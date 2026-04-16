মহিলা বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক মহিলাসকলেই প্ৰত্যুত্তৰ দিছে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

উন্নত ভাৰত মানে কেৱল ভাল আন্তঃগাঁথনি নহয়, বৰঞ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ । মহিলা কোটা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।

সংসদত ভাষণ কৰি থকা মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat vis Sansad TV)
Published : April 16, 2026 at 5:46 PM IST

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে বিগত সময়ত যিসকলে মহিলা বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে দেশৰ মহিলাসকল তেওঁলোকৰে বিৰুদ্ধে গৈছে । "২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এইটো নহ’লহেঁতেন, যদিহে সকলো একত্ৰিত নহ'লহেঁতেন" - তেওঁ কয় ।

লোকসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখনৰ ওপৰত পুৱাৰে পৰা আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । মই ভাবোঁ ভাৰতীয় সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ইতিহাসত এয়া এক অভূতপূৰ্ব পদক্ষেপ । ইয়াৰ আৱশ্যকতা বিগত ২৫-৩০ বছৰৰ পৰায়ে আছিল । সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ শুধৰণি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু এইটোৱেই গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য । মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, আমি ভাগ্যৱান যে আমি ইতিহাস সৃষ্টিৰ এক অংশ । এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।"

"মই অন্য কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই । সকলো ভাৰতীয়ই মিলি দেশক এক নতুন দিশ দিছে । আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতে বিশ্বত গ্ৰহণযোগ্যতা লাভ কৰিছে আৰু ই গৌৰৱৰ বিষয় । মই ভাবোঁ বিকশিত ভাৰত, উন্নত ভাৰতৰ অৰ্থ কেৱল এইটো নহয় যে পথ, ৰে'ল আৰু ভাল অৰ্থনৈতিক পৰিসংখ্যা, আমি বিকাশক তাতেই সীমাবদ্ধ ৰাখিব খোজা নাই । আমি অনুভৱ কৰোঁ যে দেশৰ ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হ'ব লাগে । এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই বহু পলম হৈছে" - তেওঁ কয় ।

"কেৱল ৰাজনীতিৰ কথা চিন্তা কৰাসকলক মই বন্ধু হিচাপে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰোঁ । আমি যেতিয়া মহিলা সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে, তেতিয়া দেশৰ মহিলাসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাসকলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত এনেকুৱা হোৱা নাছিল । কাৰণ সকলোৱে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ইয়াৰ সমৰ্থন কৰিছিল । আৰু সেয়েহে ই কোনো ইছ্যুৱেই হোৱা নাছিল । ই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে যাব । ইয়াৰ কৃতিত্ব না শাসকীয় পক্ষই পাব, না মোদীয়ে পাব" - প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ।

তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা মহিলাসকলৰ মাজতো ৰাজনৈতিক চেতনা আছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় । তেওঁ কয়, "পঞ্চায়তত নিৰ্বাচিত হোৱা লাখ লাখ মহিলা এতিয়া সৰৱ হৈ উঠিছে । এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিয়ক আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভা আৰু সংসদত তেনেকুৱাই হয় ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ অতি পিছপৰা জাতিৰ পৰা আহিছে । "প্ৰত্যেককে লগত লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ আছে আৰু সংবিধানে মোক এইটোৱেই শিকাইছে" - মোদীয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "মই বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ তাৰবাবে দেশবাসী আৰু সংবিধান নিৰ্মাতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । নাৰী শক্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় । আমাৰ কন্যা সন্তানসকলে ভাল কাম কৰি আছে । মই আবেদন কৰিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াক ৰাজনীতিকৰণ নকৰিব, ই দেশৰ বাবে এক সিদ্ধান্ত ।"

তেওঁ কয় যে মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত প্ৰত্যক্ষ কৰিব । কিন্তু ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেওঁলোকে ইচ্ছাশক্তি দেখা পাব । তেওঁ কয়, "কাশ্মীৰে হওক বা কন্যাকুমাৰী, আমি খণ্ড খণ্ডভাৱে চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰো । আজি বহু দায়িত্ববোধেৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, দক্ষিণ হওক বা উত্তৰ, পূব বা পশ্চিম হওক বা সৰু ৰাজ্যয়ে নহওক কিয়, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফলত কাৰো ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা গেৰাণ্টি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাটো শুনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই গেৰাণ্টি বুলি ক'ম, যদি আপোনালোকে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে, তেন্তে মই সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিম । তামিলত যদি কোনো উপযুক্ত শব্দ আছে, তেন্তে মই সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিম । আমি এই ভ্ৰমত থাকিব নালাগে যে আমি মহিলাক কিবা এটা দিছোঁ, সেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ । আমি ইয়াক বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আজি সেইটো প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ আহিছে ।"

তেওঁ বিৰোধী পক্ষক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে নাটক আৰু কাৰিকৰী বিষয়ৰ বাবে তিনি দশক ধৰি বিধেয়কখন স্তব্ধ কৰি ৰাখিছিল । তেওঁ বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি কয়, "কোনো বিধেয়ক বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ যদি তিনিটা দশক কম, তেন্তে এতিয়া কৰি দেখুৱাওক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিছুমানে অনুভৱ কৰে যে ইয়াত মোদীৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভ আছে । যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে, তেন্তে মই ৰাজনৈতিক লাভালাভ লাভ কৰাটো স্বাভাৱিক । আমি কোনো ক্ৰেডিট নিবিচাৰোঁ । এবাৰ ইয়াক গৃহীত হ'বলৈ দিয়ক, মই চৰকাৰী ধনেৰে কৰা সকলো কাৰ্যৰ ছবি প্ৰকাশ কৰিম । মই আপোনালোকক ক্ৰেডিটৰ ব্লেংক চেক দিছোঁ... ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱনত নাৰীক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেত্ৰী হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "দেশত ক্ষমতাশালী মহিলাৰ কোনো অভাৱ নাই । যেতিয়াই মহিলা সাংসদে সুযোগ পাইছে, তেওঁলোকে সদনক সমৃদ্ধ কৰিছে ।"

