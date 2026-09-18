ETV Bharat / sports

তৃতীয় টি-২০ত ১২৭ ৰাণত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা দখল, অভিষেকৰ অভিলেখ

নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ভাৰতে ৭ উইকেট হেৰুৱাই ২২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে ১৪.১ অভাৰত মাত্ৰ ৯৪ ৰাণ কৰি অল আউট হয় ।

Abhishek’s record ton helps India beat Afghanistan by 127 runs in third T20I, clean sweep series
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ত ১২৭ ৰাণত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ (BCCI)
author img

By ANI

Published : September 18, 2026 at 9:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত অন্তিমখন মেচত ভাৰতে আফগানিস্তানক ১২৭ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতীয় অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মাই অভিলেখ ভংগকাৰী শতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে ৰবি বিষ্ণৈ আৰু নিতীশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে নিজৰ বলিং পৰাক্ৰমেৰে আফগানিস্তানৰ বেটিং লাইন তচনচ কৰে ।

টছত জিকি প্ৰথমে ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় আফগানিস্তানে । নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ভাৰতে ৭ উইকেট হেৰুৱাই ২২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে ১৪.১ অভাৰত মাত্ৰ ৯৪ ৰাণ কৰি অল আউট হয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ত ১০০ ৰাণৰ ব্যৱধানত ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ এয়া দশম জয় ।

India beat Afghanistan by 127 runs
তৃতীয় টি-২০ত ১২৭ ৰাণত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ (BCCI)

১২৭ ৰানৰ পৰাজয় আফগানিস্তানৰ এই ফৰ্মেটত আটাইতকৈ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ বিপৰীতে টি-২০ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ ৯৪ ৰাণ তেওঁলোকৰ সৰ্বনিম্ন স্কৰ । ২০২২ চনৰ এছিয়া কাপৰ সময়ত ডুবাইত ৮ উইকেটত ১১১ ৰান সৰ্বনিম্ন স্কৰ আছিল ।

প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আহি ভাৰতীয় অপেনাৰ অভিষেক শৰ্মা আৰু সঞ্জু চেমছনে আফগানিস্তানৰ বলাৰক প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । খেলখনৰ দ্বিতীয় অভাৰ বলিং কৰিবলৈ অহা আজমতুল্লাহ ওমৰজাইৰ বলত অভিষেকে ১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তাৰ পাছৰ অভাৰত ফজলহক ফাৰুকীৰ বলত ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

পঞ্চম অভাৰত মহম্মদ নবীৰ বলত একেৰাহে ছয় মাৰি টি-২০ ক্ৰিকেটত ৯ হাজাৰ ৰান সম্পূৰ্ণ কৰে সঞ্জু চেমছনে । একেটা অভাৰতে মাত্ৰ ১৬ টা বলত অভিষেকে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে পাৱাৰপ্লে’ৰ সময়ত ভাৰতে কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ৮৫ ৰানত উপনীত হয় ।

অভিষেকে নিজৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখি মুজীব উৰ ৰহমানক আৰু দুটা ছয় কোবায় । আব্দুল্লা আহমদজাইৰ অভাৰত মাত্ৰ ৩১ টা বলত অভিষেকে তৃতীয়টো টি-২০ শতক অৰ্জন কৰে । এই শতকৰ দ্বাৰা তেওঁ টেষ্ট খেলা দেশৰ দ্ৰুততম টি-২০ত শতক অৰ্জন কৰা বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১৭ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ৰোহিত শৰ্মাই ৩৫টা বলত অৰ্জন কৰা শতকৰ পূৰ্বৰ ভাৰতীয় অভিলেখো ভংগ কৰে অভিষেকে ।

ৰছিদ খানে দশম অভাৰত অভিষেকৰ উইকেট দখল কৰে । ভাৰতীয় অপেনাৰগৰাকীয়ে ৩৪টা বলত ৯টা চাৰি আৰু ১১টা ছয় কোবাই মুঠ ১০৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছতে চেমচনে একেৰাহে দ্বিতীয়টো অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । চেমছনে ৩৫টা বলত দুটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়ৰ সহায়ত ৫০ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ১৪ অভাৰত ওমৰজাইয়ে তেওঁক আউট কৰে ।

শ্ৰেয়াছ আয়েৰে ২৯ ৰান কৰাৰ বিপৰীতে শিৱম ডুবেই ১৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি ১৬ অভাৰত ভাৰতে ২০০ ৰানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । ভাৰতে ৭ উইকেটত ২২১ ৰান কৰি আফগানিস্তানক জয়ৰ বাবে ২২২ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে । আফগানিস্তানৰ হৈ ওমৰজাইয়ে দুটা উইকেট আৰু ৰছিদ আৰু আব্দুল্লাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

২২২ ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ আফগানিস্তানে ইতিবাচকভাৱে বেটিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । প্ৰথম অভাৰত ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ আৰু অধিনায়ক ইব্ৰাহিম জাদ্ৰানে ১৫ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতে অৱশ্যে দ্ৰুতগতিত খেলখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ।

চতুৰ্থ অভাৰত অক্ষৰ পেটেলে গুৰবাজ আৰু চেদিকুল্লাহ আটালক আউট কৰে । ইয়াৰ পাছতে যশপ্ৰীত বুমৰাহে দৰৱিশ ৰছুলীক আউট কৰাৰ বিপৰীতে ছিৰিজৰ প্ৰথমখন মেচ খেলা যশ ঠাকুৰে জাদ্ৰানক আউট কৰে । ষষ্ঠ অভাৰত আফগানিস্তানে ৫০ ৰান অতিক্ৰম কৰিছিল যদিও শক্তিশালী অংশীদাৰিত্ব গঢ়িবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল । নৱম অভাৰত ৰবি বিষ্ণৈয়ে নূৰ উল ৰহমানক আউট কৰি আফগানিস্তানৰ বেটিং ফ্ৰণ্ট লাইন ভাঙি পেলায় ।

ইয়াৰ পাছত নিতীশ ৰেড্ডীয়ে দ্বাদশ অভাৰত মিডল আৰু ল’ৱাৰ অৰ্ডাৰ ভাঙি মহম্মদ নবী, ওমৰজাই আৰু মুজিব উৰ ৰহমানক পেভিলিয়নলৈ ওভতাই পঠিয়ায় । বিষ্ণৈয়ে ৰছিদ খান আৰু আব্দুল্লা আহমদজাইক আউট কৰি ৯৪ ৰানত আফগানিস্তানৰ ইনিংছৰ অন্ত পেলায় ।

বিষ্ণৈ আৰু ৰেড্ডীয়ে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অক্ষৰে দুটা উইকেট দখল কৰে । ভাৰতে ৩-০ ৰ ব্যৱধানত শৃংখলাটো জয় কৰে ৷ অভিষেক শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ আৰু প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজ দুয়োটা সন্মান লাভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: দ্বিতীয় টি-২০ত ৭ উইকেটত পৰাস্ত আফগানিস্তান; শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

TAGGED:

অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম
ভাৰত বনাম আফগানিস্তান
অভিষেক শৰ্মা
ABHISHEK RECORD TON
INDIA VS AFGHANISTAN T20

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.