আৰৱ সাগৰত অভিলেখ ৰচি গৃহভূমি পালেহি ৩ অসমকন্যা
কিউচেংহান ফুকন, কংকিতা দাস আৰু গৰিয়সী চুতীয়াই মুম্বাইৰ আৰৱ সাগৰত সাঁতুৰি নিজৰ নিজৰ শাখাত অভিলেখ ৰচিছে ।
Published : February 9, 2026 at 2:45 PM IST
মিৰ্জা : আৰৱ সাগৰ সাঁতুৰি গৃহভূমিত ৩ অসমকন্যা । শেহতীয়াকৈ মুম্বাইত বাহৰ পাতি অসমৰ ৩ সাঁতোৰবিদে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁলোক হৈছে কিউচেংহান ফুকন, কংকিতা দাস আৰু গৰিয়সী চুতীয়া ।
ইয়াৰে ৭ বছৰীয়া কিউচেংহান ফুকনে মাত্ৰ ৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিটতে এলিফেণ্টা দ্বীপৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়ালৈকে সাঁতুৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা আৰৱ সাগৰ সাঁতুৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ সাঁতোৰবিদ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে কিউচেংহান ফুকন ।
ইফালে কংকিতা দাসে ৰিভাজ জেটীৰ পৰা গেটৱে অব ইণ্ডিয়ালৈ প্ৰায় ১৭ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । কাৰাঞ্জা জেটীৰ পৰা মুম্বাইৰ গেটৱে অব ইণ্ডিয়ালৈ সাঁতুৰি অভিলেখ গঢ়িছে আন এগৰাকী অসমকন্যা গৰিয়সী চুতীয়াই । তেওঁ ৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিটত ২০ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছিল । সফলতাৰ মুকুট শিৰত লৈ তিনিওগৰাকী সাঁতোৰবিদ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় । তিনিওকে তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষী, আত্মীয় আৰু অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
উল্লেখ্য যে তিনিওগৰাকী সাঁতোৰবিদৰ সফলতাৰ আঁৰত আছিল প্ৰশিক্ষক বাবুল গুৰুং । বাবুল গুৰুঙৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইস্থিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰী বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ডঃ জাকিৰ হুছেইন একুৱাটিক কমপ্লেক্সত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক বাবুল গুৰুঙে কয়, "যোৱা ৩ দিন ধৰি আৰৱ সাগৰত আমি সাঁতোৰ অভিযান চলাইছিলো । ৬ মাহৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি আছিল । প্ৰথম দিনা কিউচেংহান ফুকনে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দ্বিতীয় দিনা গৰীয়সী চুতীয়াই সাঁতুৰিছে । তৃতীয়তে কংকিতা দাসে সাঁতুৰি অভিলেখ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তিনিওগৰাকীয়ে বেলেগ বেলেগ স্থানৰ পৰা অভিযান চলাইছিল । তিনিওগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ পৰাই পৰিকল্পনা আছিল এইটো ।"
