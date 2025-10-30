৭ মহীয়া গৰ্ভাৱস্থাত ১৪৫ কেজি ওজন তুলি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ

৭ মহীয়া গৰ্ভাৱস্থাত ১৪৫ কেজি ওজন তুলি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ
তেওঁৰ এই কৃতিত্ব কেৱল আৰক্ষী বাহিনীৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ দেশৰ বাবেও প্ৰেৰণা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
Published : October 30, 2025 at 7:36 PM IST
নতুন দিল্লী : মাতৃত্ব আৰু শক্তি যে একেলগে যাব পাৰে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিলে দিল্লী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল ছোনিকা যাদৱে । সাত মাহৰ গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছতো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অমৰাৱতীত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় আৰক্ষী ভাৰোত্তোলন ক্লাষ্টাৰত ১৪৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ছোনিকাই ।
২০১৪ চনত দিল্লী আৰক্ষীত যোগদান কৰা ছোনিকা যাদৱে বৰ্তমান কমিউনিটি পুলিচিং ইউনিটত কাম কৰি আছে, য’ত তেওঁ যুৱতীসকলক আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰে । তেওঁৰ এই কৃতিত্ব কেৱল আৰক্ষী বাহিনীৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ দেশৰ বাবেও প্ৰেৰণা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতা ধনঞ্জয় বাৰ্মাৰ সৈতে ছোনিকা যাদৱৰ এক বাৰ্তালাপ ।
প্ৰশ্ন : এই সময়ছোৱাত গধুৰ ওজন তুলিব নালাগে বুলি চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিলেও আপুনি সাত মাহৰ গৰ্ভাৱস্থাতো ১৪৫ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলিছিল । গতিকে এই ৰিস্ক কেনেকৈ লৈছিল ?
উত্তৰ : গৰ্ভাৱস্থাত ইমান বেছি ওজন তুলিলে মোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে বুলি মোৰ পৰিয়ালত চিন্তা আছিল । কিন্তু মই বহুদিন ভাৰোত্তোলন কৰি আছো, গতিকে মোৰ শৰীৰটো অভ্যস্ত হৈ পৰিছে । মই মোৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিলো, যিয়ে মোক মোৰ কেঁচুৱা বা শৰীৰত প্ৰভাৱ নপৰিবলৈ মোৰ উত্তোলন ক্ষমতাতকৈ কমকৈ তুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । মোৰ উত্তোলন ক্ষমতা ১৬৫-১৭০ কেজি, কিন্তু প্ৰতিযোগিতাত ১৪৫ কেজিহে তুলিলোঁ । অৰ্থাৎ মই এই কামটো অতি সাৱধানে আৰু মোৰ চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনাত কৰিলোঁ ।
প্ৰশ্ন : আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ লগতে ভাৰোত্তোলনৰ এই আবেগ কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ?
উত্তৰ : ২০২২ চনত কেৱল ফিটনেছৰ বাবেই জিমলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত মই ভাবিলোঁ, পেছাদাৰীভাৱে পাৱাৰলিফটিং কিয় নকৰো ? ইয়াৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । মোৰ প্ৰথম জয়ে মোৰ আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিলে । মোৰ পৰিয়ালে মোক সহায় কৰিছিল আৰু লাহে লাহে মই ৰাজ্যিক আৰু তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । প্ৰায় ডজন সোণ, ৰূপ, ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছো ।
প্ৰশ্ন : গৰ্ভৱতী মাতৃৰ অভ্যাসে সন্তানক প্ৰভাৱিত কৰে বুলি কোৱা হয় । আপোনাৰ সন্তানটোও এজন খেলুৱৈ হোৱাটো আপুনি বিচাৰিবনে ?
উত্তৰ : মোৰ ৮ বছৰীয়া ল’ৰাটো দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে । মই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওঁ আৰু মোৰ ভৱিষ্যৎ সন্তানৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মই বিচাৰো যে তেওঁ যি বিচাৰে তাকে কৰিব পাৰে । কিন্তু মই ভাল পাম যে তেওঁ সুস্থ হৈ থাকক । কাৰণ সুস্থ শৰীৰে জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ সহজ কৰি তোলে ।
প্ৰশ্ন : আপুনি কমিউনিটি পুলিচিঙৰ কামত সক্ৰিয়, আত্মৰক্ষাৰ শিক্ষা দিয়ে, ঘৰখন পৰিচালনা কৰে আৰু এতিয়া গৰ্ভৱতী । এই সকলোবোৰ কেনেকৈ পৰিচালনা কৰে ?
উত্তৰ : সকলো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ৰুটিনৰ ওপৰত । ল’ৰাক স্কুললৈ পঠিয়াব লাগে বাবে পুৱা সোনকালে সাৰ পাওঁ । তাৰ পিছত স্বামীৰ লগত জিমলৈ যাওঁ । ঘূৰি অহাৰ পিছত পৰিয়ালৰ বাবে ৰন্ধা-বঢ়া কৰো আৰু তাৰ পিছত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ কাম কৰো । মোৰ স্বামী অংকুৰ ঘৰত মোৰ লগত থাকে । তেওঁ ব্যক্তিগত কোম্পানী এটাত কাম কৰে আৰু মোক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰে । যেতিয়া পৰিয়ালে সহায় কৰে তেতিয়া সকলো সম্ভৱ হৈ উঠে ।
প্ৰশ্ন : আপোনাৰ ফিটনেছ আৰু শক্তি বজাই ৰাখিবলৈ আপুনি কেনেকুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ?
উত্তৰ : আজিকালি ছ’চিয়েল মিডিয়াত আড়ম্বৰপূৰ্ণ আৰু দামী খাদ্য বা চাপ্লিমেণ্টৰ কথা বহুত চৰ্চা হৈছে যদিও মই ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত খাদ্যত বিশ্বাস কৰোঁ । মই কণী, ৰাজমা আৰু ঘৰতে ৰন্ধা পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওঁ । আমাৰ গুৰুত্ব উচ্চ প্ৰটিনযুক্ত আৰু সুষম খাদ্যৰ ওপৰত । পৰিয়ালৰ সকলোৱে একে খাদ্য খায় । দামী খাদ্যৰ প্ৰয়োজন নাই; কেৱল সঠিক সময়ত সঠিক খাদ্য খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
প্ৰশ্ন : যিসকল মহিলাই নিজকে দুৰ্বল বুলি গণ্য কৰে কিন্তু নতুন কিবা এটা চেষ্টা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আপুনি কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে ?
উত্তৰ : মই প্ৰতিগৰাকী নাৰীক ক’ব বিচাৰো যে আপোনাৰ প্ৰকৃত স্ত্ৰীধন আপোনাৰ শৰীৰ । যদি আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ আৰু শক্তিশালী হয়, তেন্তে আপুনি প্ৰতিটো ভূমিকা মাতৃ, পত্নী বা পেছাদাৰী উত্তম প্ৰদৰ্শনেৰে পালন কৰিব পাৰে । ফিটনেছ কোনো চখ নহয়; ই প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ শক্তি । নিজৰ শৰীৰক সন্মান কৰক, শক্তিশালী কৰক, তেতিয়াহে জীৱনৰ প্ৰতিটো লক্ষ্য সহজ যেন লাগিব ।
প্ৰশ্ন : আপোনাৰ বিজয় আৰু ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি সমৰ্পণ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষী বিষয়া আৰু পৰিয়ালৰ মনোভাৱ কি ? আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য কি ?
উত্তৰ : দিল্লী আৰক্ষীয়ে সদায় আৰক্ষী বিষয়াক ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি আহিছে । যেতিয়াই মই কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো বা পদক লাভ কৰিছিলো তেতিয়াই মোৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে মোৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । কোৱা হয় যে প্ৰতিজন সফল পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰী থাকে, কিন্তু মোৰ সফলতাৰ আঁৰত মোৰ স্বামী, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ বিভাগ সকলোৱে সমানে অৱদান আগবঢ়াইছে । তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আৰু আত্মবিশ্বাসে মোক প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ আৰু অতিক্ৰম কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ আৰু কয় যে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পাৱাৰলিফটিঙত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতৰ পতাকাক সন্মান জনাব বিচাৰে ।
লগতে পঢ়ক : বুমলা পাছ: বীৰত্ব, ত্যাগ আৰু গৌৰৱৰ কাহিনী