৫টা বলত দুটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়ৰ সহায়ত ৫০ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ১৪ অভাৰত ওমৰজাইয়ে তেওঁক আউট কৰে ।
শ্ৰেয়াছ আয়েৰে ২৯ ৰান কৰাৰ বিপৰীতে শিৱম ডুবেই ১৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি ১৬ অভাৰত ভাৰতে ২০০ ৰানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । ভাৰতে ৭ উইকেটত ২২১ ৰান কৰি আফগানিস্তানক জয়ৰ বাবে ২২২ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে । আফগানিস্তানৰ হৈ ওমৰজাইয়ে দুটা উইকেট আৰু ৰছিদ আৰু আব্দুল্লাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
২২২ ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ আফগানিস্তানে ইতিবাচকভাৱে বেটিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । প্ৰথম অভাৰত ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ আৰু অধিনায়ক ইব্ৰাহিম জাদ্ৰানে ১৫ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতে অৱশ্যে দ্ৰুতগতিত খেলখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ।
The night belongs to Abhishek Sharma ✨— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
The #TeamIndia opener is the Player of the Match for his record-breaking knock 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#AFGvIND pic.twitter.com/2w0hwMyopB
চতুৰ্থ অভাৰত অক্ষৰ পেটেলে গুৰবাজ আৰু চেদিকুল্লাহ আটালক আউট কৰে । ইয়াৰ পাছতে যশপ্ৰীত বুমৰাহে দৰৱিশ ৰছুলীক আউট কৰাৰ বিপৰীতে ছিৰিজৰ প্ৰথমখন মেচ খেলা যশ ঠাকুৰে জাদ্ৰানক আউট কৰে । ষষ্ঠ অভাৰত আফগানিস্তানে ৫০ ৰান অতিক্ৰম কৰিছিল যদিও শক্তিশালী অংশীদাৰিত্ব গঢ়িবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল । নৱম অভাৰত ৰবি বিষ্ণৈয়ে নূৰ উল ৰহমানক আউট কৰি আফগানিস্তানৰ বেটিং ফ্ৰণ্ট লাইন ভাঙি পেলায় ।
3️⃣ Matches— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
2️⃣2️⃣9️⃣ Runs
7️⃣6️⃣.3️⃣3️⃣ Average
2️⃣6️⃣9️⃣.4️⃣1️⃣ Strike-rate
Abhishek Sharma is adjudged the Player of the Series for his incredible consistency 🫡🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/2g2D8re859
ইয়াৰ পাছত নিতীশ ৰেড্ডীয়ে দ্বাদশ অভাৰত মিডল আৰু ল’ৱাৰ অৰ্ডাৰ ভাঙি মহম্মদ নবী, ওমৰজাই আৰু মুজিব উৰ ৰহমানক পেভিলিয়নলৈ ওভতাই পঠিয়ায় । বিষ্ণৈয়ে ৰছিদ খান আৰু আব্দুল্লা আহমদজাইক আউট কৰি ৯৪ ৰানত আফগানিস্তানৰ ইনিংছৰ অন্ত পেলায় ।
বিষ্ণৈ আৰু ৰেড্ডীয়ে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অক্ষৰে দুটা উইকেট দখল কৰে । ভাৰতে ৩-০ ৰ ব্যৱধানত শৃংখলাটো জয় কৰে ৷ অভিষেক শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ আৰু প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজ দুয়োটা সন্মান লাভ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ