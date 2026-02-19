টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৮ ৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত ১২ টাকৈ দলৰ
আয়োজকৰ দায়িত্বত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ড ৷
Published : February 19, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত চলি আছে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৷ কিন্তু ইতিমধ্যে ৮ টাকৈ দলে পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । আই চি চিৰ নিয়ম অনুসৰি বিশ্বকাপত উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি ছুপাৰ ৮ ত প্ৰৱেশ কৰা দলসমূহে পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ।
এই নিয়ম অনুসৰি ভাৰত, পাকিস্তান, জিম্বাব’ৱে, শ্ৰীলংকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, ইংলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নিউজীলেণ্ডৰ দলসমূহে ২০২৮ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে টিকট নিশ্চিত কৰিছে ৷ কাৰণ এই দলসমূহে চলিত বৰ্ষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ ৮ ত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— ICC (@ICC) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/RMKjzFBikP
ইয়াৰোপৰি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ডৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী টি-২০ বিশ্বকাপৰ আয়োজকৰ গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ একেটা কাৰণতেই আয়োজক হিচাপে পোনপটীয়াকৈ যোগ্য বিবেচিত হৈছে দল দুটাই ৷ মুঠ ১২ টাকৈ দলে এই যোগ্যতা পোনপটীয়াকৈ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ফলস্বৰূপে বাকী তিনিটা স্থান আই চি চিৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ক্ৰিকেটৰ দলৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত দলক দিয়া হ’ব । ৰেংকিঙৰ ভিত্তিত বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আৰু আয়াৰলেণ্ড হৈছে ২০২৮ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থান নিশ্চিত কৰা তিনিটা দল ।
...and then there were SUPER 8 😍🤳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which four teams will make it to the semi-finals? 🤔
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/CzT7Wbrqil
আনহাতে, ২০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত শেষৰ আঠটা দলে ৰিজ’নেল কোৱালিফায়াৰ মেচ খেলি পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপৰ বাবে নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিব ।
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ছুপাৰ ৮ ত অন্তৰ্ভুক্ত আঠটাকৈ দলে ছেমি ফাইনেলত স্থান লাভৰ বাবে সমুখ সমৰত নামিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ছুপাৰ ৮ ৰ খেলসমূহ ১ মাৰ্চলৈকে চলিব । য’ত ভাৰতৰ গ্ৰুপৰ খেলসমূহ ভাৰতত আৰু শ্ৰীলংকাৰ গ্ৰুপৰ খেলসমূহ শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
ছুপাৰ ৮ ৰ শেষৰ চাৰিটা দলে হ’ব ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দল ৷ প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা শীৰ্ষৰ দুটা দলে নক আউট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব । ভাৰতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হিচাপে ছুপাৰ ৮ ত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, ইংলেণ্ড, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাই ইতিমধ্যে খিতাপ জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিছে ৷ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমটো খিতাপ জয়ৰ সোৱাদ বিচাৰিছে ৷
