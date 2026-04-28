ETV Bharat / politics

মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ দাবীৰে তেজপুৰৰ ৰাজপথত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ

তেজপুৰৰ ৰাজপথত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: শোণিতপুৰ জিলাৰ সদৰ তেজপুৰত সোমবাৰে বহু সংখ্যক মহিলাই একত্ৰিত হৈ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সমৰ্থন জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । লোকসভাত বিৰোধী পক্ষই এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি পাৰিত হোৱাত বাধা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে মূলতঃ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে মহিলাসকল ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জনোৱা মতে, জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি মহিলাসকলে ৰাজপথত একত্ৰিত হৈ বিজেপি চৰকাৰে সংসদত উত্থাপন কৰা এই বিধেয়কৰ সপক্ষে মাত মাতে । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ দ্বাৰা এই বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে, এয়া নাৰীৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বাধাস্বৰূপ ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে, এই ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ বিধেয়কখন নাৰীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, যাৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিত নাৰীৰ যথাযথ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত হ’ব । তেওঁলোকে লগতে কয় যে, নাৰীৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি প্ৰকৃত সদিচ্ছা থাকিলে এনে বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত নহয় ।

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলে একেলগে ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ এই স্থিতিৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে আৰু বিধেয়কখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে । জিলাখনৰ পাঁচটা বিধাসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় ২ হাজাৰৰো অধিক মহিলাই হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ সোমবাৰে বিয়লি তেজপুৰ চিভিল চাৰিআলিৰ পৰা আদালত চাৰিআলিলৈ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে, সংসদত উত্থাপিত ৩৩ শতাংশ নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়কখন মহিলাসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আছিল । কিন্তু ইণ্ডি মিত্ৰজোঁট তথা কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতাৰ ফলত এই বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী হ’ব নোৱাৰিলে । তেওঁলোকে আৰু কয় যে, নাৰীসকলে আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ দক্ষতা আৰু যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিছে, তথাপিও ৰাজনীতিত আগবাঢ়িবলৈ বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । সেয়ে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ নাৰীৰ ন্যায্য অধিকাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে ।

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ মহিলাসকলে একেলগে এই স্থিতিৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে আৰু ইণ্ডি মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছ সকীয়নি প্ৰদান কৰে । তেওঁলোকে কয় যে, নাৰীসকলৰ অধিকাৰ হৰণ কৰা এনে নীতি সমগ্ৰ দেশৰ মহিলাসকলে বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিতভাৱে মাত মাতিব । প্ৰতিবাদৰ অন্তত মহিলাসকলে একেলগে শ্লোগান দিয়ে আৰু নাৰী অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত নিজৰ আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৰূপালী নে নন্দিতা-কোনে দখল কৰিব হাফলং সমষ্টি ?

TAGGED:

মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক
তেজপুৰ
বিজেপি
কংগ্ৰেছ
WOMEN RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.