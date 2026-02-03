ETV Bharat / politics

মই শোষিত, বঞ্চিত মানুহৰ কথাবোৰ ক'ব বিচাৰোঁ: জ্ঞানশ্ৰী বৰা

পুনৰ ৰাজনীতিলৈ উভতিল অধ্যাপিকা জ্ঞানশ্ৰী বৰা । সমাজত শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ৰাইজৰ সমস্যাই হ'ব জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ ৰাজনীতিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ।

গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ মুহূৰ্তত জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 9:43 PM IST

গোৱালপাৰা: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী । সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত চলাইছে নিৰ্বাচনী কুচ-কাৱাজ । নিৰ্বাচনী কুচ-কাৱাজৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা ।

ৰাজনীতি এৰি আহি চাকৰিত যোগদান কৰিছিল অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে । গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত চাকৰিত যোগদান কৰি পুনৰ চাকৰি ত্যাগ কৰিলে অধ্যাপিকা জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ।

গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ‍্যাপিকা জ্ঞানশ্ৰী বৰা পুনৰ ৰাজনীতিলৈ । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ । চৰকাৰী চাকৰি এৰি ৰাজনীতিলৈ অহাৰ উদ্দেশ্য সদৰি কৰে যুৱনেত্ৰী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ।

তেওঁ সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয়, ‘‘মই চাকৰি জীৱন ত্যাগ কৰি পুনৰ ৰাজনীতিলৈ উভতি যাম । মই আদৰ্শগতভাৱে আগত যেনেদৰে কাম কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰি যাম । মই কোনটো দলত যাম, সেয়া অহা দুই-এদিনত ৰাইজে গম পাব । কিন্তু এটা কথা ঠিক, মই সুবিধাবাদীৰ পক্ষত মই নাই, ধৰ্ম আৰু ঘৃণাৰ পক্ষত মই নাই, মই শোষিত মানুহৰ, বঞ্চিত মানুহৰ কথাবোৰ ক'ব বিচাৰোঁ । গতিকে আদর্শগত দিশৰ পৰা মই যি আদৰ্শত বিশ্বাসী, যি দৰে কাম কৰিছিলোঁ, সেইদৰে কাম কৰি যাম ।’’

পিছে কোন দলত যোগদান কৰিব সেই কথা মুকলিকৈ নক'লেও পুনৰ যে ৰাইজৰ দললৈ উভতিব, সেয়া একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে । অৱশ্যে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কোন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়া স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে । জন্মভূমি গোলাঘাট জিলা খুমটাই অথবা স্বামীগৃহ তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ইতিমধ্যে একপ্ৰকাৰ পছন্দৰ ঠাই বুলিও মন্তব্যত ওলাই পৰে ।

ইতিমধ্যে চাকৰি এৰা খবৰ পোৱা মাত্ৰকে বহু ৰাজনৈতিক দলে যোগাযোগ কৰি আছে বুলিও সদৰি কৰে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । পিছে আঞ্চলিকতাবাদ কেতিয়াও নেৰে বুলিও মন্তব্য যুৱনেত্ৰী । এটা সময়ত ৰাইজৰ দলৰ হৈ বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে অগ্নিকন্যা নাম পোৱা জ্ঞানশ্ৰী বৰা কোন সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়া সময়ত ব্যক্ত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ।

