মোদী-শ্বাহক ৰাহুল গান্ধীৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান- সাৱধান হওক
লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি এইবাৰ মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ৷
Published : July 31, 2026 at 2:37 PM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰক ধাৰাবাহিকভাৱে লক্ষ্য কৰি আহিছে । শুকুৰবাৰে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৷
NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তদন্তও শীৰ্ষ স্তৰত উপনীত হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজনীতিৰ মেৰপাকো সোমাই পৰিছে ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহক ছাত্ৰৰ কণ্ঠ দমন কৰা আৰু দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে ।
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহ, আপুনি GEN Z ক মাত নামাতিবলৈ ভাবুকি দিব নোৱাৰে । প্ৰথমে আপোলাকে তেওঁলোকৰ হাড় ভাঙি পেলালে । এতিয়া, আপুনি গোচৰ দাখিল কৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিছে । আপুনি ভাৰতৰ অতীত । সাৱধান হওক, আপুনি ভাৰতৰ ভৱিষ্যতক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত এখন স্বতন্ত্ৰ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰি ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কথিত ব্যৱস্থাৰ তদন্তৰ দাবী জনায় । ২০ জুলাইত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনায় ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা লোৱা বুলি কোৱা ভিডিঅ’ও শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ’টোত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক লাঠী চাৰ্জ কৰা দেখা গৈছে, আনহাতে ক্লিপটোত আৰক্ষীৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত এজন অসামৰিক পোছাক পৰিহিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ থকা এজন ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক বলপূৰ্বকভাৱে পথত প্ৰহাৰ কৰা দেখা গৈছে ।
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা অভিযোগ আৰু অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ বাবে অনুদানৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে বৃহস্পতিবাৰে সংসদ কমপ্লেক্সত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে এই দাবী উত্থাপন কৰে ৷