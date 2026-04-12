ETV Bharat / sports

দেওবাৰে মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ৰোহিত-কোহলীৰ ২২ গজৰ যুঁজ

মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত যুঁজ ৷

মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ৰোহিত-কোহলীৰ ২২ গজৰ যুঁজ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ(এমআই) আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু(আৰচিবি) ৰ মাজত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ তথা আইপিএলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ যদিও নীলা জাৰ্ছীত ৰোকো(RoKo) অৰ্থাত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীক একেলগে দেখা পোৱা গৈছিল, যদিও আইপিএলৰ মেচসমূহত ৰোহিত-কোহলীক দুয়োকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰূপত দেখা যায় ৷ দেওবাৰেও ৰোহিত-কোহলীক দেখা পোৱা যাব প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ ৰূপত ৷

সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজৰ ২২ গজৰ যুঁজখন ৷ ইফালে বৰ্তমানলৈকে ৩ খন মেচ খেলি দুখনত জয়লাভ কৰি চাৰি পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু ৷ আনহাতে ৩ খন মেচ খেলি মাত্ৰ এখনত জয়লাভ কৰি দুই পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাত অষ্টম স্থানত আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলটো ৷

দেওবাৰৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিপক্ষে খেলিবলগীয়া মেচখনক লৈ বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ দলটো অতি আত্মবিশ্বাসী ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱহাটীত অনুষ্ঠিত এখন মেচত ৰিয়ান পৰাগ নেতৃত্বাধীন ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰজত পাতিদাৰ নেতৃত্বাধীন আৰচিবিক পৰাস্ত কৰিছিল যদিও এমআইৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া মেচখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰচিবিৰ অধিনায়ক ৰজতে ৷ পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে আৰচিবিক পৰাস্ত কৰিবলৈ ভিন্ন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ৷

দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেচখনত আৰচিবিৰ মূল একাদশত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰজত পাতিদাৰ(অধিনায়ক), টিম ডেভিদ, বিৰাট কোহলী, দেৱদত্ত পডিক্কাল, ফিলিপ ছল্ট, জিতেশ শৰ্মা, জেকব বেথেল, ক্ৰুণাল পাণ্ডিয়া, ৰোমাৰিঅ’ শ্বেফাৰ্ড, জোছ হেজলউড, ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ, স্বপ্নিল সিং, নুৱান থুছাৰা, কনিষ্ক চৌহান আৰু মংগেশ যাদৱ ৷

মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মূল একাদশত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, হাৰ্ডিক পাণ্ডিয়া (অধিনায়ক), সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, ৰোহিত শৰ্মা, উইল জেক, জাশপ্ৰীত বুমৰাহ, ট্ৰেণ্ড ব'ল্ট, কুইণ্টন ডি ক'ক, মিচেল চেণ্টনাৰ, দীপক চাহাৰ, শার্দুল ঠাকুৰ, কৰবিন বোশ, ৰায়ান ৰিকেল্টন আৰু শাৰফান ৰুথাৰফৰ্ড ৷

TAGGED:

মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়াম
বিৰাট কোহলী
ৰোহিত শৰ্মা
MIVSRCB
IPL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.