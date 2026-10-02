ETV Bharat / sports

এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৭ ৰ সূচী ঘোষণা: ১০ অক্টোবৰত জোহান্সবাৰ্গত ভাৰত-পাকিস্তানৰ বহু প্ৰত্যাশিত মেচ

২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সমগ্ৰ সূচী ঘোষণা ৷ জানি লওক ক’ত, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব খেলসমূহ ৷

2027 ODI World Cup
এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৭ ৰ সূচী ঘোষণা (ICC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 7:54 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ প্ৰকাশ পালে ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সমগ্ৰ সূচী ৷ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ২০২৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত জোহান্সবাৰ্গত ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । বৃহস্পতিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে ঘোষণা কৰে এই প্ৰতিযোগিতাৰ সূচী ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা, জিম্বাবুৱে আৰু নামিবিয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আইচিচি পুৰুষ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ২০২৭ সংস্কৰণ ২ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে ২১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল । আইচিচিৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “২ অক্টোবৰৰ পৰা উইণ্ডহ’কত তিনিটা দলৰ ছুপাৰ ছিৰিজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ’ব, এই ছুপাৰ ছিৰিজে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত দল নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।”

‘‘প্ৰতিযোগিতাখনত বাকী থকা ১২টা দলক ছয়জনীয়া দুটা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হ'ব । ৭ অক্টোবৰৰ পৰা কেপ টাউনত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু ২০২৩ চনৰ ফাইনেলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।’’ বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু জিম্বাবুৱেই ক্ৰমে ৯ অক্টোবৰ আৰু ১১ অক্টোবৰৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিব । কেপ টাউনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, আনহাতে বুলাৱায়োত জিম্বাবুৱেই আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

প্ৰতিযোগিতাখনৰ ১৪ টা দলৰ ভিতৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু জিম্বাবুৱেই ২০২৬ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰ কাট অফত আইচিচি পুৰুষৰ এদিনীয়া দল ৰেংকিঙৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠটা দলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আয়োজক হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।

বাকী চাৰিটা স্থান ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়াৰত নিৰ্ণয় কৰা হ’ব । শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দলটো পোনপটীয়াকৈ গ্ৰুপ পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে বাকী তিনিটা দলে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ স্থানৰ বাবে ছুপাৰ ছিৰিজত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব । বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ তিনিটা দলে ছুপাৰ ৭ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব আৰু দুয়োটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰা দল দুটাৰ মাজত হোৱা খেলত বিজয়ী দলটোৱে সপ্তম স্থান দখল কৰিব ।

২০২৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত হ’ব বহু প্ৰত্যাশিত ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখন । ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত ভিক্টোৰিয়া ফলৰ নতুন খেলপথাৰত ভাৰতে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, এইখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল ।

ছুপাৰ ৭ পৰ্যায়

বাকী সাতটা দলে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা কোনো পইণ্ট নোহোৱাকৈয়ে ছুপাৰ ৭ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিব, অৰ্থাৎ ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ১৪ নৱেম্বৰলৈকে প্ৰতিটো দলে আৰু ছখন মেচ খেলিব ।

ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল

ছুপাৰ ৭ পৰ্যায়ৰ পিছত শীৰ্ষ চাৰিটা দলে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব । এখন ছেমি ফাইনেলত ছুপাৰ ৭ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দলটোৱে চতুৰ্থ স্থানৰ দলটোৰ মুখামুখি হ’ব, আনখনত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ দল দুটা মুখামুখি হ’ব । ১৭ নৱেম্বৰত কেপ টাউনত প্ৰথমখন ছেমিফাইলে আৰু ১৮ নৱেম্বৰত শ্বানেত অনুষ্ঠিত হ’ব দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল । দুয়োখন ছেমি ফাইনেলতে ৰিজাৰ্ভ ডে’ থাকিব । ২১ নৱেম্বৰত জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল, প্ৰয়োজন হ’লে ২২ নৱেম্বৰত ৰিজাৰ্ভ ডে’ খাকিব ।

আইচিচিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহে কয়, “সূচী ঘোষণা আৰু টিকট বেলটৰ মুকলি আইচিচি পুৰুষ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৭ৰ পথত ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি, যিয়ে অনুৰাগীসকলক তিনিওখন দেশতে ক্ৰিকেটৰ এক দৰ্শনীয় উদযাপনৰ এখোজ ওচৰলৈ লৈ গৈছে ।”

আইচিচিয়ে টিকট বেলট মুকলি কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ অনুৰাগীসকলক এই অনুষ্ঠানত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । অনুৰাগীসকলক বেলটত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু খেলৰ অংশ হোৱাৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ ল’বলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ৷

টিকটৰ মূল্য- প্ৰৱেশ স্তৰৰ টিকটৰ বাবে ৯.৬২ ডলাৰ (১৫৮ টকা)ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ মেচৰ বাবে ৩১.৩১ ডলাৰ (৫১৪ টকা)লৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । পৰিয়াল, ছাত্ৰ আৰু পেঞ্চনাৰৰ টিকটৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ, আগতীয়াকৈ স্থানীয় আবণ্টন আৰু কমিউনিটি ক্লাব আৰু স্কুল গ্ৰুপৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰতো বিশেষ বিবেচনা কৰা হৈছে ।

মুঠ ১২টা স্থানত এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হ’ব । উইণ্ডহ’কৰ নামিবিয়া ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ছুপাৰ ছিৰিজৰ তিনিখন মেচ আৰু তিনিখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ জিম্বাবুৱেত তিনিটা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আঠটা স্থানত খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।

জিম্বাবুৱেৰ ভিক্টোৰিয়া ফলৰ মোচি-অ’আ-টুনিয়া ষ্টেডিয়াম, হাৰাৰে আৰু বুলাৱায়োত খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কেপ টাউন, পাৰ্ল, জোহান্সবাৰ্গ, শ্বৱানে, ব্লুমফণ্টেইন, ডাৰবান, কুগম্পো চিটি আৰু কেবেৰহাত মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

সম্পূৰ্ণ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ সূচী

চুপাৰ ছিৰিজ

  • শনিবাৰ, ২ অক্টোবৰ ২০২৭ - কিউএফ১ বনাম কিউএফ৩ - উইণ্ডহক
  • সোমবাৰ, ৪ অক্টোবৰ ২০২৭ - কিউএফ১ বনাম কিউএফ২ - উইণ্ডহক
  • বুধবাৰ, ৬ অক্টোবৰ ২০২৭ - কিউএফ২ বনাম কিউএফ৩ - উইণ্ডহক

গ্ৰুপ ষ্টেজ

  • ৭ অক্টোবৰ ২০২৭ বৃহস্পতিবাৰ - ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া - কেপ টাউন
  • শুকুৰবাৰ, ৮ অক্টোবৰ ২০২৭ - পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান - শ্বৱানে
  • শুকুৰবাৰ, ৮ অক্টোবৰ ২০২৭ - ইংলেণ্ড বনাম বাংলাদেশ - উইণ্ডহ'ক
  • শনিবাৰ, ৯ অক্টোবৰ ২০২৭ - জিম্বাবুৱে বনাম কোৱালিফায়াৰ এ - বুলাৱায়ো
  • শনিবাৰ, ৯ অক্টোবৰ ২০২৭ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম নিউজিলেণ্ড - কেপ টাউন
  • দেওবাৰ, ১০ অক্টোবৰ ২০২৭ - ভাৰত বনাম পাকিস্তান - জোহান্সবাৰ্গ
  • দেওবাৰ, ১০ অক্টোবৰ ২০২৭ - শ্ৰীলংকা বনাম কোৱালিফায়াৰ বি - উইণ্ডহক
  • সোমবাৰ, ১১ অক্টোবৰ ২০২৭ - জিম্বাবুৱে বনাম আফগানিস্তান - বুলাৱায়ো
  • মঙলবাৰ, ১২ অক্টোবৰ ২০২৭ - অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম কোৱালিফায়াৰ এ - পাৰ্ল
  • মঙলবাৰ, ১২ অক্টোবৰ ২০২৭ - নিউজিলেণ্ড বনাম বাংলাদেশ - কুগোম্পো চিটি
  • বুধবাৰ, ১৩ অক্টোবৰ ২০২৭ - ইংলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা - উইণ্ডহক
  • বুধবাৰ, ১৩ অক্টোবৰ ২০২৭ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম কোৱালিফায়াৰ বি - পাৰ্ল
  • বৃহস্পতিবাৰ, ১৪ অক্টোবৰ ২০২৭ - ভাৰত বনাম আফগানিস্তান -শ্বৱানে
  • শুকুৰবাৰ, ১৫ অক্টোবৰ ২০২৭ - পাকিস্তান বনাম কোৱালিফায়াৰ এ - ব্লুমফণ্টেইন
  • শুকুৰবাৰ, ১৫ অক্টোবৰ ২০২৭ - জিম্বাবুৱে বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া - হাৰাৰে
  • শনিবাৰ, ১৬ অক্টোবৰ ২০২৭ - শ্ৰীলংকা বনাম বাংলাদেশ - ডাৰবান
  • শনিবাৰ, ১৬ অক্টোবৰ ২০২৭ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম ইংলেণ্ড - কেবেৰহা
  • দেওবাৰ, ১৭ অক্টোবৰ ২০২৭ - ভাৰত বনাম কোৱালিফায়াৰ এ - ব্লুমফণ্টেইন
  • দেওবাৰ, ১৭ অক্টোবৰ ২০২৭ - নিউজিলেণ্ড বনাম কোৱালিফায়াৰ বি - হাৰাৰে
  • সোমবাৰ, ১৮ অক্টোবৰ ২০২৭ - অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম আফগানিস্তান - কুগোম্পো চিটি
  • মঙলবাৰ, ১৯ অক্টোবৰ ২০২৭ - জিম্বাবুৱে বনাম পাকিস্তান - হাৰাৰে
  • মঙলবাৰ, ১৯ অক্টোবৰ ২০২৭ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম বাংলাদেশ - ডাৰবান
  • বুধবাৰ, ২০ অক্টোবৰ ২০২৭ - নিউজিলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা - জোহান্সবাৰ্গ
  • বুধবাৰ, ২০ অক্টোবৰ ২০২৭ - ইংলেণ্ড বনাম কোৱালিফায়াৰ বি - হাৰাৰে
  • বৃহস্পতিবাৰ, ২১ অক্টোবৰ ২০২৭ - আফগানিস্তান বনাম কোৱালিফায়াৰ এ - কুগোম্পো চিটি
  • শুকুৰবাৰ, ২২ অক্টোবৰ ২০২৭ - অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম পাকিস্তান - পাৰ্ল
  • শুকুৰবাৰ, ২২ অক্টোবৰ ২০২৭ - দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম শ্ৰীলংকা - জোহান্সবাৰ্গ
  • শনিবাৰ, ২৩ অক্টোবৰ ২০২৭ - ইংলেণ্ড বনাম নিউজিলেণ্ড - গ্কেবেৰহা
  • শনিবাৰ, ২৩ অক্টোবৰ ২০২৭ - বাংলাদেশ বনাম কোৱালিফায়াৰ বি - শ্বৱানে
  • দেওবাৰ, ২৪ অক্টোবৰ ২০২৭ - জিম্বাবুৱে বনাম ভাৰত - ভিক্টোৰিয়া ফল

চুপাৰ ৭ ষ্টেজ (বৰ্তমান ছিড কৰা দলটো ব্ৰেকেটত)

  • সোমবাৰ, ২৫ অক্টোবৰ ২০২৭ - এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) বনাম বি৩ (শ্ৰীলংকা) - জোহান্সবাৰ্গ
  • মঙলবাৰ, ২৬ অক্টোবৰ ২০২৭ - বি১ (নিউজিলেণ্ড) বনাম এ৩ (পাকিস্তান) - কেবেৰহা
  • বুধবাৰ, ২৭ অক্টোবৰ ২০২৭ - বি২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - শ্বৱানে
  • বৃহস্পতিবাৰ, ২৮ অক্টোবৰ ২০২৭ - এ১ (ভাৰত) বনাম এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) - ভিক্টোৰিয়া ফল
  • শুকুৰবাৰ, ২৯ অক্টোবৰ ২০২৭ - বি১ (নিউজিলেণ্ড) বনাম বি৩ (শ্ৰীলংকা) - কুগোম্পো চিটি
  • শনিবাৰ, ৩০ অক্টোবৰ ২০২৭ - এ৩ (পাকিস্তান) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - ভিক্টোৰিয়া ফল
  • দেওবাৰ, ৩১ অক্টোবৰ ২০২৭ - বি ২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম এ ১ (ভাৰত) - জোহান্সবাৰ্গ
  • সোমবাৰ, ১ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) বনাম বি১ (নিউজিলেণ্ড) - ভিক্টোৰিয়া ফল
  • মঙলবাৰ, ২ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি৩ (শ্ৰীলংকা) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - কেপ টাউন
  • বুধবাৰ, ৩ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি ২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম এ ৩ (পাকিস্তান) - ডাৰবান
  • বৃহস্পতিবাৰ, ৪ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ১ (ভাৰত) বনাম বি১ (নিউজিলেণ্ড) - পাৰ্ল
  • শুকুৰবাৰ, ৫ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - ডাৰবান
  • শনিবাৰ, ৬ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি ২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম বি ৩ (শ্ৰীলংকা) - ব্লুমফণ্টেইন
  • দেওবাৰ, ৭ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ১ (ভাৰত) বনাম এ৩ (পাকিস্তান) - কেপ টাউন
  • সোমবাৰ, ৮ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি১ (নিউজিলেণ্ড) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - ডাৰবান
  • মঙলবাৰ, ৯ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) - কেবেৰহা
  • বুধবাৰ, ১০ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ৩ (পাকিস্তান) বনাম বি৩ (শ্ৰীলংকা) - ব্লুমফণ্টেইন
  • ১১ নৱেম্বৰ ২০২৭ বৃহস্পতিবাৰ - এ১ (ভাৰত) বনাম এবি৪ (ইংলেণ্ড) - কেবেৰহা
  • শুকুৰবাৰ, ১২ নৱেম্বৰ ২০২৭ - বি২ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা) বনাম বি১ (নিউজিলেণ্ড) - কেপ টাউন
  • শনিবাৰ, ১৩ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ২ (অষ্ট্ৰেলিয়া) বনাম এ৩ (পাকিস্তান) - ব্লুমফণ্টেইন
  • দেওবাৰ, ১৪ নৱেম্বৰ ২০২৭ - এ১ (ভাৰত) বনাম বি৩ (শ্ৰীলংকা) - ডাৰবান

ছেমি ফাইনেল

বুধবাৰ, ১৭ নৱেম্বৰ ২০২৭ - ছেমি ফাইনেল ১ - কেপ টাউন

বৃহস্পতিবাৰ, ১৮ নৱেম্বৰ ২০২৭ - ছেমি ফাইনেল ২ - শ্বৱানে

ফাইনেল

  • দেওবাৰ, ২১ নৱেম্বৰ ২০২৭ - ফাইনেল - জোহান্সবাৰ্গ

লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: পুৰুষৰ টি-২০ত জয়ৰ অভিলেখেৰে ফাইনেলত ভাৰত

TAGGED:

এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৭
ভাৰত পাকিস্তান মেচ
বিশ্বকাপ ২০২৭ সময়সূচী
ODI WORLD CUP 2027 SCHEDULE
2027 ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.