ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনত মৰিগাঁৱৰ ছয়গৰাকীয়ে আজুৰিলে পদক

ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনত মৰিগাঁৱৰ ছয়গৰাকীয়ে আজুৰিলে পদক
উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকিত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈৰ সাফল্য় ।
Published : July 3, 2026 at 1:01 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনৰ মঞ্চত মৰিগাঁৱৰ কণ কণ প্ৰতিভাই অৰ্জন কৰিলে সাফল্য । উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকিত যোৱা ২৬-২৮ জুনলৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁৱৰ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লক্ষ্য যোগ ও সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ ছয়গৰাকী ছাত্ৰীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত দেশৰ ২২ খন ৰাজ্যৰ ৭০০ ৰো অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই প্ৰতিযোগিতাখনিত মৰিগাঁৱৰ খেলুৱৈসকলে মুঠ ৫ টাকৈ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰতিযোগিতাখনিত হন্সিকা গোহাঁয়ে ৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ পৰম্পৰাগত যোগাসনত সোণৰ পদক আৰু কলাত্মক যোগাসনত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে । আনহাতে ন্যাসপ্ৰিয়া শিৱমে ৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ পৰম্পৰাগত যোগাসনত ব্ৰঞ্জ, অংশুমা কলিতাই ৯-১৪ বছৰৰ গ্ৰুপৰ কলাত্মক যোগাসনত ব্ৰঞ্জ, পপী দেৱী (প্ৰশিক্ষক)ই ছিনিয়ৰ গ্ৰুপত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তদুপৰি ভাগ্যশ্ৰী ডেকাই ১৫-১৮ বছৰৰ গ্ৰুপত ষষ্ঠ স্থান , জোনালী বৰাই ২৩-২৬ বছৰৰ গ্ৰুপত সপ্তম স্থান লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, লক্ষ্য যোগ ও সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বেও খেলুৱৈসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও একেলগে ইমানকেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অৰ্জন কৰা এয়াই প্ৰথম। এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ বলতেই পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলে অহা অক্টোবৰত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিতব্য় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ এক সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে । এই অভূতপূৰ্ব সফলতাত সংস্থাটোৰ পৰিচালক লক্ষ্যজ্যোতি হাজৰিকাৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পদক বিজয়ী খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা
অসমত হ'ব ফিফা মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম: নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে