ইমৰাণ খানক ভাৰতীয় অধিনায়কৰ সমৰ্থন : কপিল দেৱ-গাভাস্কাৰকে ধৰি ১৪ অধিনায়কৰ দাবী পাকিস্তানক
পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা ১৯৯২ চনৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী অধিনায়ক ইমৰাণ খানৰ সোঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বহু পৰিমাণে অৱনতি ঘটিছিল বুলি যোৱা সপ্তাহত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ।
Published : February 17, 2026 at 6:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰ কিংবদন্তি ইমৰাণ খান কাৰাগাৰত চিকিৎসাধীন হৈ থকা খবৰৰ মাজতে ক্ৰিকেটৰ বিশ্ব অধিনায়কৰ এটা দলে পাকিস্তান চৰকাৰক তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় উদ্বেগ দূৰ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আহ্বান জনাইছে । এই তালিকাত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰ আৰু কপিল দেৱৰ দৰে খেলুৱৈৰ নামো সন্নিবিষ্ট হৈছে । মুঠ ১৪ গৰাকী প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিনায়কে পাকিস্তান চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক কেন্দ্ৰ কৰি থকা উদ্বেগসমূহৰ সমাধানৰ লগতে তেওঁক কৰ্তৃপক্ষই ন্যায্য চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে ।
১৯৯২ চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয়ৰ নেতৃত্ব দিয়া পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । তেওঁৰ দল তেহৰিক-ই-ইনছাফে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি দাবী কৰিছে । যোৱা সপ্তাহত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে সোঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট হেৰুৱাই পেলাইছে ।
14 Former International Cricket Captains, including Padma Bhushan Sunil Gavaskar, Padma Bhushan Kapil Dev, Greg Chappell, Stephen Waugh, write to the Government of Pakistan regarding the reported condition of Imran Khan, former Prime Minister and former Captain of the Pakistan… pic.twitter.com/X0gmL2nE28— ANI (@ANI) February 17, 2026
ক্ৰিকেটাৰসকলে এক যৌথ বিবৃতিত কয় যে সীমা অতিক্ৰম কৰা ন্যায্য খেল, সন্মান আৰু সন্মানৰ মূল্যবোধ বুজি পোৱা সহযোগী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ইমৰাণ খানৰ পৰ্যায়ৰ এজন ব্যক্তিক এজন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আৰু বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া আইকনৰ উপযুক্ত মৰ্যাদা আৰু মৌলিক মানৱীয় মূল্যবোধৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ যোগ্য ।
"আমি পাকিস্তান চৰকাৰক সন্মান জনাই আহ্বান জনাইছো যে ইমৰাণ খানৰ উল্লেখিত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সঠিক আৰু ধাৰাবাহিক চিকিৎসা সেৱা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান অনুসৰি জিম্মাত থকা মানৱ অধিকাৰ, পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যৰ নিয়মীয়া সাক্ষাৎ আৰু পলম বা বাধা নোহোৱাকৈ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ন্যায্য আৰু স্বচ্ছ প্ৰৱেশকে ধৰি তেওঁৰ পচন্দৰ যোগ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰা তাৎক্ষণিক, পৰ্যাপ্ত আৰু চলিত চিকিৎসা সেৱা যেন লাভ কৰে ।" ক্ৰিকেটাৰসকলে যৌথ বিবৃতিত কয় ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক গ্ৰেগ চেপেলে এই আৱেদনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি মঙলবাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফক প্ৰদান কৰে । এই আৱেদনত স্বাক্ষৰ কৰে প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিনায়কৰ এটা দলে । এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ১৪জন বিশ্ব অধিনায়ক হৈছে ক্ৰমে - অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ্ৰেগ চেপেল, এলান বৰ্ডাৰ, ষ্টিভ ৱ', ইয়ান চেপেল, কিম হিউজ, বেলিণ্ডা ক্লাৰ্ক; ইংলেণ্ডৰ মাইকেল আথাৰটন, নাছেৰ হুছেইন, মাইকেল ব্ৰেয়াৰলি, আৰু ডেভিদ গোৱাৰ; ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু নিউজীলেণ্ডৰ ক্লাইভ লয়ড আৰু জন ৰাইট; আৰু ভাৰতৰ সুনীল গাভাস্কাৰ আৰু কপিল দেৱ ।
২০২৩ চনৰ পৰা কাৰাগাৰত বন্দী ইমৰাণ খান
দুর্নীতিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত ২০২৩ চনৰ ৫ আগষ্টত লাহোৰৰ বাসগৃহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খান কাৰাগাৰতে আছে । বৰ্তমান তেওঁ ৰাৱালপিণ্ডিৰ উচ্চ নিৰাপত্তাসম্পন্ন আদিয়ালা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে কাৰাগাৰত থকা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে কৰ্তৃপক্ষক মেডিকেল ব’ৰ্ড গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীক সন্তানৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অনুমতি দিবলৈও কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
