মাত্ৰ ৬৬ টা স্থানৰ বাবে ১,২২০ খেলুৱৈ : আইপিএল ২০২৭ৰ মিনি নিলামত ৯৩৯ গৰাকী ভাৰতীয়
গোৱাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আইপিএল ২০২৭ৰ মিনি নিলামৰ বাবে মুঠ ১,২২০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে ।
Published : November 25, 2026 at 7:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : অহা ১৬ ডিচেম্বৰত গোৱাত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আইপিএল) ২০২৭ৰ মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হ'ব । এই নিলামৰ বাবে মুঠ ১২২০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে । য'ত মুঠ ১৭ খন দেশৰ খেলুৱৈ আছে । তাৰ ভিতৰত ৯৩৯ গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু ২৮১ গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈ আছে । ইতিমধ্যে ১৮৪ গৰাকী খেলুৱৈক ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহে ৰিটেইন কৰিছে । গতিকে এই নিলামৰ জৰিয়তে বিদেশী ২৫ গৰাকী খেলুৱৈকে ধৰি মুঠ ৬৬ গৰাকী খেলুৱৈৰ স্থান পূৰণ কৰা হ'ব ।
পঞ্জীয়ন কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে ১৮৪ গৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটা খেলুৱৈ, ৯৯৪ গৰাকী অভিষেক নঘটা খেলুৱৈ আৰু সহযোগী দেশৰ ৪২ গৰাকী খেলুৱৈ । এতিয়ালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় দলত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত ৯২৫ গৰাকী ভাৰতীয় । ইয়াৰে ১২৭ গৰাকীয়ে বিগত আইপিএল ছিজনত খেলিছে ।
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
পঞ্জীয়নত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৰ্বাধিক খেলুৱৈ আছে । দেশখনৰ মুঠ ৫৩ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এই নিলামত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৪০ গৰাকী, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ৩৬ গৰাকী, নিউজীলেণ্ডৰ ২৫ গৰাকী আৰু আফগানিস্তানৰ ২৩ গৰাকী খেলুৱৈ এই তালিকাত আছে ।
অৱশ্যে এইখন চূড়ান্ত তালিকা নহয় । ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহে চূড়ান্ত খেলুৱৈ পুলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে বিবেচনা কৰিব বিচৰা নিলাম পঞ্জীয়নৰ পৰা খেলুৱৈৰ নাম দাখিল কৰিব । ২০২৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰ শুকুৰবাৰে খেলুৱৈৰ চূড়ান্ত নিলামৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।
Less than a month to go for the #TATAIPLAuction and here's how the squads have shaped up 🔢 #TATAIPL https://t.co/oLi8ktOMPA— IndianPremierLeague (@IPL) November 19, 2026
এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইংলেণ্ডৰ অল-ৰাউণ্ডাৰ বেন ষ্ট'কে নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱা ৩৫ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে অন্তিমবাৰৰ বাবে আইপিএল ২০২৩ত অংশ লৈছিল । ইতিমধ্যে খেলুৱৈগৰাকীয়ে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পূৰ্বৰ ৰাইজিং পুণে ছুপাৰজায়েণ্টৰ হৈ খেলিছিল ।
খেলুৱৈসকলক ৬ টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে -
- ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক ঘটা খেলুৱৈ (ভাৰত) - ১৪
- ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক ঘটা খেলুৱৈ (বিদেশী) - ১৭০
- সহযোগী দেশৰ খেলুৱৈ - ৪২
- পূৰ্বে আইপিএল খেলা তথা ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক নকৰা খেলুৱৈ - ১২৭
- ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক নকৰা খেলুৱৈ (ভাৰত) - ৭৯৮
- ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক নকৰা খেলুৱৈ (বিদেশী) - ৬৯
দেশভিত্তিক পঞ্জীয়ন-
|দেশ
|খেলুৱৈ
|১
|ভাৰত
|৯৩৯
|২
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|৫৩
|৩
|দক্ষিণ আফ্ৰিকা
|৪০
|৪
|ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
|৩৬
|৫
|নিউজীলেণ্ড
|২৫
|৬
|আফগানিস্তান
|২৩
|৭
|শ্ৰীলংকা
|২১
|৮
|ইংলেণ্ড
|১৬
|৯
|বাংলাদেশ
|১২
|১০
|আয়াৰলেণ্ড
|৭
|১১
|জিম্বাৱে
|৬
|১২
|ইউএছএ
|১৩
|১৩
|ইউএই
|১০
|১৪
|নেপাল
|১০
|১৫
|নেডাৰলেণ্ড
|৩
|১৬
|কানাডা
|২
|১৭
|জাপান
|২
|১৮
|স্কটলেণ্ড
|২
|মুঠ
|১২২০
আইপিএল ২০২৭ ফ্ৰেঞ্চাইজি : উপলব্ধ স্লট আৰু পাৰ্ছ
|ফ্লেঞ্চাইজি
|খেলুৱৈৰ সংখ্যা
|বিদেশী খেলুৱৈ
|মুঠ ধন খৰচ (কোটি)
|দৰমহাৰ সীমা উপলব্ধ (কোটি)
|উপলব্ধ স্লট
|বিদেশী খেলুৱৈৰ স্লট
|চিএছকে
|১৯
|৬
|১০১.৯৫
|২৮.০৫
|৬
|২
|ডিচি
|১৬
|৪
|৯০.৫০
|৩৯.৫০
|৯
|৪
|জিটি
|২২
|৬
|১২১.২৫
|৮.৭৫
|৩
|২
|কেকেআৰ
|১৭
|৫
|৮৮.৩৫
|৪১.৬৫
|৮
|৩
|এলএছজি
|১৮
|৫
|৮২.৫৫
|৪৭.৪৫
|৭
|৩
|এমআই
|১৬
|৬
|৯৯.৭৫
|৩০.২৫
|৯
|২
|পিবিকেএছ
|১৯
|৬
|১১১.৪০
|১৮.৬০
|৬
|২
|আৰচিবি
|২০
|৭
|১১৫.৮৫
|১৪.১৫
|৫
|১
|আৰআৰ
|১৯
|৫
|১০২.৯৫
|২৭.০৫
|৬
|৩
|এছআৰএইচ
|১৮
|৫
|৮৯.৮৫
|৪০.১৫
|৭
|৩
|মুঠ
|১৮৪
|৫৫
|১০০৪.৪০
|২৯৫.৬০
|৬৬
|২৫
লগতে পঢ়ক :
বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱ: এদিনীয়াত দ্ৰুততম শতক, দ্ৰুততম দ্বিশতক, সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ সূৰ্যবংশীৰ নামত