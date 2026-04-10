বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলিকৈ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ

সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থীক দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি ।

Yogeshwar Gogoi arrested for threatening to kill BJP candidate Bishwajit Phukan
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 6:06 PM IST

সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলিকৈ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে । ফেচবুক যোগে সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ পৰাই হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল যোগেশ্বৰ গগৈয়ে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বুধবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমত সৰুপথাৰৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থীক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল এই লোকজনে ।

কি কৈছিল এই লোকজনে ?

"আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈ যদি বিশ্বজিৎ ফুকন বিধায়ক হয়,আগন্তুক তিনি বছৰত যোগেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে উৰাই দিম । মই উগ্ৰপন্থী হৈ হ'লেও উৰাই দিম আপোনাক।" এনেধৰণৰ মন্তব্যৰে তেওঁ ফেচবুক যোগে সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ পৰাই দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল । নিৰ্বাচনৰ দিনাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতেই সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিছিল । উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰি অৱশেষত যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

Yogeshwar Gogoi arrested for threatening to kill BJP candidate Bishwajit Phukan
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে বুধবাৰে নিশা নিৰ্বাচনী সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি সৰুপথাৰত সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ । থানাৰ সন্মুখতেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াই সমৰ্থকক লগত লৈ প্ৰতিবাদত বহে । জীৱন চুতীয়াৰ এজনৰ সমৰ্থকক দুৰ্বৃত্তই প্ৰহাৰ কৰাক লৈ থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰে । নিশা সৰুপথাৰ থানা উত্তাল হৈছিল । তেনে সময়তে ফেচবুক যোগে সৰুপথাৰৰ বিজেপী প্ৰাৰ্থীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল এইজন ব্যক্তিয়ে।

তেওঁ মন্তব্য কৰি কয়, "আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈ যদি আপুনি বিধায়ক হয়,আগন্তুক তিনি বছৰত মই উৰাই দিম । অপেন চেলেঞ্জ । মই উৰাই দিম আপোনাক । মই উগ্ৰবাদী হৈ মই উৰাই দিম আপোনাক । চাই ল’ব । আৰু মোৰ নামত কেচ FIR কৰিব আপুনি । কিন্তু তাক মই ফালি হ'লেও মই আপোনাক উৰাই দিম ।"

লোকজনে ফেচবুজ লাইভ যোগে কৈছিল, "মাননীয় বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া, এইখিনি ৰাজনীতি আপোনাৰ নচলিব আৰু বৰ বিশেষ দিন । এই পালিনেতা কেইটামান গুণ্ডা পালি মেলা নি আপোনাৰ ৰাজনীতি ইয়াত নচলি ব। দৰকাৰ হ'লে নহয়, আপোনাক ৰাজনীতি বা যিকোনো প্ৰকাৰে নহ'লেও উগ্ৰবাদী হৈ হ'লেও মই খোলাখুলিভাৱে বিদ্ৰোহ কৰিছো, তাৰ উত্তৰ দিম । গম পাইছে ? এই দাদু তামুলী আৰু এই মুন প্ৰধান আৰু কেইটামান আছে মই নাম এতিয়া বৰ্তমান নকওঁ সিহঁত মোৰ চকুত অহা নাই । যিখিনি আহিছে সিহঁতি যদি বৰ বিশেষ খেলিমেলি কৰে নহয়,যদি আপুনি যেতিয়া এনেকে যি ধৰণে সৰুপথাৰ থানাখন আপুনি মেনেজ কৰি আছে যে নচলিব । গম পাইছে ? এইবোৰ নচলিব। আপোনাৰ আৰু কি নাম আছিলে ৰব... প্ৰবীৰ । মোৰ ওচৰত কল ৰেকৰ্ডিং আছে এতিয়া বৰ্তমান আজি মোৰ লগত যিখিনি কল ৰেকৰ্ডিং কৰিছে মই গোটেইখিনি এভিডেঞ্চ ৰাখি থৈছো । মই কথা পাতো উইথ এভিডেঞ্চ, উইডাউট এভিডেঞ্চ মই কথা নাপাতো । যিকোনো মানে কথা কওঁ মই এভিডেঞ্চ হিচাপেহে মই কথা কওঁ ।"

" মোৰ ওচৰত এভিডেঞ্চ আছে । এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি বাজিছে এটা । আপোনাৰ এই দাদাগিৰি নচলিব বৰ বিশেষ দিন । আৰু যদি আগন্তুক পাঁচ বছৰলে যদি আপুনি এমএলএও হয়, আগন্তুক তিনি বছৰত মই উৰাই দিম । অপেন চেলেঞ্জ । মই উৰাই দিম আপোনাক । মই উগ্ৰবাদী হৈ মই উৰাই দিম আপোনাক । চাই ল’ব । আৰু মোৰ নামত কেচ এফআইআৰ কৰিব আপুনি । কিন্তু তাক মই ফালি হ'লেও মই আপোনাক উৰাই দিম । আৰু এই কিছুমান যে আপুনি এই নেতা পালি নেতা পালি থৈছে যে তেওঁতকো মই উৰাই দিম । গম পাইছে? অপেন চেলেঞ্জ । আহোমৰ অপেন চেলেঞ্জ হয় । লিখি থব আজি ডেট নোট কৰি থব। এইবোৰ নচলিব এইবোৰ দাদাগিৰি এইবোৰ ৰাজনীতি নচলিব । চাই ল’ব ।" লোকজনে ফেচবুজ লাইভত এনেদৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক:ভোটো শেষ, আৰক্ষীও হাজিৰ : লুৰীণজ্যোতিৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী

বহিঃৰাজ্যৰ একাংশ লোকক কেন্দ্ৰ কৰি খোৱাঙত নিৰ্বাচনী হিংসা : ভাঙি-ছিঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ বলেৰ’

