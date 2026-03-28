নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা ল'ব নেকি যুৱ ভোটাৰে ? বিচাৰিছে কেনে প্ৰাৰ্থী ?

চমু চাপিছে নিৰ্বাচনৰ দিন । এইবাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা ল'ব নেকি যুৱ ভোটাৰে ? তেওঁলোকৰ মত কি ? এক প্ৰতিবেদন ।

নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা ল'ব নেকি যুৱ ভোটাৰে ?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 4:28 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 4:36 PM IST

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপাৰ লগে লগে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ । প্ৰাৰ্থীসকলে নিজা নিজা সমষ্টিত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ কাৰ্য । যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ শাসক বিৰোধী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৌশল অৱলম্বন কৰা কৰিছে । কিয়নো এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুৱ প্ৰজন্মই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, অসমত এইবাৰ ৫.৭৫ লাখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ।

আনহাতে ২০-৩০ বয়সৰ ভিতৰত ৬৬.৩০ লাখ ভোটাৰ আছে । এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মই কি ধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰে বা চৰকাৰখনে কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মতামত জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাৰ্টী চাই নহয় প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে ।

সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কয় ? (ETV Bharat Assam)

দলং বনাই বা উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰিলেই উন্নয়ন নহয় । মূল সমস্যাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । তেওঁলোকে কয়,"এইবাৰৰ নিৰ্বাচন টুলুঙা নিৰ্বাচনলৈ পৰিণত হৈছে যেন পৰিলক্ষিত হৈছে । জনতাৰ সমস্যাবোৰ আঁতৰাই ৰাখি ওপৰে ওপৰে নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি নিৰ্বাচন পাৰ কৰিব যেন অনুভৱ হয় । তদুপৰি ৮০-৯০ দশকৰ পৰা ৰাজনৈতিক মূল্যবোধ থকা ৰাইজে ভবা নেতাবোৰে শেহতীয়াকৈ ৰং সলনি কৰি দল বাগৰিলে । কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে । এইবাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী মূল্যবোধ থকা প্ৰতিনিধিক ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে । জেন জি কিয় ক্ষোভিত হৈছে তাক চৰকাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে ।"

সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়,"জেন জিয়ে বিশ্ব কঁপাই আছে । নৱপ্ৰজন্মৰ সজাগ হৈছে বাবে ৰাজনীতিলৈ আহিছে । অপ্ৰাসংগিক কথা কোৱা চৰকাৰ নিবিচাৰোঁ যিবোৰ আমাৰ মৌলিক সমস্যা আছে সেইবোৰত যাতে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে । বৰ্তমান চৰকাৰখনে চাকৰি দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিব লাগিব কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ে নিৱনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে । চৰকাৰে অকল চৰকাৰী চাকৰিৰে নহয় উদ্যোগ আদি স্থাপন কৰিও সংস্থাপন কৰিলেহে নিৱনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব ।"

আন এগৰাকীয়ে কয়,"উন্নয়নৰ নামত অট্টালিকা, প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰিতে মৌলিক অধিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছোঁ । ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বুজি পায় ।"

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই কি কয় ? (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গে ন্যায় সন্দৰ্ভতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয়,"জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল । কিন্তু যিজন সঁচা অৰ্থত অপৰাধী তেওঁক ধৰিছেনে নাই তাৰ সন্দেহ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল জুবিন গাৰ্গক ন্যায় নিদিলে আপোনালোকে ভোট নিদিব বুলি । তেনেকৈ চালে অসমে তেওঁক ভোট নিদিয়ে । কিবা কথা কোৱাৰ আগতে ভাবি চিন্তি ক'ব লাগে । তেওঁ এতিয়া মত সলাই দিছে ন্যায় দিয়া কাম আমাৰ নহয়, ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব বুলি কৈছে ।"

আন এগৰাকীয়ে কয়,"গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰ লিংক আছে নে নাই আমি নাজানোঁ । কিন্তু কোনোবাই ক'লে সেই কথা মানি নলওঁ । এইখন চৰকাৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি মানুহক এলেহুৱা কৰিছে । এইবাৰ জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে কাম কৰাৰ চৰকাৰ বিচাৰিছো । চৰকাৰৰ পৰা তিনিটা কথা আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই কাম কেইটা নকৰে যাতে । প্ৰথম হিন্দু-মুছলমানৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি নকৰে, শাসক-বিৰোধীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ নামত যাতে ৰাজনীতি নকৰে, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা হৰণ নকৰে । দিছপুৰ দখল কৰা চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে কাম কৰক, তেওঁলোকে পৰ্বতসম সম্পত্তি নগঢ়ে যাতে ।"

