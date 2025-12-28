ETV Bharat / sports

আৰম্ভ হ'ল ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা

আৰম্ভ হ'ল ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা-২০২৫ । ৩২ খন ৰাজ্যৰ ১২০০ দবা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ এই প্ৰতিযোগিতাত ।

আৰম্ভ হ'ল ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 28, 2025 at 8:48 AM IST

গুৱাহাটী : শনিবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা-২০২৫ । সদৌ অসম দবা সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ ভাৰতীয় দবা ফেডাৰেশ্যনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় দবা প্ৰতিযোগিতাখনত অসমকে ধৰি দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰায় ১২ শতাধিক দবা খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫ আৰু ১৭ বছৰ অনুৰ্ধৰ শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে যুৱ আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই । বন্তি প্ৰজ্বলনৰে মন্ত্ৰী গাৰ্লোচাই উদ্বোধন কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপৰিও সদৌ অসম দবা সন্থাৰ সভাপতি মুকুতা ডেকা আৰু সম্পাদক ৰাজীৱ ধৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

আৰম্ভ হ'ল ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩১ ডিচেম্বৰলৈ চলিব লগা প্ৰতিযোগিতাখনৰ মুঠ পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে নগদ ৫ লাখ ১০ হাজাৰ টকা । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিটো ইভেণ্টত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পাব এছিয়া মহাদেশ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত ।

সৰহ সংখ্যক দবা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে দেশৰ ভিতৰতে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা অসমত অনুষ্ঠিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাষ্টাৰ ছাহিল দেক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল দবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে পাঁচদিন ধৰি চলিব লগা বিশ্ব দবা ফেডাৰেশ্যনৰ স্বীকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতাখনৰ মুখ্য পৰিচালক(আৰ্বিটাৰ) শ্ৰীভাতচন আৰ ।

দবা খেলৰ কিছু দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

দবা প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰি ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই কয়, "এয়া ১৪ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ৰেটিং দবা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । ৩২ খন ৰাজ্যৰ ১২০০ দবা খেলুৱৈয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা বহু যুৱ দবা খলুৱৈ আহিছে । সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

