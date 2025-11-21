ETV Bharat / sports

এক কোটি টকাৰ প্ৰাইজমানিৰে অনুষ্ঠিত ২৫সংখ্যক ছাৰ্ভো মাষ্টাৰ্ছ গ’ল্ফ প্ৰতিযোগিতা

বহুসংখ্যক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা গ’ল্ফ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত হৈ আনন্দিত হৈ পৰে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ কপিল দেৱ ।

25TH SERVE MASTERS GOLF TOURNAMENT
এগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ কপিলদেৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 7:42 PM IST

তিনিচুকীয়া: ১ কোটি টকাৰ প্ৰাইজমানিৰে ডিগবৈত অনুষ্ঠিত ২৫ সংখ্যক ছাৰ্ভো মাষ্টাৰ্ছ গ’ল্ফ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত ভাৰতৰ কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ কপিলদেৱ । ১৮ নৱেম্বৰৰ পৰা ভাৰতীয় তেল নিগমৰ অসম তেল সংমণ্ডলৰ উদ্যোগত ডিগবৈ গ’ল্ফ লিংকত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷

ডিগবৈত বহুসংখ্যক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা গ’ল্ফ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত হৈ আনন্দিত হৈ পৰে কপিলদেৱ । খেলুৱৈসকলৰ সৈতে কিছু কথোপকথন কৰাৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰে ডিগবৈৰ কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থান ।

২৫সংখ্যক ছাৰ্ভো মাষ্টাৰ্ছ গ’ল্ফ প্ৰতিযোগিতা উপস্থিত ৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ কপিল দেৱ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত কপিলদেৱে কয়, ‘‘ডিগবৈলৈ অহাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সুবিধা পালো । আহি বহুত ভাল লাগিলে । ডিগবৈৰ ইতিহাস জানিব পাৰিলো । ভাৰতীয় তেলৰ ইতিহাস ক’ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জানিব পাৰিলো । ১০০ বছৰৰ পুৰণা ঠাই, য’ত গল্প আৰম্ভ হৈছিল । ভাল লাগিল ইয়াত আহি । ইমান ধুনীয়া ঠাই । চাহ বাগান আছে, চাহ বাগানো বহুত ধুনীয়া ।’’

আনহাতে, খেলুৱৈসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, ‘‘সকলো ভালকৈ খেলিব লাগে, মন লগাই খেলিব লাগে যাতে দেশে গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰে । আগন্তুক দিনসমূহত এই খেলৰ প্ৰাইজমানি যাতে আৰু বেছি কৰে, তাকে আশা কৰিছোঁ ।’’

উল্লেখ্য যে, অসমৰ উমা ছেত্ৰীয়ে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ হৈ খেলি অসমৰ লগতে ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘উমা ছেত্ৰী ভাৰতীয় হয়, ভাৰতৰ হৈ খেলি জিকিছে ৷ ময়ো ভাৰতৰ হৈ খেলিছিলো, পাছত হাৰিয়ানাৰ কথা আহিছে ৷’’

