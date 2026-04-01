এইবাৰ নিৰ্বাচনত ফেক্টৰ হ'ব নেকি জয় ভাৰত পাৰ্টী ? আত্মবিশ্বাসী নেতাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য

এইবাৰ নিৰ্বাচনত ফেক্টৰ হ'ব নেকি জয় ভাৰত পাৰ্টী ? আত্মবিশ্বাসী নেতাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য
খুমটাইৰ লগতে ১৯ টা বিধানসভা সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ ।
Published : April 1, 2026 at 1:51 PM IST
গোলাঘাট : "বিজেপি দলক এইবাৰ আদিবাসী জনসাধাৰণে ভোট নিদিয়ে সেই কথা স্পষ্ট । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় দিবলৈ ইমান দিন লাগিলে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ ন্যায় পাবলৈ কিমান দিন লাগিব সেয়া চিন্তাৰ বিষয় । বিজেপি দলে আদিত্য খাখলাৰীৰ কথা মতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে দিব ।" এই বক্তব্য খুমটাই সমষ্টিৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ মিত্ৰজোঁট জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অমিত নাগৰ ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাতো পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত শাসকীয় দলৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে । ইয়াৰ মাজতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে খুমটাই সমষ্টি । কিয়নো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে খুমটাই সমষ্টিত । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমষ্টিত এইবাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।
১,৭২,৮১৬ গৰাকী ভোটাৰ থকা সমষ্টিটোত এক লাখৰো অধিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । খুমটাই সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ দুজনকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি অহা মৃণাল শইকীয়াক । আনহাতে, জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অমিত নাগে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ মাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
এই সম্পৰ্কে অমিত নাগে কয়, "৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ৰাইজে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । এই নিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ মিত্ৰজোঁটৰ দল জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ পৰা অসমৰ ২০ টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু এই দলটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ । বিৰোধী দলসমূহে ভয়তে কম্পমান হৈ আছে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জনপ্ৰিয়তা দেখি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ বিজেপি দলক অসমীয়া জাতিৰ ৰাজহাড় আদিবাসী জনসাধাৰণে ভোট নিদিয়ে সেই কথা স্পষ্ট । ইয়াৰ কাৰণ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে আৰু এই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বীকাৰ কৰিছিল । লগতে তেওঁ ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু নিদিলে । পাছত ক'লে ন্যায় আদালতে দিব । এই কথা আমি জানো যে আদালতে ন্যায় প্ৰদান কৰিব । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ ইমান দিন লাগিলে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ ন্যায় পাবলৈ কিমান দিন লাগিব ।"
জুবিন গাৰ্গক জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে ন্যায় দিব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি অসমৰ লগতে বিদেশতো প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছিল । কিন্তু চিবিআইৰ তদন্ত নকৰিলে । গতিকে এটা কথা নিশ্চিত যে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী এজনো যদি জয়ী হয় তেনেহ'লে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ উচিত ন্যায় প্ৰদান কৰিম ।"
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কয়, "আদিত্য খাখলাৰীৰ কথা মতে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই । ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক আদিত্য খাখলাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰুতলিপি মতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিলে । আদিত্য খাখলাৰীৰ জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা কিমান । গতিকে এইখন চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে, যাৰবাবে এইবাৰ এই বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ আৰু অগপক ৰাইজে বিদায় দিব আৰু খুমটাই সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ জয় নিশ্চিত ।"
আনহাতে, বিৰোধী দল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান বিৰোধী দলসমূহৰ বাবে আমি ফেক্টৰ হয় । এই সমষ্টিৰ পৰা ইমান দিনে বিধায়ক হৈ বিধানসভালৈ গ'ল, কিন্তু কোনো এটা জাতিৰ বাবে মাত নামাতিলে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, তাৰ বাহিৰে একো নিদিয়ে । জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা অসমৰ ২০ টা বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব, কাৰণ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ ।"
ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয়, "অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেণ আহিব । কিন্তু তেখেতে আহিব লাগিছিল অসমত যেতিয়া পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, পিথ্বী মাঝি, ভদ্ৰেশ্বৰ তাঁতী মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই । সেইসকলে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব লাগিছিল কিন্তু নিজৰ মুনাফাৰ বাবে মনে মনে থাকিল । বৰ্তমান অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো নেতাই কংগ্ৰেছ দলক গালি পাৰিলে বিজেপি দললৈ যায় আৰু বিজেপিৰ নেতাই বিজেপিক গালি পাৰিলে কংগ্ৰেছ দললৈ যায় । গতিকে এই দুটা দলক বিশ্বাস কিয় কৰিব ।"
জাতীয়তাবাদী দল সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্য, "অতুল বৰাৰ দৰে লোকে জাতিয়তাবাদৰ সত্তাক হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে । অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অতুল বৰা আমি সকলোৱে একগোট হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে অসমৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন হ'লহেঁতেন । আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হ'লে বিধানসভাত এনে কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰিম যে ৰাইজ আচৰিত হ'ব ।"