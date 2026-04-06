মাজুলী সমষ্টি : বিজেপি চৰকাৰে মাজুলীৰ মূল সমস্যা সমাধান কৰাত সক্ষম হ'লনে ?
বিগত দহ বছৰত মাজুলীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিলে ? বিধায়ক হিচাপে ভূৱন গাম কিমান সফল ?
Published : April 6, 2026 at 4:09 PM IST
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, নৱ-বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, মুখাশিল্প, মৃৎশিল্পত চহকী মাজুলীত কোন দিশে বলিছে নিৰ্বাচনৰ বতাহ ? বিগত চৰকাৰৰ দিনত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীত কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল ?
চিকিৎসা, শিক্ষা, খোৱাপানী আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা মাজুলীত বিগত দহ বছৰত কিমান উন্নয়ন হ'ল ? চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিক লৈ মাজুলীবাসী কিমান সন্তুষ্ট ?
|মাজুলীবাসীৰ মূল সমস্যা :
২০১৬ চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়াও সলনি নহ'ল মাজুলীৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ ৷ জিলাখনত আছে একমাত্ৰ ১০০ খন বিচনাযুক্ত গড়মূৰৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী অসামৰিক চিকিৎসালয় ৷ কিন্তু বৰ্তমানো চিকিৎসালয়খনত উপযুক্ত চিকিৎসক, নাৰ্চ, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সজুলি নথকাৰ অভিযোগ মাজুলীবাসীৰ ৷ সেয়ে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটলৈ চিকিৎসাৰ বাবে ঢাপলি মাৰিব লাগে মাজুলীবাসী ৷ গৰাখহনীয়া, বানপানীৰ সমস্যা মাজুলীৰ অন্যতম সমস্যা ৷
|বিজেপিৰ চৰকাৰ সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মতামত:
চৰকাৰে কোটি কোটি খৰচ কৰি ৰূপায়ন কৰিছে ভিন্ন আঁচনি ৷ সেই আঁচনি সম্পৰ্কে ৰাইজে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোমিতা আঁচনিৰ বাবে মাজুলীৰ বহু মহিলাৰ উপকৃত হৈছে ৷ অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাই বহুতে উপকৃত কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধায়ক হিচাপে ভূৱন গামকে মাজুলীৰ ৰাইজে বিচাৰে ৷ অৰুণোদয় দিছে, চাউল দিছে, ঘৰ দিছে, পেঞ্চন দিছে ৷"
মাজুলীৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়,"কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতকৈ মাজুলীত বাট-পথৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে ৷ মাজুলীৰ প্ৰায়বিলাক স্থানৰ ৰাস্তা-ঘাটত উন্নত হৈছে ৷ বানীপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উজনি মাজুলীৰ মাউতমৰা, চিকাৰী ঘাটৰ সমীপত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ মাজুলী-ঢকুৱাখনা-লখিমপুৰ সংযোগী পথৰ অৱস্থা ভাল হ'ল ৷ পথৰ সুচল ব্যৱস্থাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় যাবলৈ কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল ৷"
গড়াখহনীয়া সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ স্থানীয় লোকে কয়,"বাৰিষা বা খৰালিত মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হয় তীব্ৰ গৰাখহনীয়া ৷ সেই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে পাৰ্ৰোকপাইন, জি'অ বেগৰ ব্যৱস্থাৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ তুলনাত বিজেপিয়ে বিগত দহ বছৰত মাজুলীৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছে ৷ মাজুলী-নিমাতী সংযোগী দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে বহু সমস্যাৰ পৰা মাজুলীবাসী সকাহ পাব ৷"
শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, " মাজুলীত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মাজুলীৰ ৰাইজে বহু এতিয়া কষ্ট কৰিব নালাগে ৷"
পিছে মাজুলীবাসীয়ে পাৰ্টী চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷
