নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ
৪৮ টা ইউনিটেৰে নলবাৰী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত তিনিদিনীয়াকৈ ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ ।
Published : July 25, 2026 at 10:08 AM IST
নলবাৰী: গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈক ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়াসেৰে নলবাৰীত ৪৭ সংখ্যক অসম এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতা শুকুৰবাৰে আৰম্ভ কৰা হয় । নলবাৰীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ষ্টেডিয়ামত এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছে ৷
শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অসম এথলিটিক চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব । নলবাৰীৰ সঁৰিয়হতলীৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাজ্যপালৰ উপস্থিতিত অসমৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আৰু অসম এথলেটিক সন্থাৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিত আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাৰ মুঠ ৪৮ টা ইউনিটৰ ১১৪০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াব নিজৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা । য'ত ৭০৫ গৰাকী ল'ৰা আৰু ৪৩৫ গৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ মাজত এথলেলিটেকছ চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই অগ্নিশিখা প্ৰজ্বলন কৰি এই ক্ৰীড়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম এথলিটিক এছোচিয়েচনৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে । আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ ইতিমধ্যে বানাক্ৰান্ত চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিযোগীসকল আহি উপস্থিত হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই এই প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰিলে । উদ্বোধনৰ পিছতেই ইয়াত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক তিনিটা দিনত অসমৰ সকলো অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১১৫০ জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"