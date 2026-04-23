ৰাজনীতিত অসমৰ মহিলা: লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভাত অসমৰ মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব কিমান ?

বিগত সময়ছোৱাত ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজনীতিত মহিলাক কিমান সুবিধা দিছে ? কিমান মহিলাই স্থান লাভ কৰিছে ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

ৰাজনীতিত অসমীয়া মহিলা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 6:39 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 6:52 PM IST

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান এটা চৰ্চিত বিষয় হৈছে নাৰী বন্দন সংশোধন বিধেয়ক । শাসকীয় পক্ষই এই বিধেয়কখনৰ যোগেদি মহিলাসকলক ৰাজনীতিত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়াৰ কথা কৈছে । আনহাতে বিৰোধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণৰ আঁৰত শাসকীয় পক্ষৰ কুঅভিপ্ৰায় থকাৰ কথা সদৰী কৰিছে । ইতিমধ্যে এই বিধয়কখন সংসদত গৃহীত নহ'ল । তাৰ পাছতে এই প্ৰসংগটোৱে ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আন এটা প্ৰসংগও চৰ্চালৈ আহিছে । সেইটো হৈছে সংসদত মহিলাৰ অংশদাৰিত্ব । সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে যদিও বিগত সময়চোৱাত ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজনীতিত মহিলাক কিমান সুবিধা দিছে ? কিমান মহিলাই সংসদ আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত স্থান লাভ কৰিছে ? এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব:

সংসদীয় গণতন্ত্ৰত মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টো সততে উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও বিগত নির্বাচন সমূহত ইয়াৰ বাস্তৱ প্ৰতিফলন পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । অসমৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ইতিহাসৰ পৰা এই কথাই প্রমাণিত হৈছে যে বিধানসভা, লোকসভা, ৰাজ্যসভাৰ দৰে কোনো এখন সদনতে মহিলাৰ অংশগ্রহণ আশানুৰূপ নহয় । বিগত সাতটা দশকত অসমৰ প্ৰেক্ষ‍াপট পৰ্যালোচনা কৰিলে ৰাজনীতিত মহিলাৰ অংশ গ্ৰহণৰ প্ৰকৃত ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা যায় । সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা সংসদ নাইবা বিধানসভাত মহিলাৰ অংশ গ্ৰহণ যথেষ্ট কম ।

১৯৫২ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ অসম বিধানসভাৰ পোন্ধৰবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসম বিধানসভালৈ মাত্ৰ ৪৫ গৰাকী মহিলা বিধায়কহে নিৰ্বাচিত হৈছে । অৱশ্য এই পোন্ধৰবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ পৰা ৮৯ গৰাকী মহিলা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে যদিও ইয়াৰে বহু কেইগৰাকী মহিলা জনপ্রতিনিধিয়ে কেইবাবাৰো নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে । সেই হিচাপত নতুনকৈ নিৰ্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিৰ সংখ্যা প্ৰকৃততে মাত্র ৪৫ গৰাকীহে ।

ৰাজ্যসভাত অসমৰ মহিলা:

লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যোগেদি দিল্লীলৈ সাংসদ হিচাপে ১৯৫২ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈ অসমৰ পৰা গৈছে মাত্র ১১ গৰাকী মহিলা । এই ১১ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত বিভিন্ন সময়ত তিনিগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰূপেও প্রতিনিধিত্ব কৰিছে । সেই হিচাপত বিগত ৭৩ বছৰ মুঠ ৮ গৰাকী মহিলা প্রতিনিধিক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও ইয়াৰে তিনিগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা বাবে মহিলাৰ সংখ্যা প্ৰকৃততে ৫ গৰাকীহে ।

পৰ্যালোচনা কৰিলে দেখা যায় যে ১৯৫২ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ ৰাজ্যৰ মুঠ ৬১ গৰাকী মহিলাই বিধানসভা, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । এইক্ষেত্রত প্ৰথমেই নাম আহে পুষ্পলতা দাসৰ । স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পুষ্পলতা দাসে অসমৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ মহিলা প্রতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । পুষ্পলতা দাসে ১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৫৬ চনলৈ আৰু ১৯৫৬ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ দুবাৰকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে অসমক প্রতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

পুষ্পলতা দাস

তেওঁ দুবাৰকৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য আছিল । ১৯৬৭ চনত আৰু ১৯৭১ চনত তেওঁ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৫২ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ অসমৰ পৰা আঠগৰাকী মহিলাই ৰাজ্যসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।

১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ একেৰাহে দুবাৰকৈ ৰাজ্যসভাত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে পুষ্পলতা দাসে । আনহাতে ১৯৮৬ চনত বিজয়ী চক্ৰৱৰ্তী, ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০০২ চনলৈ একেৰাহে দুবাৰকৈ বাসন্তী শৰ্মা, ১৯৯৯ চনত জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত, ২০০৪ চনত ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ, ২০১০ চনত নাজনিন ফাৰুকি, ২০১৬ চনত ৰাণী নৰহ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ গৈছে ।

লোকসভাত অসমৰ মহিলা :

নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ তথ্য মতে ১৯৫১ চনৰ পৰা ভাৰতত নির্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও ১৯৫২ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল দেশৰ প্রথমটো লোকসভা নির্বাচন । সেই নির্বাচনত তেতিয়াৰ স্বায়ত্তশাসিত জিলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্রার্থী বনিলী খংমেন লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । সেই নির্বাচনত মহিলা প্ৰাৰ্থী ৰাণী মঞ্জুলা দেৱী পৰাজিত হৈছিল ।

বনিলী খংমেন আছিল এগৰাকী আগশাৰীৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিবিদ আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাংসদ । ১৯৫২ চনত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে স্বায়ত্তশাসিত জিলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথম লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁ অসমৰে নহয় উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা সাংসদ । তেওঁ অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ (১৯৪৬-১৯৫১) আছিল ।

বনিলী খংমেন

সেইদৰে ১৯৬৩ চনত ইউপিএছচিৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা তেওঁ উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল । ১৯৫২ চনত বনিলী খংমেন নির্বাচিত হোৱাৰ পাচত ১৯৫৭ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দুগৰাকী মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হৈছিল । তেওঁলোক আছিল গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ ৰাণী মঞ্জুলা দেবী আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ মফিদা আহমেদ ।

১৯৬২ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল কাছাৰ সমষ্টিৰ জ্যোৎস্না চন্দ আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী । ১৯৬৭ চনত আৰু ১৯৭১ চনত পুনৰ জ্যোৎস্না চন্দ নির্বাচিত হৈছিল । ১৯৭৭ চনৰ নিৰ্বাচনত তিনিগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত শিলচৰৰ পৰা ৰছিদা হক চৌধুৰী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

ইয়াৰ পাছত ১৯৯৮ চনত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰাণী নৰহ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯৯ চনৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা বিজয়া চক্রৱর্তী আৰু লখিমপুৰৰ পৰা ৰাণী নৰহ জয়ী হৈছিল । ২০০৯ চনৰ নিৰ্বাচনতো এওঁলোক দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়েই জয়ী হৈছিল । ২০১৪ চনৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিলচৰৰ পৰা সুস্মিতা দেৱ নির্বাচিত হৈছিল । ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা কুইন ওজা আৰু ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ পৰা বিজুলী কলিতা মেধি নির্বাচিত হয় ।

বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কুইন ওজা

অসম বিধানসভাত মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব :

অসমত স্বাধীনতাৰ পাচত ১৯৫২ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিধানসভাৰ নির্বাচন । এই নির্বাচনত ৯৪ টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ৪৫৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত মহিলা হিচাপে চামগুৰিৰ পৰা ঊষা বৰঠাকুৰ, গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা ৰাজাবালা দাস আৰু শিলচৰৰ পৰা জ্যোৎস্না চন্দ অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।

কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল কেৱল ঊষা বৰঠাকুৰ । ঊষা বৰঠাকুৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিধায়িকা । ১৯৫২ চনৰ পাছত ১৯৫৭ চনত তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হৈ বিধায়িকা নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৫২ চনত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ একমাত্ৰ মহিলা বিধায়ক আৰু উপ-মন্ত্ৰী আছিল । ১৯৬৬ চনত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদ লাভ কৰি ১৯৭২ চনৰ ২ এপ্ৰিললৈ কৰ্মৰত আছিল ।

ৰাজ্যত দ্বিতীয়টো বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ১৯৫৭ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৬ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ পাঁচগৰাকী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল শিলচৰৰ জ্যোৎস্না চন্দ, চামগুৰিৰ ঊষা বৰঠাকুৰ, কাটনিগাঁৱৰ কমল কুমাৰী বৰুৱা, মৰাণৰ পদ্মা কুমাৰী গোহাঁই আৰু লাহোৱাল সমষ্টিৰ লিলি সেনগুপ্তা ।

আনহাতে ১৯৬২ চনৰ তৃতীয়টো বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা চাৰিগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়েই জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল যমুনামুখৰ বেগম আফিয়া আহমেদ, কাটনিগাঁৱৰ কমল কুমাৰী বৰুৱা, মৰাণৰ পদ্মা কুমাৰী গোহাঁই আৰু লাহোৱালৰ লিলি সেনগুপ্তা ।

সেইদৰে ১৯৬৭ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৬ গৰাকী মহিলা প্রার্থীৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী জয়ী হয় । তেওঁলোক আছিল সৰভোগৰ ফুলকুমাৰী তালুকদাৰ, মৰাণৰ পদ্মা কুমাৰী গোহাঁই, ঢেকীয়াজুলিৰ পুষ্পলতা দাস আৰু লাহোৱালৰ লিলি সেনগুপ্তা ।

ইফালে ১৯৭২ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ১২ গৰাকী মহিলা অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও তিনিগৰাকী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল দুধনৈৰ আনন্দিবালা ৰাভা, সৰভোগৰ প্ৰণীতা তালুকদাৰ আৰু হাজোৰ ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী ।

আনহাতে ১৯৭৮ চনৰ নিৰ্বাচনত ২২ গৰাকী মহিলাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । তাৰে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁ আছিল দলগাঁৱৰ ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ । আনহাতে ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ।

চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ

ইয়াৰ পিছত ১৯৮৩ চনত অসম আন্দোলনৰ সময়ত হোৱা বিধানসভাৰ নির্বাচন যথেষ্ট বিতৰ্কিত আছিল । এই নিৰ্বাচনত তিনিগৰাকী মহিলা প্রার্থী আছিল আৰু তাৰে পানেৰীৰ মৃদুলা চহৰীয়া আৰু দলগাঁৱৰ ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ জয়ী হৈছিল ।

অসম আন্দোলনৰ পাছত ১৯৮৫ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৯ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু জয়ী হৈছিল চাৰিগৰাকী । তেওঁলোক আছিল ৰাতাবাৰীৰ কুমাৰী ৰবিদাস, বৰমাৰ ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, দুলীয়াজানৰ অমিয়া গগৈ আৰু শদিয়াৰ জ্যোৎস্না সোণোৱাল ।

আনহাতে ১৯৯১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ৫০ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু জয়ী হৈছিল পাঁচগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী । তেওঁলোক আছিল কোকৰাঝাৰৰ প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, দলগাঁৱৰ আনোৱাৰা টাইমূৰ, মৰিয়নীৰ ৰূপম কুৰ্মী, টীয়কৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱা আৰু দুলীয়াজানৰ অমিয়া গগৈ ৷

সেইদৰে ১৯৯৬ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ৪৫ গৰাকী মহিলা অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, ৰূপম কুৰ্মী, প্রমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, অমিয়া গগৈ আৰু প্ৰণতি ফুকন ।

২০০১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৫৫ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু জয়ী হৈছিল প্রমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, হাছিনাৰা ইছলাম, উত্তৰা কলিতা, কমলী বসুমতাৰী, জোনজোনালী বৰুৱা, শ্বৰীফা বেগম, অজন্তা নেওগ, প্রণতি ফুকন আৰু হেমপ্রভা শ‍ইকীয়া ।

সেইদৰে ২০০৬ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৭০ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, ৰুমী নাথ, বিস্মিতা গগৈ, বীথিকা দেৱ, মলয়া বৰ্মন, উত্তৰা কলিতা, অলকা দেশাই শৰ্মা, কমলী বসুমতাৰী, জোনজোনালী বৰুৱা, অজন্তা নেওগ, সুশীলা হাজৰিকা, সুমিত্ৰা পাতিৰ, জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ আৰু প্রণতি ফুকন ।

২০১১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৮৫ গৰাকী। তাৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, সুস্মিতা দেৱ, ৰুমী নাথ, গুল আখতাৰা বেগম, মণিকা বৰা, কমলী বসুমতাৰী, জোনজোনালী বৰুৱা, অজন্তা নেওগ, বিস্মিতা গগৈ, আৰতি হাজৰিকা, সুমিত্রা পাতিৰ, জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ, প্ৰণতি ফুকন আৰু অমিয়া গগৈ ।

আনহাতে ২০১৬ চনৰ অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নির্বাচনত ৯১ গৰাকী মহিলা প্রার্থী আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত ৮ গৰাকী জয়ী হৈছিল । তেওঁলোক আছিল প্রমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম, নন্দিতা দাস, সুমন হৰিপ্রিয়া, কমলী বসুমতাৰী, আঙুৰলতা ডেকা, ৰ'জলিনা তিৰ্কী, অজন্তা নেওগ আৰু ৰেণুপমা ৰাজখোৱা ।

ইফালে ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা ছগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী হৈছে নন্দিতা দাস, শিৱামণি বৰা, সুমন হৰিপ্রিয়া, নন্দিতা গাৰ্লোছা, অজন্তা নেওগ আৰু ৰেণুপমা ৰাজখোৱা ।

একাদিক্ৰমে অজন্তা নেওগ, সুমন হৰিপ্ৰিয়া, নন্দিতা গাৰ্লোচা, ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, শিৱামণি বৰা আৰু নন্দিতা দাস (ETV Bharat)

লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰৰ অৰ্থাৎ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে ৫৯ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী । অংশ গ্ৰহণ কৰা মহিলাৰ শতকৰা হাৰ ৮ শতাংশ । যি সময়ত ৩৩ শতাংশৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সময়ত মাত্র ৮ শতাংশ মহিলা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

কি কয় অসমৰ মহিলা ৰাজনীতিকে:

ৰাজনীতিত অসমৰ মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ কম হোৱা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে সদায়ে মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে । যাৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আনিব বিচাৰিছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্রদলে মহিলাসকলৰ উত্তৰণ নিবিচাৰে আৰু যাৰ বাবে বিধেয়কখন পাৰিত হ'বলৈ নিদিলে । কংগ্ৰেছৰ এনে মহিলা বিৰোধী নীতি আৰু স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে আমি 'জন আক্ৰোশ' কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । শাসনত বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছ দল আছিল আৰু কংগ্ৰেছে কেতিয়াও মহিলাসকলক সমঅধিকাৰ আৰু সমমৰ্যদা দিয়া নাই । বিজেপিয়ে সদায় মহিলাসকলক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । যাতে পুৰুষৰ সমানে মহিলাসকল আগুৱাই যাব পাৰে ।"

আনহাতে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছত সংসদত বিজেপিৰ মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব হৈছে ১২.০৯ শতাংশ আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈছে ১৪.৯ শতাংশ । এয়া বিজেপিৰ প্ৰকৃত মহিলা প্ৰীতি । অসমৰ ক্ষেত্রত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচত বিজেপিয়ে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী দিছিল আৰু কংগ্ৰেছে দুগৰাকী দিছিল । এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মাত্র ছগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে ১৩ গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাত ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কংগ্ৰেছৰ আছিল । মহিলাৰ ৩৩ শতাংশ সৰক্ষণৰ চিন্তাটো কংগ্ৰেছৰ হয়, বিজেপিৰ নহয় ।"

