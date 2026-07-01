গুৱাহাটীসহ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ
দেশৰ অন্য়তম পুৰণি প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উদ্বোধনী আৰু ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব কলকাতাত ।
By ANI
Published : July 1, 2026 at 6:01 PM IST
নতুন দিল্লী: অহা ২৫ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৩৫ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । দেশৰ পাঁচখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখনিত এইবাৰ ৭টা নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । প্ৰতিযোগিতাখনিত ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে ডুৰাণ্ড কাপ আয়োজক সমিতিয়ে । উল্লেখ্য় যে কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’ব উদ্বোধনী আৰু ফাইনেল মেচ ।
২০১৯ বৰ্ষৰ পিছত ডুৰাণ্ড কাপৰ গৃহ চহৰ কলকাতাত দুখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, এখন ছেমি ফাইনেলো অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে আয়োজক চহৰৰ লগতে লীগ পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ ৰাঁচী, ইম্ফল, গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব । ফাইনেল মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব কলকাতাৰ বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগণত ।
এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ শীৰ্ষ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ১৭ বাৰৰ চেম্পিয়ন মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েণ্ট আৰু ১৬ বাৰৰ চেম্পিয়ন ইষ্ট বেংগল এফচিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ক্লাবকেইটাৰ উপৰি মহমেডান এছচি, বেংগালুৰু ছুপাৰ ডিভিছন ক্লাব ছাউথ ইউনাইটেড এফচি, চিআইএছএফ ফুটবল দল, বিএন মল্লিক মেম'ৰিয়েল, অল ইণ্ডিয়া পুলিচ গেমছ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ বৰ্তমান চেম্পিয়ন ভাৰতীয় সেনা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ডুৰাণ্ড কাপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা বাঘপত এফ চিসহ আই-লিগৰ ৩ দল, ছামলেশ্বৰী স্প'ৰ্টিং, চম্বলপুৰ, ওড়িশায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
অহা ১ আগষ্টৰ পৰা ১৩ আগষ্টলৈকে এই প্ৰতিযোগিতাৰ লীগ মেচ গুৱাহাটীৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে, শ্বিলং পুনৰ ডুৰাণ্ড কাপৰ অংশ হ’ব । অহা ৩১ জুলাইৰ পৰা ২০ আগষ্টলৈকে জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ছেমি ফাইনেলকে ধৰি কেইবাখনো মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । মেঘালয়ত শ্বিলং লাজং এফচি, নংচেহ স্প’ৰ্টছ, ছ’চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ক্লাব, লেংছনিং এফচি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা টুৰ্ণামেণ্টত অভিষেক ঘটোৱা মুম্বাই এফচিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:অসমত হ'ব ফিফা মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম: নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে
অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট ২০২৬ৰ পূৰ্বে নগাঁৱত খেলুৱৈ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন