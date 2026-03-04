পল্লৱী শইকীয়া গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যুৱ কংগ্ৰেছত অসন্তুষ্টি

পল্লৱী শইকীয়া গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যুৱ কংগ্ৰেছত অসন্তুষ্টি
টীয়কৰ পৰা পল্লৱী শইকীয়া গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে পদৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে ব্লক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ।
Published : March 4, 2026 at 9:48 PM IST
যোৰহাট: কংগ্ৰেছ দলে ঘোষণা কৰিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । সকলোকে আচৰিত কৰি এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । যোৰহাট সমষ্টি পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তালিকাত স্থান পাইছে পল্লৱী শইকীয়া গগৈয়ে । কিন্তু পল্লৱী শইকীয়া গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে টীয়কত লাগিছে হাহাকাৰ । কাৰণ পল্লৱী শইকীয়া গগৈক টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ একাংশ যুৱ কংগ্ৰেছী সন্তুষ্ট নহয় ।
সেয়েহে পল্লৱী শইকীয়া গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত অসন্তুষ্ট হৈ টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূৱ টীয়ক ব্লক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে । লগতে উক্ত ব্লক যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটীসমূহৰ সদস্যসকলেও অব্যাহতি লৈছে । কিন্তু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দল এৰা নাই বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কত অব্যাহতি লোৱা টীয়ক ব্লক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে কয়, "মই দীৰ্ঘসময় ধৰি যুৱ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ টীয়ক সমষ্টিত পল্লৱী শইকীয়া গগৈৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক জনাইছিলোঁ । কাৰণ তেওঁ দুবাৰকৈ পৰাজিত হৈছিল । কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল । সেয়েহে পল্লৱী শইকীয়া গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত অসন্তুষ্ট হৈ আমি পদবীৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ । কিন্তু দলত্যাগ কৰা নাই । দলৰ হৈ মই সদায় কাম কৰি যাম । গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত আমি খুবেই আনন্দ লাভ কৰিছোঁ । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক আইডল হিচাপে ভাবোঁ ।"
মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজ দলৰ হৈ অৱৰ্তীণ হ'ব ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰা
ইফালে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাক । কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ৰাইজৰ দলে বুধবাৰে ঘোষণা কৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । য'ত ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাক মৰিয়নীৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে উল্লেখ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰবক্তা দৰে লোভনীয় চাকৰি এৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছিল ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । লক্ষণীয়ভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই । ইতিমধ্যে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে আছে চিকিৎসক যদুনাথ বুঢ়াগোহাঁই, লোহিত কোঁৱৰ, পৰেশ বৰা আৰু কৃষ্ণা গগৈ । অৱশ্যে কংগ্ৰেছ কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব । বিজেপি দলেও এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা নহ’লগৈ ! ৰাইজৰ দলৰ ১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ