টি-২০ত ৫০০ উইকেট : বিশ্ব ক্ৰিকেটত অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছয় বলাৰৰ বিষয়ে জানো আহক...

টি-২০ত ৫০০ উইকেট : বিশ্ব ক্ৰিকেটত অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছয় বলাৰৰ বিষয়ে জানো আহক...
টি-২০ ক্ৰিকেটত মুঠ ৬ বলাৰে ৫০০ টা উইকেট দখল কৰিছে, য’ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ৩টা উইকেট আছে ।
হায়দৰাবাদ : টি-২০ ফৰ্মেটৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা অধিক । কাৰণ এই ফৰ্মেটত বেটছমেনে যেতিয়া পূৰ্ণগতিৰে খেলে তেতিয়া ধাৰাষাৰ চাৰি আৰু ছয় মাৰিব পাৰে । কিন্তু চুটি ফৰ্মেটত বলাৰৰ ভূমিকাক আওকান কৰিব পৰা যায় । বেটছমেনে সহজে ৰাণ কৰিব নোৱাৰা এলেকাত উইকেট লৈ বা বলিং কৰি বিপক্ষৰ ৰাণৰ গতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় । কিন্তু, বেটছমেনসকল অধিক নিৰ্ভীক হৈ পৰাৰ লগে লগে আৰু পিটচসমূহ বেটিং অনুকূল হৈ পৰাৰ লগে লগে বলাৰসকলৰ বাবে উইকেট লোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
লগতে কেইবাখনো দেশে নিজাববীয়াকৈ টি-২০ লীগ আৰম্ভ কৰি বেটিং অনুকূল উইকেটৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগে লগে বলাৰসকলে উইকেট লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গতি লাভ কৰিবলগীয়া হৈছে । আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটত ৫০০ উইকেট লোৱাটো এক কঠিন কাম যদিও ইয়াৰে দুই এজনে এই ফৰ্মেটত বলিঙৰ কলা আয়ত্ত কৰি এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি অভিজাত তালিকাত নিজৰ নাম চিয়াঁহীৰে লিখিছে ।
শেহতীয়াকৈ আন্দ্ৰে ৰাছেলে (Andre Russell) টি-২০ত ৫০০ উইকেট দখল কৰা বলাৰৰ তালিকাত অন্তভুক্ত হোৱা ষষ্ঠজন বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই প্ৰতিবেদনত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱা বলাৰসকলৰ সন্দৰ্ভত চকু ফুৰাও আহক ।
- ৰছিদ খান (আফগানিস্তান)
আফগানিস্তানৰ এই স্পিনাৰগৰাকীয়ে বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বলাৰ হিচাপে পৰিচিত আৰু তেওঁৰ লেগ স্পিন আৰু গুগলীৰে বেটছমেনক প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে পৰিচিত । ৰছিদে টি-২০ ক্ৰিকেটত ৫০৩খন মেচৰ পৰা ৬৮৩টা উইকেট দখল কৰি ৬.৫৯ ইকনমি আৰু ১৬.৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেট লাভ কৰিছে ।
বিশ্বৰ বিভিন্ন লীগত খেলা আফগান স্পিনাৰগৰাকীয়ে বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (IPL)ত গুজৰাট টাইটানছৰ হৈ খেলি আছে ।
- ড্ৱেইন ব্ৰাভো (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ)
খেলৰ দিনত ব্ৰাভো আছিল অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বলিং অল ৰাউণ্ডাৰ । টি-২০ ক্ৰিকেটত ৫৮২খন মেচৰ পৰা ৬৩১টা উইকেট দখল কৰি ৮.২৬ ইকনমি আৰু ১৭.৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেট লাভ কৰে । তেওঁ নিজৰ মধ্যম গতিৰ বলিঙৰ সময়ত পেচৰ ভেৰিয়েচন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বেটছমেনক আউট কৰিছিল ।
ব্ৰাভোৱে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (IPL)ত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলিছে ।
- সুনীল নাৰিনে (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ)
ৰহস্যময় স্পিনাৰগৰাকীয়ে টি-২০ ক্ৰিকেটত ৫৭২খন মেচৰ পৰা ৬.১৮ ইকনমিৰে ৬০২টা উইকেট দখল কৰিছে । IPL-ত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হৈ খেলাৰ লগতে বিশ্বৰ টি-২০ লীগত একাধিক ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হৈও খেলিছে ।
- ইমৰাণ তাহিৰ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা)
৬.৯৭ ইকনমি আৰু ১৬.৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰে ৪৪৬খন টি-২০ মেচৰ পৰা ৫৭০টা উইকেট দখল কৰিছে তাহিৰে । IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অংশ আছিল তাহিৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন লীগত খেলিছে ।
- ছাকিব আল হাছান (বাংলাদেশ)
ক্ষমতা সলনি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছৰে পৰা দেশৰ পৰা আঁতৰি আছে বাংলাদেশৰ অল-ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে । বাওঁহাতৰ স্পিনাৰগৰাকীয়ে যিকোনো দলৰ বাবে টি-২০ ক্ৰিকেটৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে কাম কৰি ৪৬৩খন মেচৰ পৰা ৫০৪টা উইকেট দখল কৰি ৬.৮১ ইকনমি আৰু ১৯ ষ্ট্ৰাইক ৰেট লাভ কৰিছে ।
- আন্দ্ৰে ৰাছেল (ৱেষ্ট ইণ্ডিজ)
খেলৰ আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটত আগশাৰীৰ অল-ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা আন্দ্ৰে ৰাছেলে শেহতীয়াকৈ এক্সক্লুছিভ ক্লাবটোত যোগদান কৰে । শ্বাৰজাহত আবুধাবি নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ডেজাৰ্ট ভাইপাৰছৰ মাজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লীগ ২০ (ILT২০) খেলৰ সময়ত ।
সোঁহাতৰ ছিমাৰগৰাকীয়ে ৫৭৮খন মেচৰ পৰা ৫০২টা টি-২০ উইকেট সম্পূৰ্ণ কৰি ৮.৮৬ ইকনমি আৰু ১৭.৫ ষ্ট্ৰাইক ৰেট সম্পূৰ্ণ কৰে ।