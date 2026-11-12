বৰদলৈ ট্ৰফীৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ খেল আৰম্ভ; উদ্বোধনী মেচত নগাঁৱৰ হাতত পৰাস্ত গোলাঘাট
গোলাঘাটত আৰম্ভ হোৱা ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফীৰ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ উদ্বোধনী খেলত নগাঁৱৰ হাতত পৰাস্ত আয়োজক গোলাঘাট ।
Published : November 12, 2026 at 11:03 PM IST
গোলাঘাট: অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত তথা সন্মানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 'ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী'য়ে এইবৰ্ষত গৌৰৱোজ্জ্বল ৭১ সংখ্যক সংস্কৰণত ভৰি দিছে । ৰাজ্যৰ নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ উদীয়মান ফুটবল প্ৰতিভাসমূহক বিকশিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ নতুন ৰূপত তথা তিনিটা পৰ্যায়ত সমগ্ৰ অসমজুৰি এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত, ৰাজ্যৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাসমূহৰ সহযোগত আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেগা টুৰ্ণামেণ্টৰ জিলা পৰ্যায়ৰ সফল সামৰণিৰ পাছত এতিয়া দ্বিতীয় তথা মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ ৰোমাঞ্চকৰ যুঁজ আৰম্ভ হৈছে ।
ইয়াৰ অংশস্বৰূপে গোলাঘাটতো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰি ৭১ সংখ্যক ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মধ্য অসম মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা শুভাৰম্ভ কৰা হয় । মধ্য অসমৰ চাৰিখন জিলা ক্ৰমে- হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ চাৰিটা দলে এই মাণ্ডলিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিযোগিতাখনক কেন্দ্ৰ কৰি খেলুৱৈ, ক্ৰীড়া সংগঠক তথা স্থানীয় ফুটবলপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজত এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰথমখন খেল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে । কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে বিধায়কগৰাকীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ পাছতে গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থা, গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ক্ৰমে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপ-সভাপতি নৃপেন বৰুৱা আৰু সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে ।
প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ স্মৃতিত আয়োজিত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি সমগ্ৰ অসমত অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ইয়াৰে মধ্য অসম পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । আজি প্ৰথম দিনাৰ খেল নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ।"
উদ্বোধনী খেলখনত আৰম্ভণিৰে পৰা দুয়োটা দলে আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে দৰ্শকক ভৰপূৰ মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰে । দুয়োপক্ষৰ খেলুৱৈসকলে উন্নত ক্ৰীড়া নৈপুণ্য প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিপক্ষক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনায় । অৱশ্যে তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনৰ শেষ পৰ্যন্ত নগাঁও জিলা দলে ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত আয়োজক গোলাঘাট জিলা দলক পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে । ঘৰুৱা খেলপথাৰত প্ৰথমখন খেলতে পৰাজয়বৰণ কৰিলেও গোলাঘাট দলৰ খেলুৱৈসকলৰ যুঁজাৰু প্ৰদৰ্শনে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, "লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ এই পৰ্যায়ৰ খেল আজিৰ পৰা গোলাঘাটত আৰম্ভ হৈছে । ইয়াত হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰৰ বৰদলৈ ট্ৰফীত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ মুঠ ১১৯টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো ৰাজ্যৰ ফুটবল খেলুৱৈসকলৰ বাবে এক অত্যন্ত ইতিবাচক আৰু সুন্দৰ বাৰ্তা ।"
উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তত্ত্বাৱধানত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাই ৰাজ্যৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈসকলক নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লগতে জিলাসমূহৰ মাজত ক্ৰীড়া সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে ।