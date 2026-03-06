বিজেপিয়ে শিৱসাগৰ এৰি দিব নেকি অগপক ? কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

বিজেপিয়ে শিৱসাগৰ এৰি দিব নেকি অগপক ? কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?
অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব ? চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে আন এক ইংগিত ।
Published : March 6, 2026 at 4:22 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলেই তৎপৰ হৈ উঠিছে । ব'হাগ বিহুৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে । বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে ইতিমধ্যে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে আজিলৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই যদিও ৰাজ্যৰ প্ৰায়সমূহ সমষ্টিত দলীয় ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ও অব্যাহত আছে ।
তাৰ মাজতে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিধায়ক হিচাপে থকা শিৱসাগৰ সমষ্টিত কেইবাজনো বিজেপি দলৰ নেতাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি সাংগঠনিক কামকাজ কৰি আছে যদিও শিৱসাগৰ সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদক এৰি দিব বুলি ব্যাপক চৰ্চা হৈছে ।
তাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত 'জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা'ত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টি প্ৰসংগত কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিক লৈ আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই । শিৱসাগৰ আসনখন অসম গণ পৰিষদ দলেও বিচাৰে আমাৰো বহুত প্ৰাৰ্থী আছে । আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ।" আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মনোনয়ন বাতিলৰ শেষ তাৰিখটো যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে এইখন নাটক চলি থাকিব ।" লগতে মাহমৰা সমষ্টিত বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মহনক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত মাহমৰাত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাক লৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মাহমৰাত আমি এইবাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিম ।"
লগতে পঢ়ক :
জন আশীর্বাদ যাত্ৰা : গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি জনতাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী