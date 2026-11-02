৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: গোলাঘাটত আঠটা দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা

৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: গোলাঘাটত আঠটা দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা
সোমবাৰে গোলাঘাটত বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবলৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হয় । মুঠ আঠটা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
Published : November 2, 2026 at 7:17 PM IST
গোলাঘাট: অসমত এতিয়া ফুটবলৰ বতৰ ৷ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মানীয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল ৷ প্ৰতিবছৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ স্মৃতিত এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ দেশৰ লগতে অসমৰ বহু আগশাৰীৰ ফুটবল দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
এইবাৰ বৰদলৈ ট্ৰফীৰ ৭১ সংখ্যক সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
সোমবাৰে গোলাঘাটত বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবলৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হয় । মুঠ আঠটা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ জিলা পৰ্যায়ত জয়ী হোৱা দলে জ’নেল পৰ্যায়ত খেলিব আৰু উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী দলসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাব ৷
ৰাজ্যৰ ২৯ খন জিলাৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল অহা ২৯ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি অহা ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ৭১ সংখ্যক সংস্কৰণে ৰাজ্যজুৰি ফুটবলৰ উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ প্ৰতিভাৱান ফুটবল খেলুৱৈসকলক এখন বৃহৎ প্ৰতিযোগিতামূলক মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ফুটবলৰ বিকাশ সাধনৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিযোগিতা চলি আহিছে।
গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত, গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সোমবাৰৰ পৰা গোলাঘাট জিলাৰ শালমাৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ জিলা পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ । গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিন্টু বৰাই এই প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।
আৰম্ভণিতে ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সমুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱাই ৷ ইয়াৰ পাছতে ক্ৰমে জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, অসম ক্ৰিকেট সন্থা, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী আৰু আঠটা ক্লাৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱা, সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈ, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত জিণ্টু বৰাৰ লগতে ক্লাবৰ সভাপতিসকলে ।
গোলাঘাট জিলা পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰা আঠটা দল হৈছে-
- কমাৰবন্ধা ক্ৰীড়া সন্থা
- ফৰকাটিং ক্ৰীড়া সন্থা
- মৰঙী ক্ৰীড়া সন্থা
- শালমাৰা চাহ বাগিচা
- খুমটাই ক্ৰীড়া সন্থা
- দেৰগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা
- ধনশিৰি ক্ৰীড়া সন্থা
- বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থা
প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণি দিনটোত দুখন হাই ভল্টেজ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ ইয়াৰ প্ৰথম খেলখন মৰঙী ক্ৰীড়া সন্থা আৰু শালমাৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হয়, খেল মৰঙী ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলে শালমাৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে । দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত কৰা হয় কমাৰবন্ধা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু খুমটাই ক্ৰীড়া সন্থাৰ মাজত । উক্ত খেলখনত কমাৰবন্ধা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলে খুমটাই ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলক ৬-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।
এই প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘বৰদলৈ ট্ৰফী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ইয়াত আঠটা দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছে । জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত পাঁচখন জিলাৰ মাজত এই খেলপথাৰতে জ’নেল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৷ উক্ত প্ৰতিযোগিতাত নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, হোজাই, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ দল থাকিব । জ’নেল পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী দলে ৭৫ হাজাৰ টকা নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চূড়ান্ত খেলত বিজয়ী দলে এক লাখ ২৫ হাজাৰ টকা নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব ।’’
আনহাতে উক্ত প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰি গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিন্টু বৰাই কয়, ‘‘৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী গোলাঘাট জিলাত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে । অসমৰ ২৩০ টা ক্লাবে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত গাঁৱে ভূঞে ফুটবলৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি পাব ৷ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ দৰে এখন ঐতিহাসিক খেলত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক:
টাম্মেৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অসমকন্যা অংকুশিতা বড়োৰ স্বর্ণ জয়
খেল মহাৰণ ৩.০ৰ ল’গ’, মেস্কট আৰু শীৰ্ষ সংগীত উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ