ETV Bharat / sports

নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

৪৮ টা ইউনিটেৰে নলবাৰী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত তিনিদিনীয়াকৈ ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ ।

47th Assam Athletic Championship competition has started in Nalbari
নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈক ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়াসেৰে নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতা শুকুৰবাৰে আৰম্ভ কৰা হয় । নলবাৰীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ষ্টেডিয়ামত এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছে ৷

শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অসম এথলিটিক চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব । নলবাৰীৰ সঁৰিয়হতলীৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাজ্যপালৰ উপস্থিতিত অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আৰু অসম এথলেটিক সন্থাৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিত আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাৰ মুঠ ৪৮ টা ইউনিটৰ ১১৪০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াব নিজৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা । য'ত ৭০৫ গৰাকী ল'ৰা আৰু ৪৩৫ গৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ মাজত এথলেলিটেকছ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

47th Assam Athletic Championship competition has started in Nalbari
এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগীসকল (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই অগ্নিশিখা প্ৰজ্বলন কৰি এই ক্ৰীড়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম এথলিটিক এছোচিয়েচনৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

47th Assam Athletic Championship competition has started in Nalbari
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দুই মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপাল (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে । আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্ত চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিযোগীসকল আহি উপস্থিত হৈছে ।

47th Assam Athletic Championship competition has started in Nalbari
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দৰ্শকক অভিবাদন খেলুৱৈসকলৰ (ETV Bharat Assam)
47th Assam Athletic Championship competition has started in Nalbari
দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই এই প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰিলে । উদ্বোধনৰ পিছতেই ইয়াত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক তিনিটা দিনত অসমৰ সকলো অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১১৫০ জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক: খালী ভৰিৰে দৌৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকলৈ...

কমনৱেলথ গেমছৰ লন বলত বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাস্ত কৰিলে পুতুল সোণোৱালে

TAGGED:

অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
মন্ত্ৰী বিশ্বজিত দৈমাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
47TH ASSAM ATHLETIC CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.