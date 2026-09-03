যোৰহাটত ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৬০সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন

যোৰহাটত ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৬০সংখ্যক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন
চলিত বৰ্ষৰ ৫ৰ পৰা ১৪ছেপ্টেম্বৰলৈ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৰাজ্য লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দহটাকৈ দলে এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিব ৷
Published : September 3, 2026 at 7:58 PM IST
যোৰহাট : সমাগত ঐতিহাসিক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ৷ ৫ ছপ্টেম্বৰৰ পৰা যোৰহাটত এই ঐতিহাসিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই মহাৰণত মেচি, বাপে, য়ামালাৰ দুভৰিৰ যাদুৰ ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা যাব শিৱসাগৰৰ পাৰ্থিৱ সুন্দৰ গগৈ, প্রাঞ্জল ভূমিজ, যোৰহাটৰ বিষ্ণু বৰদলৈ, অৰুণাচলৰ নিকুম গামাৰ, বিবেক গুৰুঙৰ উপৰিও অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাজনো প্রতিভাসম্পন্ন ফুটবল তাৰকা খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু ৷
১৯৫৫ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এইবাৰৰ ৬০ সংখ্যক এই ঐতিহাসিক এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আগন্তুক ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৪ ছেপ্টেম্বৰলৈকে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে।
যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই জানিবলৈ দিয়া মতে, এটিপিএ শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বাবে বিভিন্ন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে ৷ লগতে উক্ত বিভাগীয় সমিতিসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকলে বিভিন্ন দিশৰ কামসমূহ আগুৱাই নিছে ।
‘‘প্ৰতিযোগিতাখনৰ এইবাৰ প্ৰথম প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ খেল দুখন দিনত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ কোৱাৰ্টাৰ, ছেমি আৰু ফাইনেল খেল কেইখন নৈশ লোকত অনুষ্ঠিত হ’ব ।’’ এই কথা যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷
তেওঁ আৰু কয় যে এই প্ৰতিযোগিতাখনত ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দহটাকৈ পেছাদাৰী আগশাৰী ফুটবল দলে যোগদান কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । সেই দলসমূহ হ'ল ক্ৰমে -
- যোৱা বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন দল ফুটবল ফ’ৰ চেইন মণিপুৰ
- ৰানাৰ আপ দল যোৰহাট টাউন ক্লাৱ
- নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাৱ
- অইল ইণ্ডিয়া এফ চি দুলীয়াজান
- অসম পুলিচ ব্লুজ, গুৱাহাটী
- অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ
- এন আৰ এল ফুটবল নুমলীগড়
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডলফিন
- আছুফি মণিপুৰ আৰু
- ভিক্টৰিয়াছ স্প'ৰ্টছ ক্লাৱ ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই এটিপিএ শ্বিল্ড টুৰ্ণামেণ্টখনত অইল ইণ্ডিয়াই সৰ্বাধিকবাৰ চেম্পিয়ন হৈছে ৷ অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১৫ বাৰকৈ চেম্পিয়ন আৰু ৮ বাৰ ৰানাৰ আপ খিতাপ অৰ্জনকাৰী দল । অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাক্তন খেলুৱৈ অনিল বৰগোহাঁয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷
যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই এই প্ৰতিযোগিতাখনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ ক্ষেত্ৰত যোৰহাটবাসীৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ সকলো দিশতে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।