প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক উৎসাহিত কৰিছে!

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক উৎসাহিত কৰিছে!
কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য এপ্ৰিল মাহত হ’বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ পৰিকল্পনাক নতুন ৰূপ দিয়া ।
Published : February 22, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 9:37 PM IST
নতুন দিল্লী : জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ অসম ভ্ৰমণৰ পিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল শক্তিশালী হৈ উঠিছে আৰু এতিয়া শাসকীয় নেচ‘নেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে দলৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব বুলি দেওবাৰে দলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে ।
অসমৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ মুৰব্বী প্ৰিয়ংকাই যোৱা ১৯ আৰু ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ-পূব ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰি দলীয় বিষয়া, ব্লক মুৰব্বী, জিলা প্ৰভাৰী, বিধায়ক, সাংসদ, ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ সদস্যৰ সৈতে মুখামুখিকৈ মত বিনিময় কৰি নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখনৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰে ।
অসমৰ ১২৬খন আসনযুক্ত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ২০১৬ চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা এন ডি এক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে বিৰোধী ব্লক গঠন কৰিছে ।
দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত শনিবাৰে দিল্লীত জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে উত্তৰ-পূব ৰাজ্যখনৰ বাবে কৌশল পৰ্যালোচনা কৰে প্ৰিয়ংকাই । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এতিয়া তেওঁ কেৱল প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব নহয়, সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব ল’ব ।
আলোচনাৰ অন্তত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা গান্ধীৰ বংশধৰগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ নেতাসকলক স্থানীয় কৰ্মীসকলৰ পৰা পোৱা মতামতক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ কয়, যিসকলে প্ৰকৃততে তৃণমূলত এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ।
সেই অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাসকলে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আৰু বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা উত্থাপন কৰি বিজেপিৰ বিভাজনকাৰী এজেণ্ডাক প্ৰতিহত কৰি ৰাজ্যিক শাখাই এতিয়া দলটোৰ চলি থকা প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব ।
অসমৰ এ আই চি চিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব পৃথ্বীৰাজ সাথেয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল দল সংগঠনৰ স্থিতি পুনৰীক্ষণ আৰু কৰ্মীসকলৰ পৰা মতামত সংগ্ৰহ কৰা । ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় নেতাসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি পুৱা ৩ বজালৈকে কেইবাজনো বিষয়াৰ সৈতে এজন এজনকৈ আলোচনাত মিলিত হয় । এই সময়ছোৱাত জিলা মুৰব্বী, ব্লক মুৰব্বী, ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ সদস্য, বিধায়ক আৰু সাংসদসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে আৰু লগতে স্থানীয় নেতা-কৰ্মীসকলকো সম্বোধন কৰে । তেওঁৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত স্থানীয় নেতাসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব ।"
কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকে কয় যে দলীয় কৰ্মীসকলক প্ৰিয়ংকাৰ উৎসাহজনক কথাই তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু তেওঁ মূল্যৱান মতামত লাভ কৰে, যাৰ সহায়ত এতিয়া দলৰ নিৰ্বাচনী কৌশল সংশোধন কৰা হ’ব ।
কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত থকা এটা প্ৰধান কাম হ’ল অসমৰ একাংশ একে মতাদৰ্শ দলৰ সৈতে আসন ভাগ-বতৰা আলোচনা অতি সোনকালে সমাপ্ত কৰা । বাওঁপন্থী দল ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, জাতীয় দল অসম (জে ডি এ), অল পাৰ্টী হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্স (এ পি এইচ এল চি)ৰ সৈতে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছে । কংগ্ৰেছ বিধানসভা দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই আলোচনাৰ নেতৃত্ব দিছে ।
এ আই চি চিৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মনোজ চৌহানে ইটিভি ভাৰতক কয়, "আসনৰ ভাগ-বতৰা আলোচনা চলি আছে । আঞ্চলিক দলসমূহৰ সদায় নিজস্ব দাবী থাকে, কিন্তু আলোচনাসমূহ দিয়া-লোৱা মনোভাৱেৰে চলি আছে কাৰণ মূল লক্ষ্য এন ডি এক পৰাস্ত কৰা ।"
দ্বিতীয়টো কাম হ’ল এই জটিল ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক চৰ্টলিষ্ট কৰা ।
চৌহানে কয়, "স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ সদস্যসকলে ৰাজ্যজুৰি ভ্ৰমণ কৰিছে । প্ৰাৰ্থীক চৰ্টলিষ্ট কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মতামত আৰু দলীয় কৰ্মীৰ মতামতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হ’ব ।
কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাসকলে কয় যে "ল’য়ালিটি ফেক্টৰটো" গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কিয়নো প্ৰিয়ংকাৰ ভ্ৰমণৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ৰাজ্যিক শাখাৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ভূপেন বৰাই দল এৰিছিল । দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে বৰাই ।
সাথেই কয়, "নিৰ্বাচনৰ বতৰত নেতা আহে আৰু যায় । ভূপেন বৰাজীয়ে নিজৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, এতিয়া কংগ্ৰেছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, প্ৰিয়ংকাৰ পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণসূচী শীঘ্ৰে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখনলৈ হ’ব, প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষণ তীব্ৰতৰ হ’ব ।
অসমত জয়ী হোৱাটো কংগ্ৰেছৰ বাবে এক কঠিন কাম, কিয়নো ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৬০খন আসনৰ তুলনাত দলটোৱে মাত্ৰ ২৯খন আসনহে লাভ কৰিছিল । এইবাৰ প্ৰায় ১০০খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছে।
অৱশ্যে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰৰ দুটা কাৰ্যকালৰ পিছত দলটোক পৰিচালনাৰ বাবে তিনিবাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ উত্তৰাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, যাৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক যোৱা বছৰ ৰাজ্যিক শাখাৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
যদিও প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ভ্ৰমণৰ সময়ত গগৈক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবেই গগৈক দলৰ মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে, তথাপিও লোকসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে নিজেই কোনো অবাঞ্চিত প্ৰচাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সামূহিক নেতৃত্বৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।