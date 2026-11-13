অনাকাংক্ষিত অভিলেখেৰে কিৱি বাহিনীৰ হাতত লজ্জাজনক পৰাজয় টীম ইণ্ডিয়াৰ

অনাকাংক্ষিত অভিলেখেৰে কিৱি বাহিনীৰ হাতত লজ্জাজনক পৰাজয় টীম ইণ্ডিয়াৰ
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ভাৰতে ৰাণৰ হিচাপত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাজয়ৰ এক অনাকাংক্ষিত অভিলেখ ৰচে । আনহাতে, প্ৰথম অভাৰতে তিনিটা উইকেট হেৰুওৱাটোও আন এক অভিলেখ ।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 6:28 PM IST
মাউণ্ট মাউংগানুই (নিউজীলেণ্ড) : হেনৰী নামৰ এজাক ধুমুহাত ওফৰি পৰিল 'ৰো-কো'ৰ দৰে শিপা থকা ক্ৰিকেটৰ বটগছ । হয়, ৰোহিত-কোহলিৰ দৰে অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ বেটিং পৰাক্ৰম থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল মেট হেনৰীৰ পেচ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হয় । কেৱল সেয়াই নহয়, ভাৰত-নিউজীলেণ্ড চলিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত এক অনাকাংক্ষিত অভিলেখ গঢ়ে টীম ইণ্ডিয়াই ।
উইল ইয়ঙৰ ১২৫ ৰাণৰ দায়িত্বপূৰ্ণ ইনিংছ আৰু মেট হেনৰীৰ ৬ উইকেটৰ সহায়ত নিউজীলেণ্ডে আলহী দল ভাৰতক ২৪৪ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । জয়ৰ বাবে নিউজীলেণ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ৩৩৪ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি বেটিং পৰাক্ৰমৰ বাবে বিশ্ব ক্ৰিকেটত পৰিচিত ভাৰতীয় দলটোৱে মাত্ৰ ২৬.৪ অভাৰত ৮৯ ৰাণতে নিজৰ ইনিংছ সামৰে ।
মেট হেনৰীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি ২৭ ৰাণৰ বিনিময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ছটা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰে আকৌ তিনিটা উইকেটত ইনিংছৰ প্ৰথম অভাৰতে দখল কৰে । তেওঁৰ এই বিধ্বংসী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে, হেনৰীক যোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াই মেথিউ ফিশ্বাৰেও ৩১ ৰাণৰ বিনিময়ত ভাৰতৰ তিনিজন বেটাৰক পেভিলিয়নৰ ৰাস্তা দেখুৱায় ।
এয়া হৈছে ৰাণৰ হিচাপত এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱধানত পৰাজয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সৰ্বাধিক ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাজয়ৰ ৰেকৰ্ড আছে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে । ২০০০ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলে ২৯৯ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি মাত্ৰ ৫৪ ৰাণতে নিজৰ ইনিংছ সামৰিছিল আৰু মেচখনত ২৪৫ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ।
ৰাণৰ হিচাপত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ব্যৱধানত পৰাজয়
- শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ২৪৫ ৰাণ : ২০০০ চন, শ্বাৰজাহ
- নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২৪৪ ৰাণ : ২০২৬ চন, মাউণ্ট মাউংগানুই
- দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ২১৪ ৰাণ : ২০১৫ চন, মুম্বাই
নিউজীলেণ্ডৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ
আনহাতে, ৰাণৰ হিচাপত নিউজীলেণ্ডৰ এয়া হৈছে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱধানত জয়লাভ । ইয়াৰ পূৰ্বে কিৱি বাহিনীয়ে সৰ্বাধিক ২৯০ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল । ২০০৮ চনত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এই অভিলেখ গঢ়িছিল ।
এদিনীয়াত ৰাণৰ হিচাপত নিউজীলেণ্ডৰ সৰ্বাধিক ব্যৱধানত জয়ৰ অভিলেখ
- আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২৯০ ৰাণ : ২০০৮ চন, এবাৰডীন
- ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ২৪৪ ৰাণ : ২০২৬ চন, মাউণ্ট মাউংগানুই
- আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ২১০ ৰাণ : ২০০৪ চন, দ্য অভেল
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত ৫ মেচৰ চলিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত নিউজীলেণ্ডে অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতক শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰে । এই জয়ে নিউজীলেণ্ডক শৃংখলাটোত পৰাজয়ৰ পৰা ৰক্ষা পৰা সম্ভাৱনাক সজীৱ কৰি ৰাখিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তৃতীয়খন মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল ।
উইল ইয়ঙৰ দুৰ্দান্ত শতক
টছত পৰাস্ত হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা নিউজীলেণ্ডৰ অপেনাৰ উইল ইয়ঙৰ এক আকৰ্ষণীয় ১২৫ ৰাণৰ ইনিংছৰ সহায়ত কিৱি বাহিনীয়ে বিশাল ৩৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মেচখনত ভাৰতীয় বলাৰসকলক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা ইয়ং সকলোৰে দৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ।
তেওঁ ১০৮ টা বলৰ ইনিংছটো ১৪ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছয়েৰে সজায় । আনজন অপেনাৰ টিম চেইফাৰ্টেও তেওঁক উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়ায় । চেইফাৰ্টে ৪৮ টা বলত ৫৮ ৰাণৰ আন এক চিত্তাকৰ্ষক ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । দুয়োৱে মিলি প্ৰথম উইকেটত ৮৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে ।
ইনিংছ গঢ়াৰ দায়িত্ব লৈছিল ইয়ঙে
অৱশ্যে এটা সময়ত চেইফাৰ্ট আৰু নিক কেলিৰ ৰূপত দুটাকৈ উইকেট কম সময়ৰ ব্যৱধানত হেৰুৱাই কিৱি দলটো বিপদত পৰিছিল । সেই সময়ত দলীয় স্ক'ৰ আছিল ২ উইকেটৰ বিনিময়ত ৯৬ ৰাণ । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে চতুৰ্থ স্থানত বেটিং কৰিবলৈ অহা ডিন ফক্সক্ৰফ্টো (৮) পেভিলিয়নলৈ উভতি যোৱাত দলীয় স্ক’ৰ ৩ উইকেটত ১২৫ ৰাণ হয় ।
কিন্তু উইকেট পতনৰ পাছতো ইয়ঙৰ বেটিঙত তাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল আৰু তেওঁ নিজৰ পছন্দ মতে শ্বট খেলি গৈছিল । মধ্যক্ৰমত এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ পঞ্চমটো শতক অৰ্জন কৰা ইয়ঙক ফিন এলেনে (৪১) উপযুক্ত সংগ দিয়ে ।
দলীয় অৱদান
আনহাতে, মিচ্চেল চেণ্টনাৰ (২৪), ক্ৰিষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক (২২) আৰু কাইল জেমিছনৰ (১৯) অৱদানে ঘৰুৱা দলটোক ৩২০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে । ভাৰতীয় দলটোৰ হৈ আকিব নবী (২/৫৯), গুৰনুৰ ব্ৰাৰ (২/৬৯) আৰু বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ অক্ষৰ পেটেলে (২/৩৯) দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে নমন ধীৰ আৰু অৰ্শদীপ সিঙে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
ভাৰতৰ বেটিং দম্ভত হেনৰীৰ ত্ৰাস
ইফালে ৩৩৪ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ ক্ৰিজত নামি ভাৰতীয় দলৰ শীৰ্ষ ক্ৰমৰ বেটিং বিপৰ্যয়ৰ বাবে ভাৰতে এক অতি শোচনীয় আৰম্ভণি কৰে । শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিত মেট হেনৰীৰ বিধ্বংসী বলিং আক্ৰমণৰ সন্মুখত শ্ৰেয়স আয়াৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে স্ক'ৰাৰক কোনো আমনি নকৰাকৈয়ে ৩টা উইকেট হেৰুৱাই (০/৩) বিপদত পৰে । তাৰকা বেটাৰ ৰোহিত শৰ্মা (০), বিৰাট কোহলী (০) আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰ (০) একেটা অভাৰতে শূন্য ৰাণত আউট হোৱাত ঘৰুৱা দলটোৱে খেলখনত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।
ভাৰতৰ এক অনাকাংক্ষিত অভিলেখ
উল্লেখ্য যে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ভাৰতে ইনিংছৰ প্ৰথম অভাৰতেই তিনিটা উইকেট হেৰুওৱা এইটো প্ৰথমটো ঘটনা আৰু ৫০ অভাৰৰ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত এইটো পঞ্চমটো এনে ঘটনা ।
ইয়াৰ মাজতে গিলৰ স্থানত দলত স্থান লাভ কৰা অস্থায়ী অপেনাৰ ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়ো (৫) কম ৰাণতে আউট হোৱাত ভাৰতে ৯ ৰাণতে ৪টা উইকেট হেৰুৱাই চৰম বিপদত পৰে । ইয়াৰ পাছত ভাৰতৰ পৰাজয় কেৱল সময়ৰ অপেক্ষা আছিল । অৱশেষত মাত্ৰ ২৬.৪ অভাৰত ৮৯ ৰাণতে মেন ইন ব্লুউ অল আউট হয় ।
মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হেনৰী
২৭ ৰাণৰ বিনিময়ত ৬টা উইকেট দখল কৰি কিৱি দলটোৰ তাৰকা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা হেনৰীক 'প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ' হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰেয়স আয়াৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৫০ অভাৰৰ ফৰ্মেটত দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰা এই মেচখনত ভাৰতে মূল একাদশত ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়, ঈশান কিষাণ আৰু কুলদীপ যাদৱক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । ইয়াৰ লগে লগে শ্ৰেয়স আয়াৰ পুৰুষৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ভাৰতক নেতৃত্ব দিয়া ২৯ সংখ্যক খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
উল্লেখ্য যে পাঁচখন মেচৰ শৃংখলাটোত ভাৰতে প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বাবে শৃংখলা পৰাজয়ৰ কোনো শংকা নাই । বৰ্তমান ভাৰত ২-১ ব্যৱধানত শৃংখলাটোত আগবাঢ়ি আছে । দুয়োটা দলৰ মাজত পঞ্চম তথা এদিনীয়া মেচখন অহা দেওবাৰে এই একেখন খেলপথাৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মেচখন দুয়োটা দলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । কিয়নো ঘৰুৱা দলটোৱে মেচখনত জয়লাভ কৰি শৃংখলাত সমতা স্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ বিপৰীতে আলহী দলটোৱে ৩-১ ব্যৱধানত শৃংখলা জয়ৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৫ খন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা ভাৰতে ৩-২ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল । আনহাতে, এদিনীয়া শৃংখলা শেষ হোৱাৰ পিছত দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ বাবে দুয়োটা দল মুখামুখি হ'ব । এই টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দুয়োটা দলেই কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰক ইতিমধ্যে এদিনীয়া শৃংখলাৰ পৰা অব্যাহতি দিছে ।