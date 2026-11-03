YES-PEৰ অধীনত সোণাপুৰত আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ক্ৰীড়া কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি

YES-PEৰ অধীনত সোণাপুৰত আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ক্ৰীড়া কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি
লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত সফলভাৱে সম্পন্ন হ’ল আন্তঃবিদ্যালয় ক্ৰীড়া কুইজ প্ৰতিযোগিতা ৷
Published : November 3, 2026 at 7:21 PM IST
সোণাপুৰ : ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি উৎসাহ, সজাগতা আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোণাপুৰত আন্তঃবিদ্যালয় ক্ৰীড়া কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ মঙলবাৰে এই প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰে ৷
যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ক্ৰীড়া শিক্ষানুষ্ঠান লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান (LNIPE, Guwahati)ৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল সংযোগ কাৰ্যসূচী (National School Connect Program) তথা "YES-PE" (Young Engagement in Sports & Physical Education) ৰ অধীনত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত কেবাখনো বিদ্যালয়ৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ :
সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ১৪ খন আগশাৰীৰ বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তোলে ।
এই মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত মুঠ ৪২ গৰাকী ‘YES PE’ এম্বেছেড'ৰ মানে প্ৰতিনিধি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ১৪ গৰাকী মেণ্টৰে (প্ৰশিক্ষক) অতি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ সফলতা নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ আকৰ্ষণ আৰু প্ৰশ্নৰ বিষয়বস্তু :
যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ জ্ঞান গভীৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰধানকৈ পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । এই বিষয়সমূহৰ জৰিয়তে প্ৰতিযোগীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা সূক্ষ্মভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ৷ সেয়া হ’ল -
- ক্ৰীড়াৰ সাধাৰণ জ্ঞান : বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ বিভিন্ন ৰোমাঞ্চকৰ তথ্য আৰু সমসাময়িক ঘটনাৱলী
- অলিম্পিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া : অলিম্পিকৰ ইতিহাস, নিয়মাৱলী আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰসংগ
- ভাৰতীয় ক্ৰীড়া আৰু ক্ৰীড়া কিংবদন্তীসকল : দেশৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈসকলৰ জীৱন আৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়া অৱদান
- শাৰীৰিক বিজ্ঞান আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা : স্বাস্থ্য, শৰীৰচৰ্যা আৰু বিজ্ঞানসন্মত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা
- অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়া ঐতিহ্য : আমাৰ নিজৰ ৰাজ্য তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চহকী ক্ৰীড়া পৰম্পৰা আৰু প্ৰতিভালী খেলুৱৈসকলৰ সাফল্য
আকৰ্ষণীয় নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ আৰু বিজয়ীসকল :
অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতিযোগীসকলক অধিক উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা এক আকৰ্ষণীয় নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল । মঙলবাৰে আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাখনত অত্যন্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাবেৰে খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিদ্যালয়সমূহ হ’ল -
- প্ৰথম স্থান : আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী, পাঠশালা (নগদ ২৫,০০০ টকা)
- দ্বিতীয় স্থান : গুৰুকুল গ্ৰাৰ্মাৰ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, গীতানগৰ (নগদ ২০,০০০ টকা)
- তৃতীয় স্থান : মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ, শিলপুখৰী (নগদ ১৫,০০০ টকা)
- চতুৰ্থৰ পৰা দশম স্থান : প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীকে ৫,০০০ টকাকৈ নগদ ধন আৰু মেণ্টৰসকলকো বিশেষভাৱে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় ৷
- ১১ সংখ্যকৰ পৰা ১৪ সংখ্যক স্থান : প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ আদৰণি জনাই 'শান্ত্বনা বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ।
আয়োজকৰ মন্তব্য :
এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজকসকলে কয়, ‘‘এনেধৰণে আয়োজিত ক্ৰীড়া কুইজ প্ৰতিযোগিতাসমূহে কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশেই সাধন নকৰে, বৰং তেওঁলোকৰ মনত অনুশাসন, একতা আৰু ক্ৰীড়া জগতৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰাত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰে ।’’
ভৱিষ্যতেও ছাত্ৰ সমাজৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে এনে ক্ৰীড়াকেন্দ্ৰিক কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখা হ’ব বুলিও তেওঁলোকে আশা ব্যক্ত কৰে ।