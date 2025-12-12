অসম-নাগালেণ্ডৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন
Published : December 12, 2025 at 3:38 PM IST
যোৰহাট: এখন খেলে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তলৈ কঢ়িয়াইছে সম্প্ৰীতিৰ বতৰা । দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে বন্ধুত্ব তথা সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতা । নগা আৰু অসমীয়াৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে শান্তি-সম্প্ৰীতি আৰু একতা দৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰা নগা-অসমীয়াৰ সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতাই এই বৰ্ষত ভৰি দিছে ২৩ বছৰত ।
অসম-নাগালেণ্ডৰ প্ৰতিবেশী গাঁওসমূহৰ সম্পৰ্ক উন্নীতকৰণৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য ২০০৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছিল সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা । তিতাবৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ চাংপাং চক্ৰৰ প্ৰতিবেশী গাঁওসমূহৰ পুৰুষ-মহিলা উভয়ৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
এটা বছৰ যদি ডালিমীৰ দেশত, আনটো বছৰ আকৌ গদাপানীৰ দেশত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষটো ২৩সংখ্যক সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখনি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মিথেহী গাঁৱত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে । প্ৰতিযোগিতাখন তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানত নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । প্ৰতিযোগিতাখনত অসম-নাগালেণ্ডৰ পুৰুষৰ ১৪ টা দল আৰু মহিলাৰ ৩ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, এই সম্প্ৰীতিমূলক খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰি এগৰাকী নগা উদ্যোক্তাই এনেদৰে কয়, ‘‘আমি এই খেলখন ২০০৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ৷ কোনো এটা বছৰ বন্ধ নোহোৱাকৈ খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে ৷ এই খেলখনৰ উদ্দেশ্য শান্তি-সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখা কাৰণ আমি সীমান্তত বাস কৰো । অসম আৰু নাগালেণ্ড টীমে এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা দলৰ খেলুৱৈসকলক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় ।’’
আনহাতে, একেটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই কয়, ‘‘২০০৩ চনৰ পৰাই তিতাবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থা সহযোগী প্ৰকাশ শইকীয়াই এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰি আহিছে ৷ খ্ৰীষ্টমাচৰ আগতেই অনুষ্ঠিত হয় এই খেলখন ৷ যাৰ উদ্দেশ্য সীমান্ত অসমীয়া আৰু নগাৰ মাজত শান্তি-সম্প্ৰীতি অটুট ৰখা ।’’
