অসমৰ মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা; বিপদত কংগ্ৰেছী নেতা
অসমৰ পৰা ডেৰাডুনলৈ অহা এগৰাকী মহিলাই উত্তৰাখণ্ডৰ এগৰাকী পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপকৰ্মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
Published : November 7, 2026 at 6:01 PM IST
ডেৰাডুন : ঘটনাটো ২০০৩ চনৰ । সেই সময়ত এগৰাকী নাবালিকাক কৰা অপকৰ্মক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছিল । এতিয়া ২৩ বছৰ পিছত ৰাজ্যখনত সেই ঘটনাটো পুনৰ অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । বৰ্তমান ভুক্তভোগীয়ে নিজেই ডেৰাডুনলৈ আহি ঘটনাটোৰ সত্যতা স্পষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । উল্লেখ্য যে এইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা হৈছে অসমৰ ।
ডেৰাডুন প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভুক্তভোগীয়ে এই ঘটনাটোৰ চিবিআই তদন্ত আৰু ডিএনএ পৰীক্ষাৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি তেওঁক পিতৃ পৰিচয় প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "মই কেৱল মোৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিবলৈহে ডেৰাডুনলৈ আহিছোঁ । ইয়াৰ পিছত মই পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি যাম । কিন্তু যেতিয়ালৈকে মোৰ পুত্ৰই ন্যায় নাপায়, তেতিয়ালৈকে মই উত্তৰাখণ্ডলৈ আহিয়ে থাকিম । মই উত্তৰাখণ্ডত থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি বিপদ আছে ।"
এনে পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীৰ ওচৰত তেওঁৰ মাত্ৰ এটাই দাবী— "যিদৰে আপুনি অংকিতা ভাণ্ডাৰীক ন্যায় দিয়ালে, ঠিক তেনেদৰে মোকো যেন ন্যায় প্ৰদান কৰে । কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়েই মই উত্তৰাখণ্ডলৈ আহিছোঁ । কাৰণ যেতিয়া মোৰ সৈতে এই ঘটনাটো ঘটিছিল, সেই সময়ত মোক উত্তৰাখণ্ডত ভৰি নিদিবলৈ কঠোৰ সকীয়নি দিয়া হৈছিল ।"
আনহাতে, এই ঘটনটোক লৈ উত্তৰাখণ্ডত ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকা ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে তেওঁৰ নাম লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি হ’ব নালাগে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যদি কোনোবাই তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁ উক্ত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ মহেন্দ্ৰ ভট্ট নামৰ কোনো ব্যক্তিকে চিনি নাপায় । গতিকে তেনেস্থলত তেওঁৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই ।
ঘটনাটোৰ বৰ্ণনা কৰি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "২০০৩ চনত মোৰ বয়স মাত্ৰ ১৬ বছৰ আছিল । সেই সময়ত তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোৰ সৈতে অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছিল আৰু মোক মানসিক চিকিৎসালয়তো ৰখা হৈছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, মই গৰ্ভৱতী থকাৰ সময়তো মোৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল । মই প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি তদানীন্তন কেবিনেট মন্ত্ৰীজনৰ বাসগৃহত আছিলোঁ । সেই সময়ছোৱাত মোক বেলেগ বেলেগ হোটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পিছত ২০১৬ চনত যেতিয়া মই তদানীন্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ, সেই সময়তো মন্ত্ৰীজনে মোৰ সৈতে জোৰ-জবৰদস্তি কৰিছিল । যদিও সেই সময়ত চিবিআই তদন্ত হৈছিল, কিন্তু সেই তদন্ত কেনেকৈ হ’ল মই বুজি নাপালোঁ । কাৰণ মোৰ ওচৰলৈ কাগজ এখন অনা হৈছিল আৰু তাত কেৱল চহী কৰাই লোৱা হৈছিল । তাৰ পিছত চিবিআইৰ কোনো দলেই মোক সাক্ষাৎ কৰা নাছিল ।"
আনহাতে, এই সংবাদমেলৰ পূৰ্বে ভুক্তভোগীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপি দীপম শেঠক সাক্ষাৎ কৰে । ডিজিপিক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক ন্যায় প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত গোচৰটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ লগতে চিবিআই তদন্ত আৰু ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দাবী জনায় । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ডিজিপিৰ হাতত এখন অভিযোগ-পত্ৰও অৰ্পণ কৰিছে ।
অভিযুক্তৰ সংবাদমেল
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা ধৰ্ষণৰ অভিযোগৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে । অসমৰ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ওপৰত জাপি দিয়া সকলো অভিযোগ তেওঁ নাকচ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।
সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে এই খেলখনৰ আৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কৰিছে । আনহাতে, ইয়াৰ অন্তও তেওঁ (অভিযুক্ত কংগ্ৰেছ নেতা) পুষ্কৰ সিং ধামীক বিদায় দি পেলাব । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ মতে, সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন ইছ্যু উত্থাপন কৰাৰ লগতে উত্তৰাখণ্ডত কংগ্ৰেছ দলে যি ‘সংকল্প আৰু ন্যায় যাত্ৰা’ উলিয়াইছে, তাৰ বাবে বিজেপি দলটো শংকিত হৈ পৰিছে । আনকি শুকুৰবাৰে অমিত শ্বাহৰ ৰেলীতো কংগ্ৰেছে ক’লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । সেইকাৰণে এতিয়া বিজেপিয়ে জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ।
তেওঁ লগতে বিজেপিয়ে দীপাৱলীত তেওঁক এনে এক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে বিজেপিৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে, যিগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ ওপৰত এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, তেওঁক বিজেপিয়ে এক সুপৰিকল্পিত পদ্ধতিৰে মাত্ৰ তিনি-চাৰি দিন পূৰ্বে ইয়ালৈ মাতি আনিছে ।
আনহাতে, ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সকলো অভিযোগ নাকচ কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ২০০৩ চনত কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল আৰু চিবিআয়ো তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰে অধীনত আছিল । চিবিআয়েই তেওঁক ক্লীন চিট দিছিল আৰু আদালতৰ পৰাও তেওঁ ন্যায় লাভ কৰিছিল । সেয়েহে ভুক্তভোগীৰ এই অভিযোগক তেওঁ আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ বুলিও অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে যিটো গোচৰ আদালতে ইতিপূৰ্বে বন্ধ কৰিছিল, তাৰ ওপৰত ২৩ বছৰৰ পিছত আঙুলি উঠোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।