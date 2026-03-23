আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা কোনো প্ৰাৰ্থীকে মই দেখা নাই : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

আত্মবিশ্বাসী হাগ্ৰামা মহিলাৰী । কোকৰাঝাৰতেই নহয় বিটিচি অঞ্চলত এনডিএ হিচাপে থকা ১৫টা সমষ্টিতে জয়ী হ'ব হাগ্ৰামাৰ দল ।

Assam Assembly election 2026
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিশাল জনসভা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 9:20 PM IST

কোকৰাঝাৰ : ''আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা দলকে দেখা নাই । বিটিচি অঞ্চলত এন ডি এ হিচাপে ১৫ খন আসনেই লাভ কৰাটো নিশ্চিত । খলিলুৰ ৰহমানে পদত্যাগ কৰিলেও বিপিএফৰ কোনো ক্ষতি নহয় ।'' এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।

মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত এক বিশাল জনসভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ৰাইজৰ আগত চিনাকী কৰাই দি সকলোকে বিপুল ভোটত জয়ী কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ৷

মহিলাৰীয়ে কয়, ''বিটিচিত বিপিএফ দলে ১১ খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ৷ যিসকলে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিব তথা ৰাইজৰ লগত মিলি কাম কৰিব পৰা ব্যক্তিকহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৷ চাৰি নম্বৰ বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিত কোচ-ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱনেতা ৰূপম ৰায়ক দিছো আৰু পাঁচ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত ইছলাম ধৰ্মৰ ড° ৰেজাউল কৰিমক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছো ৷ তেওঁলোক দুয়োজনেই ৰাজবংশী আৰু মুছলমান হ’লেও সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি কাম কৰি আহিছে ৷ বিপিএফ দলৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই হৈছে বিটিচি অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন, সমবিকাশ ৷''

ইয়াৰ পাছতে সাংবাদিকৰ আগত মহিলাৰীয়ে কয়, “আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত পাঁচটা সমষ্টি আছে । আজি পাঁচটা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীসকলে একেলগে মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰিব ৷ আজিৰ এই সময়ত আমাৰ লগত সকলো জাতি- জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে । সকলো ধৰ্মৰ ৰাইজ আজি উপস্থিত আছে । মুঠতে কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় বিটিচি অঞ্চলত এনডিএ হিচাপে থকা ১৫ টা সমষ্টিতে এশ শতাংশই আমি জয়ী হোৱাটো খাটাং ৷ ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই ৷''

প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন বুলি ভাবে বুলি সোধা উত্তৰত মহিলাৰীয়ে কয়, “আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰাৰ্থীকে মই চিনিব পৰা নাই ৷ মুঠতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব পৰা কোনো দলকে মই দেখা নাই ৷ গোটেই অসমত আমি এন ডি এ হিচাবে মই যিখিনি দেখিবলৈ পাইছো এশখনতকৈ কম পাব নালাগে ৷''

আনপিনে বিপিএফ দলৰ পৰা এমচিএলএ খলিলুৰ ৰহমানে পদত্যাগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, ''খলিলুৰ ৰহমান আৰু গোসাঁইগাঁৱৰ পিএমবি তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যই পদত্যাগ কৰা কাৰ্যই আমাৰ দলৰ কোনো ক্ষতি নকৰে ৷ আমাৰ দৰ্জা খোলা, আমাৰ দলৰ পৰা যাবও পাৰে আহিবও পাৰে ৷''

উক্ত সভাতেই পুনৰ যোগদান কৰা দলৰ উপ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে কয়, “আজি মনোনয়নপত্ৰ দাখিলৰ দিনাই যেনেকৈ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন বিজয় উৎসৱহে উদযাপন হৈছে ৷ আপোনালোকৰ এই মনোবলে, সাহস, শক্তিয়ে বিপিএফ দলক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে ৷''

উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্ৰ পত্ৰ দাখিলৰ আগমুহূৰ্তত আয়োজিত বিশাল জনসভাত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য-গীতে সকলো দিশ উছৱমুখৰ কৰি তোলে ৷

