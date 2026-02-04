ETV Bharat / politics

মণিপুৰত উপস্থিত য়ুমনাম খেমচান্দ সিং : ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি জনালে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী

ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সিঙে বুধবাৰে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

MANIPUR NEW CM
মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় ​​কুমাৰ ভাল্লাক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী দাখিল কৰে য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে (X@BJP4Manipur)
Published : February 4, 2026 at 1:48 PM IST

ইম্ফল : মণিপুৰত এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত বিজেপি বিধায়ক য়ুমনাম খেমচান্দ সিং বুধবাৰে দুপৰীয়া ইম্ফলত উপস্থিত হয় ৷ সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনত থকা অশান্ত ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিবেচিত খেমচান্দক আদৰণি জনাবলৈ ইম্ফল বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত শতাধিক বিজেপি সমৰ্থক সমবেত হয় ৷ সকলো যদি ঠিকে-ঠাকে থাকে তেন্তে আজি ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে তেওঁ শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত মণিপুৰত নতুন চৰকাৰ গঠন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিজেপি বিধায়কসকলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বৈঠকত তেওঁক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাছতেই আজি নতুন দিল্লীৰ পৰা আহি মণিপুৰত উপস্থিত হয় খেমচান্দ ৷ তেওঁৰ লগত বিজেপিৰ আন আন বিধায়কৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বও উপস্থিত থাকে ৷

ইফালে বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টত খেমচান্দে কয়, "মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীজী; মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহজী, শ্ৰী নীতিন নবীনজী, ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মণিপুৰৰ সকলো সন্মানীয় বিজেপি বিধায়কক মোক বিজেপি বিধানসভাৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি মোৰ ওপৰত আস্থা ৰখাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।" চিংজামেইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ এই দায়িত্ব ‘নম্ৰতা আৰু গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে’ গ্ৰহণ কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "মোৰ ওপৰত ৰখা আস্থাক সন্মান জনোৱাৰ বাবে মই পৰম আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম আৰু বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত মণিপুৰৰ দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত চেষ্টা কৰিম, শান্তি, মৰ্যাদা আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিম । একে সময়তে মই সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সহানুভূতি, মমতা, আৰু সমন্বয় গঢ়ি তোলাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আছো, আমাৰ বৈচিত্ৰ্যক সন্মান কৰাৰ লগতে ঐক্য শক্তিশালী কৰিম ।"

ইফালে বিজেপিৰ বিধায়ক থংবাম বিশ্বজিতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি পাঁচজন মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই উন্নয়নত আমি অতিশয় সুখী ৷ নতুন চৰকাৰে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব ৷ সেয়া নিশ্চিত ৷"

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ চুগে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমাক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে ৷ ভাল কামৰ বাবে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব ৷" চাৰ্টাৰ্ড বিমানেৰে আহি খেমচান্দ দলৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় আৰু তাৰ পাছত লোকভৱনত ৰাজ্যপাল অজয় ​​কুমাৰ ভাল্লাক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী দাখিল কৰে ৷

ইম্ফলৰ লোকভৱনত শপতগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷

২০২৩ চনৰ মে’ মাহত মেইটেই আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হোৱা জাতিগত হিংসাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ চৰকাৰে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এন বীৰেণ সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়া হয় ৷

(এজেন্সি ইনপুটৰ সহযোগত)

