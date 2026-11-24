জেনেভাত আৰম্ভ FIDE বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপ : সমুখসমৰত ডি গুকেশ-জাভোখিৰ সিন্দাৰভ
২০২৬ চনৰ FIDE বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰথমখন মেচ ডি গুকেশ বনাম জাভোখিৰ সিন্দাৰভৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
Published : November 24, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি(মঙলবাৰ)ৰে পৰা ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাৰ কল’গনিত আৰম্ভ হৈছে ২০২৬ চনৰ FIDE বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপ ৷ প্ৰথম মেচখন ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন তথা ভাৰতীয় গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ডি গুকেশ আৰু উজবেকিস্তানৰ জাভোখিৰ সিন্দাৰভৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
যিহেতু দুয়োগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়স মাত্ৰ ২০ বছৰ, সেয়ে ক্লাছিকেল বিশ্ব খিতাপৰ বাবে এয়া সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’বলৈ গৈ আছে । ২০ বছৰ বয়সতে গুকেশ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিণত হৈছে । তেওঁ ১২ বছৰ বয়সতে গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল আৰু ২০২২ তথা ২০২৪ চনৰ দবা অলিম্পিয়াডত স্বৰ্ণ পদকো লাভ কৰিছে ।
The World Champion, Gukesh D 🇮🇳, has a message for all his fans! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bMzAtVl4np— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
আনহাতে, উজবেকিস্তানৰ সিন্দাৰভে ২০২৫ চনৰ FIDE বিশ্বকাপকে ধৰি কেইবাখনো প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰি যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিছে ৷ তেওঁ চাইপ্ৰাছত অনুষ্ঠিত ২০২৬ চনৰ কেণ্ডিডেটছ টুৰ্ণামেণ্টত খিতাপ দখল কৰি তেওঁ ২০২৬ চনৰ বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছিল ৷ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি, ৭ বাজি ৩০ মিনিটৰ পৰা এই মেচ আৰম্ভ হ'ব ৷
At 20, they’re already competing for the biggest title in chess, with experience being part of the conversation! 😎 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bqojwW7dBh— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
২০২৬ চনৰ বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰস্কাৰৰ ধন
২০২৬ চনৰ FIDE বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ পুৰস্কাৰৰ ধন ৰখা হৈছে । FIDEৰ ৱেবছাইট অনুসৰি এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে মুঠ ২.৫ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় টকাত প্ৰায় ২৩.২২ কোটি টকা ।
সাধাৰণ ফৰ্মেটত প্ৰতিটো জয়ৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে ২,০০,০০০ আমেৰিকান ডলাৰ ( ভাৰতীয় টকাত প্ৰায় ১.৮৬ কোটি ) লাভ কৰিব । যদিহে খেলুৱৈগৰাকীয়ে চূড়ান্ত মেচত বিজয়ী হয় তেতিয়া হ'লে ১.৩ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ (ভাৰতীয় টকাত প্ৰায় ১২.০৮ কোটি ) আৰু ৰানাৰ্ছ-আপে ১.২ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ (ভাৰতীয় টকাত প্ৰায় ১১.১৫ কোটি টকা) লাভ কৰিব ।
২০২৬ চনৰ বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফৰ্মেট
২০২৬ চনৰ বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপত মুঠ ১৪খন ক্লাছিকেল খেল থাকিব ৷ প্ৰথমে ৭.৫ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈগৰাকীয়ে খিতাপ জয় কৰিব । খেলুৱৈসকলে প্ৰথম ৪০ মিনিটত ১২০টা চাল সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । খেলৰ বাকী অংশৰ বাবে সময় ৩০ মিনিট হ’ব । ৪১ নং চালৰ পৰা প্ৰতিটো চালত ৩০ ছেকেণ্ডকৈ অতিৰিক্ত সময় যোগ হ’ব । ৪০ নং চালৰ আগতে ড্ৰ’ কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব ।
যদি ১৪খন খেলৰ পিছত পইণ্ট সমান হয়, তেন্তে টাইব্ৰেকাৰৰ জৰিয়তে বিজয়ী নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব । টাইব্ৰেকাৰ ১৫ মিনিটৰ চাৰিখন খেলৰ সৈতে আৰম্ভ হ’ব, লগতে প্ৰতিটো চালত ১০ ছেকেণ্ডকৈ অতিৰিক্ত সময় থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছ : অথলে গ'ল তিলক বাৰ্মাৰ সংগ্ৰামী শতক, পাকিস্তান 'এ' দলৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত 'এ'