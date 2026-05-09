মাজনিশা পুনৰ সলনি তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট: সমৰ্থনৰ পত্ৰ ভাইৰেলৰ পিছতেই আকৌ আৰম্ভ নিমিলা অংক !

জনতাই লগ দিলেও যেন সংখ্যাই লগ দিয়া নাই থালাপতি বিজয়ক ৷ সমস্য়াৰ পিছত সমস্যা ৷

Will Bijoy take the oath?
বিজয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিবনে ? (ANI)
By ANI

Published : May 9, 2026 at 8:08 AM IST

চেন্নাই: সঘনে সলনি হৈছে তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্য়পট । ৰাজ্য়খনত ডিএমকে-এআইএডিএমকেৰ আধিপত্য়ৰ অৱসান ঘটাই দ্ৰাবিড়ভূমিত অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিক হোৱা বিজয়ে শনিবাৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত আছিল । পিছে নিশাটোৰ ভিতৰতেই পুনৰ দৃশ্য়পট সলনি হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ।

শনিবাৰে পুৱা ১১ বজাত তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কোনে পিন্ধিব ৰাজমুকুট । শুকুৰবাৰে ৰাজ্য়পালৰ ওচৰত বিজয়ে বিধায়কৰ সমৰ্থন থকা তালিকা জমা দিয়াৰ পিছত নিশা আকৌ অনিশ্চয়তাই গা কৰি উঠে যেতিয়া এএমএমকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিটিভি দীনকৰণে তেওঁৰ দলটোৱে বিজয়ক সমৰ্থন কৰা নাই বুলি এখন পত্ৰ ভাইৰেল হয় । বিজয়ে এএমএমকেৰ সমৰ্থন থকা বুলি দাখিল কৰা তালিকাখন ভুৱা বুলি এখন পত্ৰ নিশা ভাইৰেল হৈছিল ।

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্র আলেকাৰক এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজভৱনলৈ লৰালৰিকৈ গৈছিল দীনকৰণে । বিজয়ৰ টিভিকেক এএমএমকে সমর্থন কৰা বুলি দাবী কৰি এখন ভুৱা পত্র ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত এইক্ষেত্ৰত সমস্য়া সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হয় । অৱেশ্যে টিভিকেই ভুৱা পত্ৰৰ দাবী খণ্ডন কৰি এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে এএমএমকেৰ নেতা কামৰাজে দলটোক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সমর্থন জনাইছে । টিভিকেই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে দীনকৰণে বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত তথ্য লুকুৱাই ৰাখি ভুল তথ্য বিয়পাইছে ।

২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত প্ৰয়োজনীয় ১১৮ খন আসন লাভ কৰা নাই তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামে (টিভিকে)। প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পৰা ১০ খন আসন কম থকাত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্য়ে টিভিকেক সমৰ্থন দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্য়ে অকল কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দিলেই সংখ্য়াগৰিষ্ঠতা নাপাই টিভিকেই । কাৰণ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে মাত্ৰ পাঁচগৰাকী । পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ উপৰি ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী), ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (চিপিআই) আৰু ভিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চি(ভিচিকে)ৰ প্ৰয়োজন হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বিজয়ে ৰাজ্য়পালক দাখিল কৰা সমৰ্থন পত্ৰখনত এএমএমকেই সমৰ্থন কৰা নাই বুলি এখন ভুৱা পত্ৰ ভাইৰেল হোৱা বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

নিজৰ ১০৮ আৰু পাঁচজন কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সমৰ্থনত টিভিকে মিত্ৰজোঁটত ১১৩ জন বিধায়ক আছে যদিও ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ৰ পৰা এতিয়াও পাঁচখন আসন কম হৈ আছে । ডিএমকে-এআইএডিএমকেই কোনো কাৰণতেই বিজয়ক সমৰ্থন নকৰে । যদি এএমএমকেই সমৰ্থন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আজি বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে থাকি যাব ।

