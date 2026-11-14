১৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন
এইবাৰৰ অধিৱেশনত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : November 14, 2026 at 10:08 AM IST
গুৱাহাটী : ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দিন ঘোষণা । ১৪ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ সভাকক্ষত অধিৱেশনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হ’ব ।
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৭৪ (১) অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি এই অধিৱেশন আহ্বান কৰিছে । ৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জাৰি কৰা এই সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা অসম বিধানসভা সচিবালয়ে ১০ নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ।
অসম বিধানসভা সচিবালয়ে প্ৰকাশ কৰা অধিসূচনা অনুসৰি ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ১৪ ডিচেম্বৰ সোমবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত আৰম্ভ হ’ব । অধিৱেশনখন দিছপুৰৰ বিধানসভা চৌহদৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ’ব । উল্লেখ্য যে শীতকালীন অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি আগন্তুক সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাজ্যৰ উন্নয়ন, প্ৰশাসনীয় সিদ্ধান্ত, জনস্বাৰ্থৰ বিষয় আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন নীতি-কাৰ্যসূচীক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ মাজত সদনৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী আৰু কিমান দিনলৈ অধিৱেশন চলিব সেই সম্পৰ্কে এই অধিসূচনাত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । কেৱল ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই এক অধিসূচনাযোগে ১৪ ডিচেম্বৰ সোমবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত দিশপুৰৰ বিধানসভা কক্ষত ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আহ্বান কৰিছে ।
ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ এয়া হ’ব তৃতীয় অধিৱেশন । ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰিপূৰক বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কও দাখিল কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : ডিজিটেল গেমছ, থলুৱা আখ্যান আৰু শিশু সাহিত্যৰ নতুন দিগন্তক লৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষ আলোচনা