টি-২০ বিশ্বকাপৰ টিকট নিশ্চিত ১৯ টা দলৰ, মাথোঁ এটা টিকটৰ বাবে অপেক্ষাৰত তিনি দল
টি-২০ বিশ্বকাপত মুঠ ২০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ইয়াৰে ১৯ টা দলে নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : October 16, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰিব ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ । এই মেগা টুৰ্ণামেণ্টত মুঠ ২০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০ টা দলে আই চি চিৰ ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে কেইবাটাও মাপকাঠী আছিল । ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত একাংশ দলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল, আন একাংশই ৰেংকিঙৰ ভিত্তিত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল আৰু একাংশ দলে কোৱালিফায়াৰত জয়ী হৈ টিকট লাভ কৰিছিল ।
এতিয়ালৈকে ১৯ টা দলে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ টিকট নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে খালী আছে মাথোঁ এটাহে স্থান ৷ এই খালী ঠাই পূৰণৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী, জাপান আৰু কাটাৰৰ দৰে তিনি দল ।
Oman punch their ticket to next year’s ICC Men’s #T20WorldCup 🎟️— ICC (@ICC) October 15, 2025
More ➡️ https://t.co/6k9k6Roo9t pic.twitter.com/bZ0kjf25iS
নেপাল আৰু ওমানৰ যোগ্যতা অৰ্জন
এছিয়া-পেচিফিক কোৱালিফায়াৰত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পিছত ছুপাৰ ছয়ৰ ৰাউণ্ডত নেপাল আৰু ওমান দুয়ো দেশৰে ক্ৰিকেট দল দুটাই উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে ৷ ছুপাৰ ছয় ৰাউণ্ডত নেপালে তিনিখন মেচ খেলি তিনিওখন খেলতে জয়লাভ কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । ২০২৪ চনৰ পিছত নেপালে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পায় ৷ নেপালৰ উপৰিও ওমানেও ছুপাৰ ছয়ত স্থান নিশ্চিত কৰি তিনিখন মেচৰ আটাইখনতে জয়লাভ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ।
Nepal are on their way to the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 ✈️— ICC (@ICC) October 15, 2025
More ➡️ https://t.co/6k9k6Roo9t pic.twitter.com/txxuXBQFAk
কানাডা আৰু ইটালীয়েও এই প্ৰতিযোগিতাত কৰিছে অংশগ্ৰহণ
আমোদজনকভাৱে ফুটবলপ্ৰেমী ইটালীয়েও ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ইফালে নামিবিয়া আৰু কানাডায়ো আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনেৰে বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । বৰ্তমান ২০ টা দলৰ ভিতৰত ১৯ টা দলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি তিনিটা দলৰ মাজত অব্যাহত আছে যুঁজ ৷
এটা স্থানৰ বাবে তিনিটা দলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ১৯ টা দল নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে যদিও খালী আছে মাত্ৰ এটা স্থান, যাৰ বাবে তিনিটা দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এছিয়া-ইষ্ট পেচিফিক কোৱালিফায়াৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী, জাপান আৰু কাটাৰে ছুপাৰ ছয়ৰ পইণ্ট টেবুলত প্ৰৱেশৰ সুযোগ পাইছে ৷ যাৰ বাবে দলসমূহৰ বাকী থকা মেচসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈ পৰিছে ৷ যদিহে জাপানৰ বিৰুদ্ধে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীয়ে জয়লাভ কৰে, তেন্তে অতি সহজে বিশ্বকাপত স্থান লাভ কৰিব ৷
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ১৯ টা দল
ভাৰত, শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তান, অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, আয়াৰলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, কানাডা, নেদাৰলেণ্ড, ইটালী, জিম্বাব’ৱে, নামিবিয়া, নেপাল আৰু ওমান ৷