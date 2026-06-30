অসমত হ'ব ফিফা মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম: নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

অসমত হ'ব ফিফা মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম: নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে
ৰাজ্য়বাসীয়ে লাভ কৰিব ২৫ হাজাৰ আসনযুক্ত বিশ্বমানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়াম ।
Published : June 30, 2026 at 2:44 PM IST
গুৱাহাটী: সম্প্ৰতি বিশ্ববাসী ফিফা বিশ্বকাপৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত । অসম অথবা ভাৰতৰ কোনো ফুটবলাৰে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও এই জ্বৰে ৰাজ্য়খনৰ প্ৰতিগৰাকী ফুটবল অনুৰাগীকেই স্পৰ্শ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই ক্ৰীড়ানুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গৌৰৱ পূৰ্বৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামে প্ৰাণপাই উঠিব নতুন ৰূপত । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা আইকনিক আৰ জি বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বিশ্বমানৰ ফিফাৰ মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে । ৮০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ পৰাই ভৱিষ্য়তে বিশ্বমানৰ খেলুৱৈৰ জন্ম দিবলৈকে ৰাজ্য় চৰকাৰে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ।
নিৰ্মাণ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন :
এই প্ৰকল্পতেই নিৰ্মাণ হ'ব ২৫ হাজাৰ আসনযুক্ত ফিফাৰ মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়ামখন । এই নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ সোমবাৰে নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই মেগা প্ৰকল্পটোত ফুটবলৰ উপৰি সাঁতোৰ, বেডমিণ্টন, টেবুল টেনিছ আৰু অন্যান্য ইনড'ৰ আৰু আউটড'ৰ খেলৰ বাবে অত্যাধুনিক ক'ৰ্ট আৰু প্ৰশিক্ষণ এৰিনা স্থাপন কৰা হ'ব ।
The RG Baruah Sports Complex, Assam's iconic sporting destination is undergoing a massive ~₹800cr overhaul.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 30, 2026
We aim to build this arena as a world class, FIFA compliant football stadium which can host national and international football games.
Inspected the progress yesterday. pic.twitter.com/GmDRjbYSDJ
৮০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প :
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে ৰাজ্য়খনত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেল আয়োজন কৰাৰো ইংগিত দিলে । বিশ্বমানৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিলে অসমত ফুটবল অনুকূল পৰিৱেশ এটি গঢ়ি উঠিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সোমবাৰে এই নিৰ্মীয়মান প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত এইদৰে টুইট কৰিছে, " অসমৰ আইকনিক ক্ৰীড়াস্থান আৰ জি বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৮০০ কোটি টকা ব্য়য়েৰে নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে । আমি এই ক্ষেত্ৰখনক বিশ্বমানৰ, ফিফা অনুকূল ফুটবল ষ্টেডিয়াম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেল আয়োজন কৰিব পাৰে। কালি অগ্ৰগতি পৰিদৰ্শন কৰিলে ।"
অসমৰ ক্ৰীড়াৰ বহু ঐতিহ্য বহন :
১৯৬২ চনত গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনে বিগত ছয় দশকধৰি অসমৰ ক্ৰীড়াৰ বহু ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছিল যদিও এতিয়া সেয়া হ'ব ইতিহাস । ক্ৰীড়ানুৰাগীয়ে লাভ কৰিব নতুন প্ৰকল্প য'ত আৰম্ভ হ'ব বিশ্বজয়ৰ যাত্ৰা । উল্লেখ্য় যে বিগত ছটা দশক ধৰি অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়াৰ জগতত জিলিকি থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহৰু ষ্টেডিয়ামে নতুন ৰূপ পোৱাৰ পিছতেই ফিফা অলিম্পিক পৰ্যায়ৰ এখন ফুটবল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনতেই কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিছিল ।
নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ষ্টেডিয়ামখনত অত্যাধুনিক সকলো সা-সুবিধা উপলব্ধ হ'ব । ক্রীড়া প্ৰকল্পত ৪টা ব্লক থাকিব । বিভিন্ন ক্রীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়, ক্রীড়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়, স্প'ৰ্টছ হোষ্টেল, প্রায় ১,৫০০ বাহনৰ পাৰ্কিংস্থলী, প্ৰেক্ষাগৃহ, ইনড'ৰ গেমছৰ অনুশীলনৰ সুবিধা, কমাৰ্চিয়েল ব্লক, ফুটবলৰ অনুশীলন গ্রাউণ্ড, বেডমিণ্টন, টেবুল টেনিছ, মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ, ছুইমিং পুল আদিৰ ব্যৱস্থা থাকিব । এতিয়া অসমবাসীৰ অপেক্ষা বিশ্বমানৰ ষ্টেডিয়ামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেল উপভোগ কৰাৰ ।
লগতে পঢ়ক:এছিয়ান সিংহৰ হাতোৰাত বন্দী হৈয়ো ছন্দলৈ উভতিল ছাম্বা
বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ; প্ৰথম নকআউট মেচত কানাডাৰ জয়