কংগ্ৰেছ এৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সোঁত বিজেপিলৈ: ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিলৈ উভতিব নেকি ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ?

কংগ্ৰেছ এৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সোঁত বিজেপিলৈ: ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিলৈ উভতিব নেকি ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ?
সৰভোগতে উন্নয়নৰ ধাৰা অব্য়াহত ৰখা বাবে ৰাইজেও এই সমষ্টিত বিচৰা বুলি ইংগিত মন্ত্ৰীৰ ।
Published : December 15, 2025 at 3:57 PM IST
বৰপেটা : '২৬ৰ নিৰ্বাচনত বজালীৰ পৰা গৃহ সমষ্টি ভৱানীপুৰ-সৰভোগলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন হব নেকি মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ? বিধানসভা নিৰ্বাচন যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই এই বিষয়টোক লৈ বজালী আৰু ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মাজত হৈছে সৰৱ চৰ্চা । এই চৰ্চাৰো আছে কাৰণ ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিত সাংগঠনিক কাম-কাজত অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ৷ এনে চৰ্চাৰ মাজতে ৰবিবাৰে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত বৰপেটাৰোডত দলে দলে সংখ্য়ালঘু ভোটাৰে বিজেপি দলত যোগদান কৰে । কংগ্ৰেছ এৰি দলে দলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সোঁত বৈছে বিজেপিলৈ । হুইল চেয়াৰত বহিও বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে ।
যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "আজি মোৰ যি পৰিচয় তেতিয়াহ'লে গোৱৰ্ধনা, বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগৰ বাবে পৰিচয় । যদি ২০১১ চনত বিধায়ক নাপাতিলেহেঁতেন আজি মই পৰ্যায় নাপালোহেঁতেন । পৰৱৰ্তী সময়ত দলে মোক কৈছিল যে সভাপতিজন সৰ্বাধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব লাগে যাৰ বাবে পাটাছাৰকুছিৰ পৰা খেলিব কৈছিল । সৰভোগতে উন্নয়ণৰ ধাৰা অব্য়াহত ৰখা বাবে ইয়াৰ ৰাইজেও বিচাৰিব ।"
আনহাতে '২৬ৰ নিৰ্বাচনত ১০০ আসনৰ লক্ষ্য লোৱা বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ৯০ৰো অধিক আসন লাভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ নীতিৰে সংখ্যালঘু লোক সকলক চৰকাৰী গৃহ আৱণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত কৃপণালি কৰা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । সংখ্যালঘু লোকক আঁচনিৰ গৃহ দিব নিবিচাৰিলে কম্পিউটাৰত গৈ এটা টিপাতে সংখ্যালঘুৰ নাম কৰ্তন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।
বিজেপি দলত যোগদান কৰিয়েই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিজেপিৰ গুণগানত পঞ্চমুখ হৈছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ । বিজেপিত যোগদান কৰি এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ কোনোধৰণৰ উন্নয়ন নহ'ল । জীৱনৰ আধা বয়স আমি কংগ্ৰেছ কৰি আহিছিলো; কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ বহু অঞ্চলৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ কোনো উন্নয়ন নহ'ল । এনে বহু সমস্যা সমাধান নোহোৱা বাবে আমি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বহু মানুহ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছো । আমি বহু বছৰ কংগ্ৰেছ দল কৰি আহিছো । কংগ্ৰেছৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা-পদূলি উন্নয়ন নহ'ল । বিজেপি আদৰ্শবান দল, আমি বুজি পাইছো এতিয়া গৰীব মানুহৰ জীৱনৰ সংগী বিজেপি দল সেইবাবেই আমি বিজেপিত যোগদান কৰিছো ।"