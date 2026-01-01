বিদেশী ঘোষিত হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই ওভতাই পঠিওৱা হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰী
বিদেশী প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পৰা অসমৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি তথা ৰাজ্যৰ অৰ্থব্যৱস্থালৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
By ANI
Published : January 1, 2026 at 2:51 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ন্যায়াধিকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এজন ব্যক্তিগৰাকীক ওভতাই পঠিয়াব । সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে ইতিমধ্য়ে ২০০০ বিদেশী নাগৰিকক চিনাক্ত কৰি ওভতাই পঠিয়াইছে ।
তেওঁ কয়,"আমি অবৈধ বিদেশীক ওভতাই পঠিয়াবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ । এতিয়াৰ পৰা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে কাৰোবাক বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি ওভতাই পঠিয়াম । ইতিমধ্যে আমি ২০০০ অবৈধ বিদেশীক চিনাক্ত কৰি প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছোঁ ।"
Within 1 week of a person being declared Foreigner by the Foreigners' Tribunal, we will push them back to expedite the process of making Assam free of infiltrators.#5YearsOfSewa pic.twitter.com/BxhKrjjt1W— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 1, 2026
এই নীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ২৫ ডিচেম্বৰত কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো আপোচ নোহোৱাকৈ প্ৰত্যক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছে । জিলা প্ৰশাসনক য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই তাৎক্ষণিকভাৱে বহিষ্কাৰৰ আদেশ জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
তদুপৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰশংসা কৰি গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা বুলি দাবী কৰে । তেওঁ কয়,"গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে নতুন অপৰাধ আইন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত ১ম স্থান লাভ কৰিছে । ২০২১ চনত ১.৩৩ লাখ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল, আৰু ২০২৫ চনত এতিয়া ই ৪৩,৭৪৮ টা গোচৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । আদালতৰ সন্মুখত চাৰ্জশ্বিট দাখিল ৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২১ চনত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ হাৰ আছিল ৬ শতাংশ, বৰ্তমান ই বৃদ্ধি পাই ২৬.৩৮ শতাংশ হৈছেগৈ ।"
Adarniya Shri @narendramodi Ji will lay the foundation stone of the Kaziranga Elevated Corridor in January.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 1, 2026
Several landmark projects will also be dedicated in the coming months taking Assam’s infrastructure to new heights.
#5YearsOfSewa pic.twitter.com/XIu8ozAH3o
তেওঁ লগতে ঘোষণা কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জানুৱাৰী মাহত ৩২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ আধাৰশিলা আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰস্তাৱিত গেলেফু ৰে’লপথ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিগত পাঁচ বছৰত আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰা হৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত চাৰিখন নতুন দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন মুকলি কৰিম । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৩২ কিলোমিটাৰ (মুঠ প্ৰায় ৩৪ কিলোমিটাৰ) কাজিৰঙা এলিভেট কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব, যাৰ আনুমানিক খৰচ ৫০ লাখ টকা ১৭ বা ১৮ জানুৱাৰীত ৬৯৫৭ কোটি টকা ।”
তেওঁ লগতে কয়,"গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ সংযোগ কৰা পানীৰ তলৰে সুৰংগপথ আৰু ৰে'লপথ প্ৰায় ২২ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প হ'ব আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ইয়াক অনুমোদন জনাইছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰস্তাৱিত গেলেফু ৰে'ল লাইন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"প্ৰস্তাৱিত এলিভেটেড কৰিড'ৰটো গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ সমীপত হ'ব । ৬৮ একৰ মাটিত এৰ'চিটি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত (বৰ্তমানৰ চিকিৎসালয়খন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হ'ব) ২২০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে এখন নতুন আধুনিক চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । আমি ১২০ মেগাৱাট কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প শীঘ্ৰেই উদ্বোধন কৰিম ।"
In a big honour for Assam and a thumbs up for our economic policies, Assam will be at the World Economic Forum in Davos to pitch the State's investment potential and further boost our industrialisation efforts.@Davos #5YearsOfSewa pic.twitter.com/v3D8iInTza— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 1, 2026
তেওঁ ৰাজ্যৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ শলাগ লয় । কিয়নো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে অসমক ২০২০ ৰ পৰা ২০২৫ লৈকে সকলোতকৈ ক্ষীপ্ৰতাৰে বিকাশ কৰা ৰাজ্য হিচাপে বিবেচনা কৰিছে । তেওঁ কয়,"২০২০-২০২৫ চনত আৰ বি আইয়ে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বিকাশ কৰা ৰাজ্য হিচাপে অসমক স্বীকৃতি দিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় গড় আছিল ২৯ শতাংশ, আৰু অসমৰ বৃদ্ধি আছিল ৪৫ শতাংশ । অসমৰ অৰ্থনীতিত জি এছ ডি পিৰ সৈতে এক শক্তিশালী ৰূপান্তৰ ঘটিছে বৰ্তমানৰ মূল্য ২০২১-২২ চনত ৪.১০ লাখ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ভিতৰত ৭.৪১ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ জনমূৰি আয় ৫৪ শতাংশ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, যি ১.৫৯ লাখ টকা । ৰাজ্যৰ ৰাজহ ৫৩ শতাংশ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২৮ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নেতৃত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছিল । কিয়নো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে জি ডি পিৰ নতুন সংস্কৰণ অনুসৰি অসমে যোৱা পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থব্যৱস্থাসম্পন্ন ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বিজেপিৰ এক বিজ্ঞপ্তিত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।